衔接期暑假孩子如何充电？玩耍还是上培训班？

每年暑假来临，总有许多孩子开始了与预习相伴的假期——幼升小，小升初，初升高，一个表面上看起来无作业的衔接期。

应该让孩子放任自由地玩耍，还是去上培训班？许多家长很困惑。

昨日，记者采访多位知名中小学的老师，整理出了一份衔接期暑期指南。

儿子很调皮怎么办？

34岁的单亲妈妈蒋女士，家住渝北区龙溪镇，很担忧儿子乐乐，下学期就要进入渝北区龙溪小学，现在却天天在外公外婆家玩手机、看动画片。

她说：“我怕孩子上了小学跟不上，但又不知道咋办。”

蒋女士说，儿子比较调皮，因为她忙于工作，没太多时间管教，担心儿子上小学后很难融入集体。

如何让女儿全面发展？

暑假来临后，家住巴南区斌鑫江南时代的邓淑君，每天早上依然把女儿琪琪送去幼儿园，上幼升小衔接班。琪琪6岁，即将入学松花江小学。

邓淑君觉得，女儿需要提前适应小学的生活和学习。她说，女儿已经上了10天的幼小衔接班，除了作息时间和小学一样，课堂知识也接近小学。“琪琪还挺习惯的，就是不知道真正进入小学后能不能尽快适应。”

邓淑君除了给女儿报了一个月的幼升小衔接班，下月还打算报语言班和绘画班。“希望女儿全面发展。”邓淑君说。

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受访老师认为，这个暑假，家长可通过引导、让孩子读衔接班等办法，让孩子适当预习和体验小学课程。最重要的是，培养孩子良好习惯，让孩子打好心理基础。

养成良好的作息习惯

马家堡小学数学老师汤静介绍，进入小学以后，学校要求严格了，上学时间提早了，孩子不能睡懒觉，不能拖拖拉拉，不能随便迟到，不能随便请假，中午午睡时间取消了，学习安排更紧凑了，每个具体的时间都有具体的事情要做。

首先，要让孩子养成良好作息习惯，除了让孩子上幼小衔接班，还要适当调整孩子的作息时间，每天7时左右起床，晚上9时就寝，适当缩短午睡时间。晚饭前后，家长要和孩子共同商量一些活动内容，如画画、弹琴、玩玩具、看书等，动静搭配，使孩子生活富有节奏。

其次，让孩子养成自己收拾东西的习惯，让孩子整理玩具、物品，分类摆放。教孩子在绘画、看故事书和学习结束时，将物品收拾好，从哪儿拿的，还放到哪儿去。让孩子慢慢养成每天根据学习情况检查学习用品的习惯。

第三，养成良好作业习惯，包括回家后先做作业、后玩耍的习惯；静下心来做作业、专心做作业的习惯。切不可一会儿吃东西，一会儿看电视，一会儿又做其他的事。另外，还要培养孩子独立完成作业的习惯。

灌输一定的安全意识

珊瑚小学语文老师王玲介绍，刚上一年级的孩子，接受能力比较弱，一时难以适应学校生活。她建议，家长们应该趁假期锻炼孩子的意志品质，让孩子提早了解学校一些规则。

其次，培养孩子正确看待自身不足。很多小朋友上了一年级和同学玩游戏，输了不愿意承认，还会大吵大闹。家长们应该趁着暑假，纠正孩子这些性格弱点，多给孩子进行集体精神的教育。

此外，由于小学生活相对幼儿园更加独立，家长们还应向小朋友们灌输一定的安全意识。

一不小心就容易偏科？

13岁的游游，这个暑假从梁平老家小学毕业，住进渝中区春雨江山小区的新家。再过一个多月，她将入读大坪中学。

27岁的姐姐提醒游游，初中学科不像小学那么单调，一不小心就容易偏科。为此，姐姐从网上找来一些暑假攻略，让妹妹自行消化和学习。另外，姐姐还为妹妹安排了练字、学习拍照、参加户外活动等，还买了学习资料和一些7年级试卷。

“家里人比我还紧张。”游游说，这个暑假虽然没有被家人安排硬性作业，但是学习时间安排得挺满，“我对初中全新学习生活充满期待”。

数学是弱项怎样提高？

13岁的月月，家住巴南区东源桐簏小区。在浙江温州上小学的她，9月将回到重庆上中学。

月月说，她有些紧张，马上要进入新的学校，认识新的同学，学习不同的科目知识。因此，这个暑假她要在家里预习教材。

“小学主要是语文、数学和英语，上了初中就有更多科目。这么多科目，我担心女儿一下子适应不过来，也不知道怎么让她尽快适应。”月月妈妈王女士告诉记者，她的文化程度不高，更不知道怎么帮助孩子在这个暑假学习。“从小学成绩来看，女儿的数学是弱项。听说女孩子上了初中，学数学比男孩子吃力，我就把辅导担子交给她哥哥，安排预习初中数学，买了初一习题册提前练习。”

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进入初中，科目增加不少。记者采访重庆市二十九中学校、重庆外国语学校、重庆市大坪中学校等多所学校的老师。老师们表示，初中是小学的升华，初中生的生活更加独立，学习科目有所增多。科目重点以语数外为主，物理、化学分别在初二、初三开始学习。

对于小升初的衔接暑假，不同科目老师分别给出了建议。

语文：每天阅读一小时名著

二十九中语文老师吴莲子表示，初中语文更重视阅读，小升初学生应该更注重阅读，每天阅读一小时以上。必读的是《西游记》和鲁迅《朝花夕拾》，另外选读孙犁《白洋淀》、李汝珍《镜花缘》、屠格涅夫《猎人笔记》、沈从文《湘行散记》。

每天阅读后，做点读书笔记，包括阅读内容、精彩语段、感想体会等。

练字也是很有必要的，自选正楷字帖，每天临摹一页。

数学：提高抽象逻辑思维能力

二十九中数学老师邓泽娟表示，初一开始学习代数，这门学科新旧知识联系密切，概念性强，增强空间想象力，抽象逻辑思维的要求也提高了。除了教学内容的深化和扩展，中学教学方式方法也不同于小学，需要同学们改进学习方法，提高学习能力，逐步发挥抽象思维能力。

这个暑假可以预习初一(上)的有理数、整式运算两章知识。巩固加强小学和初中关联比较多的知识和能力，比如做分数的四则运算，求三角形、平行四边形、梯形、圆形、不规则多边形等的面积等。阅读有关数学史或趣味数学的书，比如《课堂上听不到的数学传奇：初中版》《初中教学那些事儿》等。

英语：看原版《小鬼当家》

重庆外国语学校英语老师李翻伦表示，从教学方式上说，小学英语课更注重学生兴趣培养，通过丰富多彩的课堂活动，吸引学生注意力，让学生不感到枯燥。初中老师更侧重于知识的系统性学习。

建议暑期期间多练习英文书写，复习小学英语知识，背诵单词，读原版英文读物，看英文电影，如《小鬼当家》《海底总动员》《绿野仙踪》等。

参加小升初夏令营也是不错选择，各种各样诸如体育、唱歌跳舞、与外教交谈，体验先进教学等丰富活动。

其他：关注国内国际大事

二十九中和大坪中学的老师建议：

1.提前预习教材，通看教材，重点预习前几章内容。

2.每天看央视新闻联播，关注国内国际大事。

3.阅读《中华上下五千年全集)(文学版)，开阔视野。

4.世界那么大，出去走走看看，在旅游中了解历史，增长见识，丰富人生。

5.多动手做做物理科学小实验。

6.初学化学之前，最重要的是化学语言的熟记，包括背诵元素周期表、化学方程式等。

高一会不会遇到下马威？

15岁的员岱松，初中毕业于深圳市笋岗中学，即将回重庆读高中。

员岱松说，虽然他从高年级同学口中了解到一些高中的学习和生活情况，但还是很担心。“相比于初中，会不会有很大差异，尤其是在科目难度上，是循序渐进还是一下子就来个下马威？”

对于这个暑假的安排，员岱松想先出去玩一个月，放松一下心情，然后再预习一下高中一些内容，重点是预习理科。“周围的小伙伴们都在上辅导班，我可能也会报名，提前学一些东西，上了高中也许会轻松一些。”

要不要沿用初中那一套？

即将上高二的杨莎，16岁，就读重庆市第十一中学校。回忆两年前中考完的那个暑假，至今后悔不迭。

杨莎说，经历了中考以后，整个人放松下来，要么天天看电视、上网，要么外出旅游，根本没有安排时间预习，导致刚上高一时陷入迷茫中。

杨莎说，高一课程无论数量还是难度，比初中增加不少。对她来说，语文、英语还好对付，数学、物理、化学就吃力了。“我没有及时调整学习方法，仍沿用初中那一套，认为只要上课听懂了就行，不注重提炼总结。再加上，我没有提前预习高中理科的相关课程，学习总是偏被动，久而久之，就被拉开了差距。”杨莎说，足足经过了近一学期调整，总算找回了状态。“如果时间能够倒流，我一定会在那个暑假制定一些学习计划，让自己尽快适应高一，不至于经历一些不必要的心理落差。”

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重庆第二外国语学校党政办公室主任彭光勇表示，进入高中后，如果没有良好的学习态度，缺乏科学有效的学习方法和刻苦钻研精神，初中的尖子生很容易滑落下来。

对于这个关键衔接期，重庆第二外国语学校老师给出了建议。

语文：背诵篇目必须要背诵

1.看看新闻，尽可能多积累新闻标题。

2.读书充电，推荐《青年文摘》《论语》、易中天《中国智慧》等。

3.背诵初中所有要求背诵的基本篇目。因为，高考必备篇64篇，其中初中50篇。

4.准备好古代汉语词典(商务出版社)、现代汉语词典第六版(商务出版社)、高中语文知识手册等。

数学：初中底子差更得加油

1.温故知新，进一步深入学习初中有关知识，比如二次三项式的分解因式、立方和立方差公式、完全平方与立方公式、二次函数的图像性质、一元二次方程求根公式、韦达定理(根与系数的关系)等。

2.提前着手，预习高中数学必修一课本。如果初中底子薄弱，更要利用假期时间补习，为学好高中课程打好基础。

英语：多学会唱几首英文歌

假期里，建议每天做至少一件与英语有关的事：

1.培养朗读习惯，培养语感，提高语言理解能力。

2.练习书写，整洁美观。

3.至少学会唱一首英文歌，推荐《Heal the world》《Lemon tree》《Yesterday once more》等。

其他：每天看一看新闻联播

政治：1.学会从电视、互联网中获取有效信息，丰富自己的视野与头脑；2.每天看央视新闻联播、焦点访谈等。

物理：1.借一本必修的高一物理课本，买一本高一物理参考书，逐节预习，做好笔记，熟记概念与公式，完成课后作业；2.做一做课本上的小实验，体会物理奥妙。

化学：1.掌握最常见化学术语的读与写方式；2.借第一册化学课本预习，至少完成前两章，做一做课后习题，初步体会高中学习内容、教材呈现和学习方式。

生物：1.将初中四册通看一遍，特别是细胞的结构、显微镜的使用、人体的结构和生理、绿色开花植物的一生、生态等内容，这些是高中生物学习必备的知识储备；2.借阅高中课程人教版必修一教材，重点预习前四章。

历史：1.通览初中历史课本，梳理古今中外大事，叙述事件来龙去脉与相互关联；2.看一点历史题材影视文学。

地理：1.把初中地理四本书复习一遍，梳理知识框架，因为初中地理是高考内容的重要组成部分，也是学好高中地理的基础；2.买一份中国和世界政区图。（记者 王薇 张春莲 秦小雅 宋玲萍）

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