青年海归畅谈报国:感受了世界之大，才更能体会祖国之好

欧美同学会（中国留学人员联谊会）第四期全国青年骨干会员培训班近日在京结业，来自全国各地的53名青年海归参加了本次培训。在随后举行的恳谈会中，13名来自不同工作岗位的海归代表畅谈自己关于“责任与担当”的信念与感悟。

生于1992年的秦晓禹是培训班中唯一的“90后”，从美国加利福尼亚大学洛杉矶分校毕业回国后，秦晓禹首先开办了Bruin留学工作坊，帮助“准留学生”更好融入学习环境，之后，他又通过“云梦计划”公益项目为国家精准扶贫战略出一份力。

“青年兴则国家兴，青年强则国家强。留学人员应该借助自己的经历让世界更了解中国，也让中国更了解世界。”秦晓禹说，“青年人才走上社会后，是以服务人民为先，还是以个人利益为先？我找到了答案。”他的话引起了不少海归代表的共鸣——将个人理想与国家发展紧密联系，才能真正将爱国情、强国志、报国行相统一，才能不负时代。

不同于中学时期就自费出国的秦晓禹，宁夏欧美同学会理事、宁夏大学光伏材料重点实验室副教授李海波是受国家留学基金资助出国的。学成归来，他矢志要投身于家乡的脱贫攻坚战，让家乡的孩子们能在更广阔的天地中追求自己的人生梦想。

“感受了世界之大，才更能体会祖国之好。”留欧回国的青年女高音歌唱家陈筱棠感慨地说。将美声技巧融入国内经典曲目的演绎，陈筱棠的歌声动人心弦。“我希望演唱更多国内经典曲目，唱出文化自信，将更多正能量的艺术作品带给观众。”陈筱棠说。

中央统战部培训中心副教授、哈佛中国学友会会长张梅表示，对于归国人才，要靠感情留人，这就要求各留学人员组织多关心、关注海归人才的成长，特别是对于其中“90后”甚至“00后”的留学归国人才。“多谈心、多交流，多帮扶、多支持。让留学人员组织和海归间建立起相互信任与支持的和谐关系，加深感情，帮助海归尽快融入环境，让他们找到归属感。”张梅如是说。

据了解，本次培训活动设置了青年海归工作案例、典型事迹、新时代青年留学人员工作创新思考等多方面课程，同时，还组织海归前往北京望京留学人员创业园、优客工场等地实地参观和案例授课，以为青年海归施展抱负创设更优平台。

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