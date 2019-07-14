原标题：上得厅堂下得厨房 劳动教育为何“热”起来

▲广州市番禺区实验中学的学生在上蛋糕烘焙课(6月3日摄)。新华社记者李嘉乐摄

小学生会做一日三餐，初中生能煲汤，高中生懂理财……无论是上学的动手实践课程，还是即将到来的暑期家务作业，广州不同于常规课程的劳动教育引发各界讨论。

五花八门的内容有必要吗？上得厅堂下得厨房是未来人才的标配吗？应试压力下的“劳动教育”能否落实？

劳动教育是为了什么？

日前，教育部办公厅印发的《关于做好2019年中小学生暑假有关工作的通知》提到，鼓励布置活动性、实践性、探究性作业；要求各级各类研学实践教育基地、营地专题开设暑假研学实践课程。记者调查发现，目前广州多所中小学要求学生暑期多劳动、多实践，包括社会调研、做菜煲汤、刺绣绘画等等。

其实，今年5月底发布的《广州市中小学劳动教育指导纲要》就提出了小学生会做一日三餐，初中生能煲汤，高中生懂理财等，涵盖家务、班务、社会服务、职业体验、科创实践等多方面，并希望将劳育推广到学生的日常学习和生活中。

受访老师反映，如今，有学生军训一周一件衣服穿到底，不会洗衣服，家务活由保姆包办；有学生追求新品名牌，向父母要钱不惜恶语相向甚至做出造成人身伤害的事……这些现象之所以频发，其中很大一部分原因是“家务不是学生该操心的事”“有钱什么活都不用干”等错误观念，潜移默化地打消了不少孩子对劳动的尊重和热爱，形成了恶性循环。

对此，劳育是一剂良药。广州市教育局体育卫生与艺术教育处处长林海英说：“从生活技能到知识文化，再到自身修养，我们的目标是培养学生追求幸福、体验幸福和获得幸福必备的基本素质。劳动教育必不可少。”

劳动教育的推广难在哪？

早在2015年，教育部等部委就出台了《关于加强中小学劳动教育的意见》，提出“用3至5年时间，统筹资源，构建模式，推动建立课程完善、资源丰富、模式多样、机制健全的劳动教育体系，形成普遍重视劳动教育的氛围”。2018年全国教育大会提出，“要在学生中弘扬劳动精神，教育引导学生崇尚劳动、尊重劳动”。

就读于广州市番禺区实验中学的陈思睿通过上烘焙课学会了做曲奇、蛋糕、蛋挞等点心。“如果大人不在家，可以自己解决吃饭问题了。”她说，“我们还带着自己制作的糕点去社区看望孤寡老人，也组织过义卖。做点心自己快乐，帮到别人也开心。”

“现在不学以后更学不会”“起码出国后自己能做中餐”……不少家长对加强劳动教育表示认可和赞同。学生家长陈绮云说，进行劳动教育之后，孩子动手能力增强了，做事情更有自信了。孩子在家做洋葱土豆焖牛腩，切洋葱眼泪直流时，看着很可爱。

教育界人士认为，劳动不仅锻炼学生的想象力和动手能力，还提升耐心、毅力等品质。随着时代发展，在简单的生存、生产技能以外，创造性的劳动教育还有利于提高人才国际竞争力。

但是，推行劳动教育仍面临着不少挑战：有的学校对劳动教育理解有偏差，落实不到位；仍有老师按常规课程教学，理论讲解过长导致来不及实操便下课；有的学校流于形式，把劳动教育与参观游玩等混为一谈；各类资源紧缺也在一定程度上影响了正常教学。劳动教育场所缺乏、设备及人员不足、时间安排不当等问题也亟待解决。

劳动教育该如何开展？

教育界人士认为，对劳动教育的正确定位和理解尤为重要。

在广州市荔湾区华侨小学综合实践课教师邝敏洁看来，劳动教育不只是技能学习，更是一种价值观的养成，重点不在于学会，而在于鼓励动手与培养兴趣，从而感悟生活与做人的道理。

同时，劳动教育必须基于成长规律，考虑阶段性发展。同样是煲汤，低年级学生学习怎么搭配食材即可，高年级学生可进一步了解背后的饮食文化、地域差异、历史知识等。

广州市教育研究院课程教材研究室副主任邹立波认为，劳动教育应区别于学科教育，又渗透于各学科中。比如，可以和已有的社会实践活动课程结合，并在常规课上提倡多动手。项目内容上，劳动教育可以结合地域特色，各地风俗习惯、传统工艺等都值得去了解。此外，城市有动植物园、农村有农耕田地，加上各类职业学校、蔬果基地等，城乡学校各有发挥空间并能相互补充。

广州市荔湾区龙津小学校长李红建议，充分调动社会资源，走出校门，“打破”围墙，“人人都是劳动教育老师”。同时，还应积极引导家长参与，除了多指导孩子做家务、营造劳动氛围外，还可以到校传授自身职业技能。(记者丁乐、郑天虹)

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