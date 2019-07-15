原标题：河北保定一散打教练打伤学生 遭停职处罚

学生因未参加训练，遭教练殴打，全身6处挫伤

河北保定一散打教练体罚学生被停职

“自从被散打教练体罚之后，孩子都不敢去上学了，总是在夜里突然惊醒。”今天上午，河北保定市民孙强(化名)向记者哭诉道。7月4日傍晚，他12岁的儿子孙萌(化名)因未参加训练，遭到教练殴打，造成全身6处挫伤。记者从保定市体育运动学校获悉，目前该教练员已被停止工作，公安机关也已介入调查。

孙强说，因为儿子从小喜欢武术，去年就把他送到了保定市体育运动学校。7月4日晚，他突然接到儿子电话。孙萌在电话那头哭诉称，被教练打了，并通过微信给他传了一张照片。“他臀部呈紫红色，而且肿得很高。”

随即，孙强开车来到学校，把儿子送到了保定法医医院，并报了警。经医院初步鉴定，孙萌面部、颈部、臀部等共有6处挫伤。

“为什么教练会体罚学生？”对此，孙强告诉记者，儿子当天下午因为脚受伤，没有参加训练。孙萌说，7月4日下午，他当时正在宿舍休息。有同学来叫他，称教练让他到训练场。“我到了之后，教练让我趴在地上，用木棍打我屁股，木棍都打折了，随后又对我拳打脚踢。”当时有50多个同学在场。

孙萌说，这已经不是自己第一次被体罚，只是之前都没有这么严重。另外有两名不愿透露姓名的家长告诉记者，自己的孩子也曾在保定市体育运动学校遭到过体罚。

7月12日上午，记者来到保定市体育运动学校。该校副校长牛伯强说，7月4日17时，由于散打队学生孙萌有无故不参加训练、欺负队友等问题，教练员对其批评，并进行体罚。事情发生后，家长报警，公安机关出警处理，学生被送至医院治疗。

“学校领导多次到医院探望孩子，并对教练员进行了严肃处理。”他说，首先，责令这名教练员作书面检查、负担学生全部医疗费用，并进行道歉；第二，对这名教练员行政记过，停止工作、停止工资发放，根据公安机关调查结果依法依规作进一步处理。

孙强说，事后家属曾与教练员沟通。对方在微信回应说：“作为教练我觉得(自己)有义务教育孩子，让孩子改变陋习。”

对此，牛伯强说，无论如何都不能体罚学生，目前学校已经给所有教练员开会强调严禁体罚学生。事后，记者尝试联系这名散打教练，但对方一直未接通电话。

(中国青年报·中国青年网记者 朱洪园)

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