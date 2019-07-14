创业灵感源于生活 “小柜子”藏着“大名堂”

图为成都市旅游局有关负责人在寄存柜布置现场调研时，刘俊鹏（右一）正在讲解寄存柜功能。

将大数据、人工智能等先进技术与创新理念相结合，刘俊鹏和团队开发出了一款共享智能寄存柜。作为资深旅游爱好者的他，是从自己出游行李携带不便的难题中找到了创业点子，而“为消费者提供一种更便利的生活方式”，正是很多海归创业者的初心。

创业灵感源于生活

感到传统的寄存柜无法充分满足自己的需求，刘俊鹏在留学期间就决心“做出一款更好的寄存柜”。

“我热爱旅游，留学期间经常利用课余时间去各地走走，但是每次出行不可避免地会遇到行李寄存的问题。在国外也有寄存柜，但使用体验并不完美。”刘俊鹏说，传统的寄存柜主要以投币或刷公交卡方式为主，无法查看物品存储情况，有时也缺乏对于行李安全的保障。一个想法在他的脑海中初步形成——开发一款管理者从手机端就能实时监测物品状态、用户支付便捷也更有安全保障的共享寄存产品。

2012年底，刘俊鹏从英国华威大学供应链管理专业硕士毕业后就开始为创业做准备。“国内用户需求旺盛，消费者渴望更好的产品和服务。”刘俊鹏说。为积累创业经验，刘俊鹏与几位前辈合作，在信息技术、教育、生物医疗等不同领域先后创立了5家公司。“我觉得对于管理企业来说，很多方面的做法都是相通的，所以我想试试不同的行业，为之后的创业做准备。”经过半年筹备，刘俊鹏在2017年初创立了成都米存科技有限公司。创业之初，他将大部分精力用于寄存柜的产品开发，其产品融合了人工智能、移动支付、大数据等技术并申请了多项专利。

优质体验保持竞争力

共享经济的核心理念是提高社会资源利用率、尽可能实现利用最大化。用户体验是否满意、服务是否高效便捷、安全性是否有保障……这些都是创业者要在共享经济领域竞争中实现突围的关键。

“若要抓住用户体验层面的核心竞争力，做出满意的产品，就必须摒弃投机想法，踏踏实实做好产品和服务，绝不能将就。”刘俊鹏说。为此，他下足了功夫。用户可以通过实名注册的手机号或扫描身份证件开启寄存柜，取件时按照寄存时间和柜子规格收费；用户还可以使用微信小程序查找离自己最近的寄存柜，了解附近寄存柜的寄存状况，并实时导航找到寄存柜的位置。

为确保寄存物品的安全，共享智能寄存柜系统内还拥有箱内物品检测、实时监控以及异常撬动报警等功能。寄存柜后台利用互联网大数据进行管理，当相关数据传送到后台之后，系统实时监控并随时处理可能出现的异常。“若有客人忘记取出所寄存的物品，后台将及时定义其为‘存放异常’并与客服中心联系，提醒客人取物。当出现其他意外状况时，寄存柜还会自动触发报警系统。”刘俊鹏补充说。

让智能柜走向广阔天地

作为国内最早一批专注于共享智能寄存柜领域创业的公司，刘俊鹏和团队在创业初期的推广阶段得到了当地政府的大力支持。他的项目在2018年成都市A级旅游景区工作会中获得了推荐机会，同时，他还参与了成都市政府举办的一些创业比赛并获得资金扶持。

谈及未来，刘俊鹏思考得更远。他想让智能寄存柜走向全国更多的旅游景点、公交站、地铁站和机场。当然，要实现这个目标，他还有很长的路要走。产品推广过程中，很重要的工作是与场地管理方进行沟通，让对方接受、认可自己的产品与服务，而服务理念的推广也不可能一蹴而就。

在创业初期资金有限、人员不足的情况下，产品研发的高成本、长周期、大难度，都会给公司发展造成阻力，刘俊鹏也在不断面对新的考验。尽管如此，刘俊鹏对企业发展仍旧充满热情、信心不减。“现在，我们的智能寄存柜已经逐步推广到了重庆观音桥步行街、山西平遥古镇以及雁门关等热门旅游地，未来希望有更多用户享受到我们的产品所带来的便利。”

(责编：郝孟佳、袁勃)