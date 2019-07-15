人民网>>教育>>滚动新闻

河北保定一散打教练打伤学生 遭停职处罚

2019年07月15日07:56  来源：中国青年报
 
原标题：河北保定一散打教练打伤学生 遭停职处罚

　　学生因未参加训练，遭教练殴打，全身6处挫伤

　　河北保定一散打教练体罚学生被停职

　　“自从被散打教练体罚之后，孩子都不敢去上学了，总是在夜里突然惊醒。”今天上午，河北保定市民孙强(化名)向记者哭诉道。7月4日傍晚，他12岁的儿子孙萌(化名)因未参加训练，遭到教练殴打，造成全身6处挫伤。记者从保定市体育运动学校获悉，目前该教练员已被停止工作，公安机关也已介入调查。

　　孙强说，因为儿子从小喜欢武术，去年就把他送到了保定市体育运动学校。7月4日晚，他突然接到儿子电话。孙萌在电话那头哭诉称，被教练打了，并通过微信给他传了一张照片。“他臀部呈紫红色，而且肿得很高。”

　　随即，孙强开车来到学校，把儿子送到了保定法医医院，并报了警。经医院初步鉴定，孙萌面部、颈部、臀部等共有6处挫伤。

　　“为什么教练会体罚学生？”对此，孙强告诉记者，儿子当天下午因为脚受伤，没有参加训练。孙萌说，7月4日下午，他当时正在宿舍休息。有同学来叫他，称教练让他到训练场。“我到了之后，教练让我趴在地上，用木棍打我屁股，木棍都打折了，随后又对我拳打脚踢。”当时有50多个同学在场。

　　孙萌说，这已经不是自己第一次被体罚，只是之前都没有这么严重。另外有两名不愿透露姓名的家长告诉记者，自己的孩子也曾在保定市体育运动学校遭到过体罚。

　　7月12日上午，记者来到保定市体育运动学校。该校副校长牛伯强说，7月4日17时，由于散打队学生孙萌有无故不参加训练、欺负队友等问题，教练员对其批评，并进行体罚。事情发生后，家长报警，公安机关出警处理，学生被送至医院治疗。

　　“学校领导多次到医院探望孩子，并对教练员进行了严肃处理。”他说，首先，责令这名教练员作书面检查、负担学生全部医疗费用，并进行道歉；第二，对这名教练员行政记过，停止工作、停止工资发放，根据公安机关调查结果依法依规作进一步处理。

　　孙强说，事后家属曾与教练员沟通。对方在微信回应说：“作为教练我觉得(自己)有义务教育孩子，让孩子改变陋习。”

　　对此，牛伯强说，无论如何都不能体罚学生，目前学校已经给所有教练员开会强调严禁体罚学生。事后，记者尝试联系这名散打教练，但对方一直未接通电话。

　　(中国青年报·中国青年网记者 朱洪园)

(责编：郝孟佳、熊旭)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载
 

推荐阅读

教育部：警惕诈骗!生源地助学贷款受理7月15日启动 教育部全国学生资助管理中心主任陈希原在新闻发布会上郑重宣布：“生源地助学贷款受理工作将于7月15日全面启动。” 【详细】

原创报道|

北邮研究生支教团成立10周年 青春绽放在祖国西部热土 日前，北京邮电大学第十届研究生支教团正式举行了出征仪式。据悉，北邮是全国首个在新疆南疆地区设立研究生支教团的高校。 【详细】

原创报道|
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved