原标题：公安大学招干部子女班？校方回应：假的

公安大学招干部子女班？校方回应：假的

手握发放奖助学金的内部名额、分数不够可通过特殊渠道入学等均系谣言

部分不法分子借高考招生之机，宣称有中国人民公安大学干部子女班、自主招生补录特招班的内部名额，并承诺包分配、解决编制，以此诱骗考生及家长。7月11日，中国人民公安大学对北京青年报记者表示，此类虚假信息每逢招生季都会发生。

事件

自主招生有内部指标？

公安大学招生办：假的！

微信群里流传着一则这样的谣言，声称“7月15日前中国人民公安大学自主招生还有最后一次补录机会，名额有限，欲报从速”，还特别注明：“价高，非诚勿扰。”落款为“薛城万州第一街三楼永盛高考咨询有限公司”。

7月10日，中国人民公安大学通过其官方微信和微博正式回应，称个别机构、个人假借中国人民公安大学干部子女班、自主招生补录特招班名义发布的招生信息均为虚假。公安大学从未委托授权任何单位或个人到各个省份从事招生代理工作，本科招生均通过普通高考招生进行录取，招生章程及招生计划可在教育部阳光高考网站、各省教育考试院网站和学校官网查询，通过其他渠道进行的本科生招生行为均属冒用中国人民公安大学名义的诈骗行为，请广大考生擦亮双眼，谨防上当受骗。

北青报记者登录天眼查发现，上述谣言提及的“薛城万州第一街三楼永盛高考咨询有限公司”在网站上没有任何注册信息，而拨打“咨询公司”负责人电话时，却被告知此号码已经停机。

北青报记者从中国人民公安大学本科招生办公室了解到，几乎每年都会出现冒用该学校名义进行的招生诈骗事件。

招办老师透露，除了假冒招生人员、谎称有自主招生内部指标这一手段外，还有假称手握发放奖助学金的内部名额、分数不够也可通过特殊渠道入学等多种欺诈手段。

提醒

借助正规渠道获取招生信息

别轻信小道消息和“大馅饼”

北青报记者调查发现，一些个人及民间院校、教育机构受利益驱使，利用家长和教育部门的信息差，进行夸张承诺、虚假宣传、超计划招生、违规高额收费、空挂学籍、克扣助学金、分招生人头费，甚至招募招生代理等，种种乱象层出不穷。

考生和家长应如何做才能避免落入陷阱？中国教育科学研究院研究员储朝晖表示，考生及家长要增强识别能力和判断能力，切不可轻信来自个人、机构、学校的单方虚假宣传，获得一条招生信息后，要找多方线索加以证实，不给不法分子可乘之机。面对对方提出的一些超出想象之外的、特别优厚的条件，更需要谨慎对待，多方核实，注意信息之间的相互印证。不只是招生季，考生在求学就业的其他节点也应多加留意，维护自身的合法权益。

中国人民公安大学本科招生办公室老师也就如何解决招生诈骗这一问题提出了一些建议。

首先考生和家长要善用教育部“阳光高考”信息平台，借助正规渠道，获取及时、准确、官方的招生信息。在报考志愿前，要向教育主管部门了解相关院校的办学资质，或是通过官方网站或其他信息门户查询相关信息。对小道消息和从天而降的“大馅饼”，必须高度警惕，切莫轻信，以防落入骗局。一旦发现可疑情况，要及时向有关部门反映举报，必要时采取法律手段维护自身的合法权益。

其次，各大院校应做到信息公开，与考生及家长建立正向反馈机制，同时加强信息管控，力求从源头上不给别有用心的犯罪分子可乘之机。

最后，应调动社会各界的力量，加强协同各部门联合执法，一旦在网络上、在生活中发现有虚假招生信息在传播，要善用监督和纠错机制，及时发声，把对学生的恶劣影响降到最小。

文/本报记者 赵加琪 实习生 刘天琪

(责编：郝孟佳、熊旭)