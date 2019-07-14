许多港台学生暑期选择去内地（大陆）走一走看一看。图为7月9日，来自台湾云林科技大学等5所高校的大学生走进安徽省淮南市，参观大数据展示中心。

新华社发（陈彬摄）

香港和台湾的学生暑期忙什么？除了旅游、补习、打工等“传统项目”外，越来越多港台学生近两年选择去内地（大陆）实习或参加夏令营，零距离感受内地（大陆）的发展变化，饱览壮美河山。

■ 去内地（大陆）看看

7月2日，中华全国台湾同胞联谊会2019年台胞青年千人夏令营在北京开营，1300多名台胞青年参加这一两岸青年交流品牌活动。本届夏令营营员将分赴26个省市区，感受各地风土民情和灿烂文化。

类似的夏令营还有不少。在湖北武汉，两岸中小学生“行读三国”夏令营7日拉开帷幕；在山东济南，来自台湾3所大学的青年人在大陆体验志工生活；在上海，近700名台湾学生跟400名大陆学生相聚于“2019沪台青少年科技夏令营”……

除了夏令营，还有实习。“筑梦珠江展翅飞翔——2019台湾大学生广州实习体验活动”8日启动，200多位台湾大学生将在广州开展为期近2个月的实习活动，体验粤港澳大湾区的发展速度。

众多香港学生也踏上了赴内地实习的旅程。由粤港两地政府主办的“粤港澳大湾区香港青年实习计划”、香港多个团体联合举办的“香港大学生内地实习计划2019”、香港特区政府主办的“企业内地与海外暑期实习计划2019”等活动，为香港学生提供了上千个暑期实习机会。

香港恒生大学大三学生谢祉妤在广州一家广告公司从事创意文案相关实习。这是她第一次实习，也是首次来到内地生活。“正是因为没来过内地，所以一定要来。”谢祉妤说，“这里人很热情，都愿意跟我们沟通，也非常主动，让我感受到人情味。”

■ 打工赚经验值

在香港，无论是中学还是高校，寒暑假基本都不会给学生布置作业，即使有也是选做；但是各个学校会用不同类型的社会活动和工作机会代替假期作业。台湾的台北市则于2015年底就取消了实施40年的寒暑假作业，“自己的暑假自己安排”，把暑假完全交还给学生和家长。

暑假期间去打一份工，体验一下社会生活，积累点工作技能，顺便赚点零花钱，成为许多港台学生共同的选择。香港的打工文化浓厚，而且已经蔓延到了学生群。他们从小就培养了较强的赚钱意识，尤其在假期，都在寻找不同途径打工、实习，接触社会。另一方面，香港高校学费高昂，有一定比例的学生背负着政府的助学贷款，假期时分，就是他们赚钱提前还贷的好时机。香港中文大学经济系的小宗表示，大一和大二暑假参加银行实习，兼做家庭教师，帮自己还了两成贷款。

台湾学生的经济负担相形之下没有香港学生那么重，但他们一样会主动打工。早前有调查显示，八成台湾学生暑期有打工计划，既为赚取学费、生活费，也为了积累工作经验和学习工作技能。在希望从事的打工类型中，担任补习老师或行政人员获得了最多受访者的选择，其次是餐饮、卖场销售人员。

■ 参加补习充电

除了旅游和发呆，丰富多彩的社会活动是港台学生暑假生活的“主角”。

在香港，既有语言学习、学术研究、关注生态环保等形式多样的游学团，又有以创意历奇、领袖训练等为主题的夏令营。还有不少学生选择到医院等机构做暑期义工，奉献爱心。台湾今年各类学生暑期活动也已“开跑”。例如台北每年暑假的热门活动之一“暑期消防营”，6月开放报名就迅速额满，活动内容包括学习防灾知识，体验灭火、救助、地震、烟雾等场景，让学生感受消防员工作时的辛苦。

一些港台学生则会利用暑期参加补习。香港和台湾地区的补习风气极盛，香港除了商业化补习机构，近年来当地不少学校也针对学生升学需要开设了“开学前补习”，让“准初三”“准高三”的学生们能提前进入学习状态。一些年龄尚小的香港学童也在假期期间走进各类兴趣班，小学三年级以上的则开始上兼顾知识的补习课。

台湾地区的补习班市场也很火热，补习内容五花八门。台北火车站附近的南阳街，补习班广告林立，素有“补习街”之称。不过，台湾高校众多，供过于求，近年台湾由于少子化而致生源不足，学生通常不必费力就能考上普通大学，但若以台湾大学、政治大学等名校为目标，则暑期补习也是家常便饭了。

(责编：郝孟佳、袁勃)