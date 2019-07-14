原标题：高校毕业生落户省会放开限制

5部门部署高校毕业生就业创业工作，启动“学历证书+若干职业技能等级证书”制度试点

高校毕业生落户省会放开限制

五部门印发《关于做好当前形势下高校毕业生就业创业工作的通知》，要求放宽创业担保贷款申请条件

近日，人社部、教育部、公安部、财政部、中国人民银行联合印发《关于做好当前形势下高校毕业生就业创业工作的通知》，要求各地落实就业优先政策，把高校毕业生就业作为重中之重，深入实施高校毕业生就业创业促进计划和基层成长计划，确保就业水平总体稳定、就业局势基本平稳。

这项通知从积极拓宽就业领域、大力加强就业服务、强化就业权益保护和全力做好兜底保障等4方面提出了多项促进大学生就业创业的优惠政策。

政策1

小微企业吸纳毕业生可享社保补贴

通知要求积极拓宽就业领域。对艰苦边远地区县以下基层单位服务期满并考核合格的基层服务项目人员，可通过直接考察的方式择优聘用到服务地乡镇事业单位。

对小微企业吸纳离校2年内未就业高校毕业生就业的，按规定给予社会保险补贴。对离校2年内未就业高校毕业生灵活就业的，按规定给予社会保险补贴。

政策2

本科生可用创业成果申请论文答辩

加强创新创业教育，在符合学位论文规范要求的前提下，允许本科生用创业成果申请学位论文答辩。将创业培训向校园延伸，提升大学生创新创业能力。

政策3

放宽创业贷款条件 返乡创业有补贴

放宽创业担保贷款申请条件，对获得市级以上荣誉称号以及经金融机构评估认定信用良好的大学生创业者，原则上取消反担保。

支持高校毕业生返乡入乡创业创新，对到贫困村创业符合条件的，优先提供贷款贴息、场地安排、资金补贴。支持建设大学生创业孵化基地，对入驻实体数量多、带动就业成效明显的，给予一定奖补。

政策4

启动试点鼓励学生学习更多职业技能

通知要求，加大职业技能培训力度。将有培训需求的高校毕业生纳入职业技能提升行动，对接就业意向和重点行业领域发展需要，提供有针对性的培训项目，提升专业技能水平和社会适应能力，按规定落实职业培训补贴政策。对其中的建档立卡贫困家庭、城乡低保家庭、零就业家庭高校毕业生，按规定给予一定生活费补贴。

启动“学历证书+若干职业技能等级证书”制度试点，鼓励职业院校和应用型本科高校学生在获得学历证书的同时，积极取得多个职业技能等级证书，拓展就业创业本领。

政策5

省会及以下城市放开毕业生落户限制

在就业权益保护方面，通知提出，省会及以下城市要全面放开对高校毕业生、职业院校毕业生、留学归国人员的落户限制，精简落户凭证，简化办理手续。

此外，在毕业体检方面，高校可根据实际情况决定是否安排毕业体检，有条件的地方可建立入职定点体检和体检结果互认机制，尽力避免手续繁琐、重复体检。

政策6

禁止性别歧视 严查违规检测乙肝等

通知要求加强招聘领域监管。加强对用人单位和人力资源服务机构招聘行为监管，禁止招聘信息发布中含有性别、民族等歧视性内容。指导用人单位根据招聘岗位需求合理制定招聘条件，对同等学历不同培养方式的高校毕业生提供同等就业机会。

同时，通知还提出，健全多部门执法联动机制，严肃查处“黑中介”、虚假招聘、违规检测乙肝项目等违法行为，严厉打击以求职、就业、创业为名义的信贷陷阱和传销、诈骗等违法犯罪活动，依法保护高校毕业生就业权益。

政策7

不准将毕业证发放与毕业生签约挂钩

通知要求高校要严格执行“四不准”规定，不准以任何方式强迫毕业生签订就业协议和劳动合同，不准将毕业证书、学位证书发放与毕业生签约挂钩，不准以户档托管为由劝说毕业生签订虚假就业协议，不准将毕业生顶岗实习、见习证明材料作为就业证明材料。

人力资源服务机构不得参与签订不实就业协议。就业协议签订过程中，用人单位不得签订虚假就业协议，不得出具虚假用人证明，不得随意违约。加强高校毕业生就业统计核查，健全就业状况反馈、评估机制，真实反映就业情况。

政策8

中职、技工院校困难毕业生可享补贴

通知提出将求职创业补贴对象范围扩大到中等职业学校（含技工院校）符合条件的困难毕业生，补贴时限从目前的毕业年度调整为毕业学年，补贴发放工作在毕业学年10月底前完成。对民办高校毕业生符合条件的，要确保同等享受政策。

通知要求人力资源和社会保障、教育和财政部门要做好政策申办、凭证简化、资金安排等工作，确保补贴按时发放到位。对建档立卡贫困家庭、残疾毕业生以及就业困难少数民族毕业生、长期失业青年实施“一对一”援助，量身定制求职就业计划，在深度贫困地区开展送岗位上门活动，集中帮扶高校毕业生就业。

■ 提示

对于如何享受就业创业服务，人社部提示全国高校毕业生：

已落实工作单位的同学

应及时办理就业手续。人社部提示，需要尽快与用人单位签订劳动合同，并在规定时间内办理户口迁移、党团组织关系接转等手续。还要及时查询档案转接去向，跟进社会保险办理。

正在求职的同学

可以到当地公共就业人才服务机构进行求职登记和失业登记，提出就业需求，享受政策服务。需要岗位信息的，可以获得职业介绍；需要提高求职技巧的，可以参加职业指导；需要提升技能水平的，可以参加职业培训；需要增加工作经验的，可以参加就业见习。培训见习还可获得补贴政策支持。人社部表示，人力社保部门会主动联系，提供求职服务。

准备创业的同学

可以申请参加创业培训，提升创业能力；可以申请创业担保贷款，获得启动资金；可以享受税收优惠，降低创业成本。还可以申请入驻创业孵化基地，获得开业指导、项目孵化、场地支持等综合服务。

■ 链接

北京就业见习补贴提升至2200元

近日，北京市发布《北京市就业见习工作管理办法》，该文件扩大了见习人员的覆盖范围，从原来的离校2年内未就业的高校毕业生，扩大到有见习意愿的毕业生（包括中专、技校毕业生）、16至24岁登记失业人员及转移就业登记的农村劳动力。

另外，当前就业新形势下，新产业、新业态吸纳就业能力越来越强，这些领域的企业也成为毕业生见习选择的重点。为此，北京放宽了见习单位的申报范围，首次将初创企业、新业态企业纳入进来，为有就业意愿的毕业生提供更多选择和锻炼机会。

为切实发挥见习服务对提升就业能力、增长就业经验的作用，《办法》延长了见习期限，将见习期限由原来的3-6个月灵活设置为1-12个月，推动提升见习期满留用率。

北京市还大幅提升就业见习补贴标准，由原来的每人每月500元，调整到与今年的城镇职工最低月工资标准持平，也就是每人每月2200元。毕业2年内未就业的北京生源高校毕业生、中专毕业生及技工院校毕业生；北京市16至24岁的登记失业人员以及转移就业登记的农村无业或务农劳动力，都可以申领，见习多长时间，就能申领多长时间的见习补贴，需要注意的是，每个人只能申请一次。

有意向的见习人员和单位均可登录“北京市人力资源和社会保障局官网公共服务平台用户中心”（www.bjrbj.gov.cn），通过网上申报系统登记办理就业见习，并在网上申报补贴，系统将自动比对核实数据。

新京报记者 吴为

(责编：郝孟佳、袁勃)