原标题：大学生返乡，网络营销助优质农产品走出黄土高原

网络营销助优质农产品走出黄土高原

九名大学生返乡 陕北千座塬“触网”

六七月红杏枝头闹，塬上的妹子田间笑。又是忙碌的一天：天还不大亮，康焕等“塬上妹子”就活跃在陕北榆林清涧县高杰村镇张家畔村的红梅杏林里。

迎着黄土塬(“塬”是黄土高原地区因冲刷形成的高地——记者注)上灿烂的朝阳，她们麻利地指挥并帮助农户尽快采摘新鲜红杏。上午完成田间作业后，下午将分拣、过秤、包装、装车，晚上再安排冷链车连夜发运。第二天一大早，还带着陕北土塬上晨露的红梅杏就到了北京城，送到了客户手中。

从6月中旬鲜杏初熟以来，她们已这样连轴转地忙碌了一个月，经常顾不上吃饭，生病时手举着吊瓶照样出现在田间地头、房前屋后。

他们是一群大都20多岁的大学毕业生，目前供职于清涧县电子商务公共服务中心，专职负责运营县域电商公共品牌“塬上清涧”。

塬峁上来了群年轻人

说是“一群”，其实只有9个人。虽是电商，但却经常忙碌在田间地头。为了保质保鲜，他们要经常下地指导农户按需采摘——今天的订单是多少就采多少。

9人的“领头羊”是80后创业模范韩永文。

韩永文2006年大学毕业后回乡创业，先后做过红枣、杂粮等农特产加工销售，2014年又引入电商营销，打造了一个以陕北农副土特产种植、收购、加工、营销为一体的运营体系。

2017年，入选国家商务部首批电商示范县的清涧县成立了电子商务协会，并设立了精准扶贫农特好产品示范店，把清涧所有农特产品聚集到一起销售。

韩永文成为电商协会首任会长。2018年5月，清涧通过电商平台销售了近300万斤红枣，解决了全县红枣积压的问题。县委县政府很重视，当年便注册成立了“塬上清涧”县域公共品牌和清涧县电子商务公共服务中心。

韩永文又被选中担任电商中心领导。在县委县政府的支持下，韩永文积极吸引优秀返乡大学生加盟，并率领这支纯粹由大学毕业生组成的年轻团队，以电商这一新的模式全力推销清涧优质农副土特产品。

清涧县副县长韩秀晋说，“塬上清涧”这一平台以清涧有机特色农业为基础，充分整合零、散、碎的优质资源，把地域特色、民俗风情与“塬上清涧”品牌融为一体，采取区域农牧产品从田间地头到品牌化运作的新模式，为全县特色产品提供了“上网通道”。

提起清涧，过去人们常说“清涧的石板、瓦窑堡的炭”。如今有了“塬上清涧”，才发现原来清涧盛产的不仅有“石板”。“塬上清涧”网上销售的清涧优质农副土特产种类太丰富了，有红枣、红杏、粽子、瓜类、粉条、挂面、黑毛土猪，还有小米、黑豆等五谷杂粮。

韩永文这样介绍“塬上清涧”：夏卖瓜果、秋卖杂粮，一年四季有土特；一头连着田间地头，一头连着千城万户；一边帮农户拓展销路，一边扶农户发展产业，同时投身精准扶贫，帮扶贫困户脱贫致富。

韩秀晋说，得益于这些大学生成功的网络营销，今年红梅杏从6月初开始网上预售，目前已卖出1万多箱、2.5万余公斤，帮杏农增收20多万元，户均增收2000元。更可喜的是山杏价格由原来的每斤1元卖到了现在的3.5元。

石咀驿镇牛家沟村山杏种植大户、村主任郝瑞海说：“在电商的推动下，今年仅红梅杏一项，我就能卖8万多元，我们村平均每户收入可达1万元以上。”

黄土地上有大作为

有了“塬上妹子”们靓丽的身影，清涧就不再只有贫瘠的石板了。返乡大学生们以自己的青春和矫健，活跃了清涧县沟壑纵横的百道道川、千座座塬，扮靓了川塬上盛产的绿瓜红杏黄米黑猪，幸福了川塬上的陕北农人。

副县长韩秀晋说：“没有这些精通互联网营销的大学生，我们的电商平台‘塬上清涧’不会做得这么好，他们的运营对我们县农副土特产业发展帮助太大了！”

网上销售还助力了清涧的精准扶贫。清涧县委常委张合平说，“塬上清涧”以每公斤6~8元的保底价订购村民的红梅杏，带动高杰村镇张家畔村、石嘴驿镇牛家沟村等村庄的100多户贫困户发展红梅杏产业，并逐渐走出贫困。

70多岁的贫困户徐海民老人说：“我把在西安打工的儿女都叫回来帮忙采收，一天一个人采摘的山杏能卖500元以上，就是帮人采收也有150元的工费，比打工强多咧！”

为了更好地宣传推广“塬上清涧”，韩永文把应届大学毕业生康焕打造成“塬上妹子”网红，此后又相继打造了 “土猪妹”“土鸡姐姐”等抖音红人，进一步拉动了农特优产品销售。

刚从职业学院设计专业毕业的王婷，今年22岁。她说她在城里不一定能找到合适的工作，但在这里却相当于美工总监，独自一人负责所有的图片和包装设计。

陕北女子：27岁热情活泼的贺存独立担纲行政及客服，26岁文字功底好的徐美丽担任文案及网络运营。陕北汉子：23岁的惠岗担任运营主管，26岁的惠博负责产品包装及物流配送，28岁的白贝贝专职线下销售。

24岁的“塬上妹子”康焕，因为成就突出，前不久还成为冯家沟村的党支部书记。她此前还有一个荣誉：选聘大学生中的“优秀共产党员”。

为了吸引大学生到榆林就业创业尤其是到民营企业工作，该市2014年出台政策由市级财政补贴选聘优秀大学生到民营企业工作。5年来已选聘千名优秀大学生回榆林到民企就业。

清涧县委副书记赵贵波说，清涧目前正大力发展山地苹果、精优红枣、黑毛土猪、设施农业以及农产深加工业；随着各项产业的兴旺发展，清涧县特别需要像韩永文、康焕这样的返乡大学生，他们在这里有广阔的用武之地。

据了解，榆林市中小企业局正加大选聘优秀大学生的力度，包括清涧在内的榆林市各区县也纷纷出台各项优惠政策，吸引大学生返乡。榆林市委书记戴征社说，今后榆林还将进一步加大政策力度，吸引更多大学毕业生来榆林就业创业。

中国青年报·中国青年网记者 黄博

(责编：郝孟佳、熊旭)