海归创业者+本土合伙人  强强联合破解“水土不服”

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秦亮（左二）与创业合伙人

谢笑然（中）与合伙人邬立圣（左）

创业过程中，找好合伙人是关键的一步。为了避免创业初期对国内市场了解不够、实际操作过程中“不接地气”等问题，越来越多的海归选择与国内合伙人一起创业，以实现优势互补，共同应对回国之初可能出现的“水土不服”。

磨合期间 分歧难免

在创业团队中，由于海归和本土人才所接受的教育模式不同，遇到问题时思考的角度、选择的解决方案也会有所不同，有时因想法产生分歧而发生争论也在所难免。在这种情况下，把握解决问题的“度”就显得尤为重要。

秦亮与自己的国内合伙人共同创办了一家互联网公司，主营项目是留学生的寄件转运。秦亮说，自己与合伙人有时也会在具体方案上产生分歧和争论，他的原则是把人际关系和工作分开，“对事不对人”。“我们会在坚持同一个发展目标的前提下，事先定好自己认为可行的公司战略，再一起讨论并相互提出质疑。针对合理的质疑我们会进一步制定详细解决方案。”他说，有效率地解决分歧是创业合伙人必须拥有的一项能力。

虽然在不同实施环节中与团队成员时有争吵，有时甚至“大发雷霆”，但秦亮表示，为公司的事争吵并不影响彼此之间的感情，因为大家的目标是一致的。“没有一帆风顺的创业，一起熬夜、睡办公室沙发都是常有的事。”他说。正是有了这份同甘共苦、相互促进、共同成长的旅程，才使得他与合伙人对来之不易的创业成果更加珍惜。

宋霖曾在澳大利亚迪肯大学学习金融专业，2016年毕业回国后，他与4位合伙人一起创立了山东乐果信息科技有限公司，主要经营互联网医疗平台项目。在他看来，与合伙人产生分歧，意见相左时，比起相互抱怨指责，多沟通理解更为重要。“遇到问题时，最重要的是高效解决问题，相互埋怨是非常低效的选择。合伙人之间有明确的分工和责任分配，只有相互信任，做事才有效率。”宋霖认为，解决问题时应尽量避免感情用事，在创业初期就应该明晰未来的利益分配，比如何时计算薪酬、如何结算等问题，以避免未来发生影响团队团结与公司发展的事情。“创业是件很严肃的事，处理公司事务时不能将私人关系和个人感情牵扯进来，这也是我们格外强调要公私分明的原因。”

“双剑合璧”优势互补

对海归来说，国外学习的管理经验和运营理念，只有与国内实际情况相结合，因地制宜，才能找到一条适合国内市场的创业路径。与国内合伙人联手创业，正是为了补齐彼此短板，创造更大价值。

宋霖在创业团队中负责澳大利亚相关医疗技术的引进，他说：“开始时我并不熟悉国内相关手续的具体流程，有时会感到‘一头雾水’。幸运的是创业团队中有一直在国内发展的合伙人，他对于国内手续办理、相关政策等环节的具体操作流程比较熟悉，在这方面为公司作出了很大贡献。另外，对于国内的运营和分销渠道他的确比我有经验。”宋霖说，近年来国内市场发展非常迅速，市场环境变化很大，留学生若想回国创业，必须要提前做好调查研究。在此过程中，若能与国内合伙人联合并发挥各自优势，可以增加对市场发展趋势判断的准确度，提前规避很多风险。

秦亮亦有相似的观点。如今，他的团队正在搭建一个服务留学生的二手交易平台，“我在国外接触到不同的概念和商业模式，本土人才则更加了解国内市场行情，也拥有更多渠道和资源，这是我需要国内合伙人的一个重要原因。”秦亮表示，海归与本土人才优势互补，能够形成强大合力助推企业发展。

谢笑然在英国学习、工作7年后于2009年回国，她以合伙人的身份在一家留学机构担任留学顾问。2014年末，她与当时的同事一起创办了“一沙”国际创意教育机构，“我在行业前瞻方面占优势，但回国后意识到自己的有些想法不切合实际。”谢笑然感慨地说。在创业过程中，由于国内的合伙人对于国内教育体制和课程设置比较了解，为她提供了很多帮助，也让她少走了很多弯路。

凝聚共识 目标一致

“志同道合”是合伙创业的基础，合伙人之间最重要的是确立共同的创业理念和价值观。“心往一处想,劲往一处使”，是许多海归创业者的共识。

注意到留学市场中提供专业性艺术留学服务有新的机遇，在萌生创业念头之后，谢笑然便开始有意识地寻找与她能力互补、性格合拍的创业合伙人。谈到现在的合伙人邬立圣，谢笑然说：“当时他主要关注留学中较为小众的艺术类专业，比如古建筑修缮等，而且他在国内有丰富的工作经验。我们俩不管是从业务角度，还是从团队管理角度，想法都非常契合。从确定教学体系到开拓业务渠道，再到组建初始团队，一切进行得非常顺利。”在谢笑然看来，创业团队成员拥有一致的价值观是最重要的，“教育服务行业必须要重视服务性、公益性和创新性，成员间要凝聚共识，不然创业就很可能失败。”

随着创业路上的困难不断增多，创业初期的满满信心也不免受到影响，此时，合伙人之间勤沟通、多交流、少猜疑就显得格外重要和珍贵。“我和4位合伙人在创业前就很熟悉，在一起学习和工作中培养出的默契，在创业过程中为我们节省了不少时间和精力。但创业者也要注意，适合做朋友的人并不意味着也适合一起创业，因为创业比单纯地维系感情要复杂得多，涉及利益分配、责任与风险承担，如果处理不好可能会影响友谊。”秦亮说。

创业初期，宋霖与合伙人在1年多的时间内没实现任何盈利，合伙人拿自己的积蓄垫进来。宋霖介绍说，为了对接医疗健康资源，团队合伙人整整有大半年的时间奔波在天南地北。进入数据积累阶段后，则坚持每天驱车60多公里对病人进行随访……“正是因为目标一致，大家才会密切协作，而密切协作产生了巨大合力。”宋霖感慨地说。

(责编：郝孟佳、袁勃)