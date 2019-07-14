原标题：专业能力不强、学科地位不高 中小学思政教师面临难题

教不了主科被淘汰，才去教思政？?中小学思政教师队伍面临“三不”境遇

中小学思政课提升的核心之一是教师队伍建设。半月谈记者最近在多省份调研发现，当前部分地方中小学思政教师存在专职人员数量不多、专业能力不强、学科地位不高的“三不”境遇，“画线”老师、“作秀”老师一定程度存在。

专职老师少，高要求“低配置”

根据现有教材，小学思政课对老师的要求是所有学科里最高的，然而小学思政课的老师往往是“低配置”：教师队伍不专，教师专业化程度低。

“小学思政课叫《道德与法治》，涵盖了价值观教育、品德、社会教育、历史、地理、心理学、军事、国际关系、法律等内容，可以说是包罗万象。”广东省教育研究院教学教材研究室副主任钟守权说，“这需要老师不仅具有全面的知识体系，还要有驾驭教材、设计活动等方面的能力。”

半月谈记者了解到，南方某省小学思政老师主要由语文老师兼任，学过法律的微乎其微。“如果说道德是‘万金油课’，谁都还能讲两句，那么法治则是需要专业基础才能讲的。”

东北某市一名道德与法治学科教研员说，思政课师资队伍严重不足，尤其体现在县市，老师兼职居多，有些学校思政课是由音体美老师甚至是后勤人员兼职，教育效果很难保障。

东北某地一位乡镇中心校校长说，目前全校共有3名专职思政教师，两名学校主任兼职(一个主任兼职6节课)，再加外聘2人，其中一名专职教师是从班主任岗位退下来的老教师。

有的学校少量专职思政老师是因教不了主科淘汰下来的。武汉一位教师称，他所在的学校，“当不了班主任的，语文教不好的，身体不好要退休的，甚至是犯了错误的，才当品德专职老师”。

上课划重点、下课不钻研，有效培训少

半月谈记者在多地采访了解到，部分中学政治老师，一上课就给学生划重点、考点，教学索然无味，学生死记硬背，刷题应对考试；还有一种“作秀”老师，用影视、歌舞、游戏等形式喧宾夺主，或以“鸡汤”“段子”哗众取宠，一阵热闹之后，学生们感觉没有学到东西。

分析“画线”老师、“作秀”老师存在的原因，来自三大“不足”：

一是能力不足。华南师范大学附属中学高二政治老师张莉深受学生欢迎。该校高二一班学生冯宣瑞说：“张莉老师把枯燥的概念结合时事讲活了。”后来，在张莉的影响下，冯宣瑞还主动找来《资本论》《国富论》看，觉得政治学科其实并没有那么空洞而枯燥。

在既定教材的基础上，能够做到广泛联系实际的老师并不多。张莉说：“课本上写得干巴巴的，我们要论证课本上是正确的，还要让学生听得进去，要花很大的精力备课，这对老师的专业要求非常高。”

二是对思政课的理解不足。一位长期负责政治课教研工作的专家说，当前部分思政老师对于思政课价值功能认识存在一定偏差，对课程的育人价值认识不够高，存在“高考考什么，自己就教什么，高考怎么考，自己就怎样教”。

三是有效培训不足。一位受访者直言，目前老师的培训特别多，投入很大，但是不能解决老师的需求，不少培训沦为利益和权力之争。培训机会区域城乡之间不平衡，县区培训越来越少。

东北某市一名教师说，目前针对思政课的教研培训机会非常有限，一些边缘城市和县区级学校根本享受不到，很多老师就是靠一本教材、一本教参这两本书，上一堂思政课。

地位不高，职业认同感不强

习近平总书记在今年3月与思政教师座谈时提出，我们办中国特色社会主义教育，就是要理直气壮开好思政课。不少思政老师说，到底能不能理直气壮，他们心里并没有底。

一位教师说，思政课“说起来重要，教起来次要，考起来不要”。它是边缘课程、弱势学科，不是主课，思政老师不是班主任，成就感、幸福感、获得感普遍缺乏。

一些地区思政课在考试中比重不高，老师地位偏低。例如，某市中考中《道德与法治》只占10分，远远低于语数外理化等科目的分值。该市一名初中思政课教师说：“这就意味着政治课在应试上是小科。”学生和家长不重视，老师就处于弱势地位。

评职称也是一些思政教师的痛点。一些学校职称评定按学科人数的基数来，有的思政教师40多岁了还没有评高级，有的30多岁了还没有评中级。

“高考改革后，选考政治的学生人数在所有选考学科中最少，政治课也开得少。”湖北一位政治老师说，“在学校和学生心目中，我们贡献很少，带不了学生参加竞赛，连生物学科都不如。”

一所高校院系党委副书记认为，中小学思政课教师与主课老师相比较，受重视程度和展示平台更有限，这种局面必须改变。

记者 郑天虹 廖君 杨思琪 仇逸

(责编：郝孟佳、袁勃)