探访南大录取现场:率先使用"虚拟机档案分发"技术

高考录取火热进行中，记者于11日探访了南京大学录取现场。推开一间会议室的门，长条桌上有序放置着几台电脑，十多位工作人员尽然有序的进行着阅档。这好像和大家想象中热火朝天紧张忙碌的录取画面有些不大一样。到底是怎么回事？

南大学工处副处长李浩告诉记者，录取现场之所以会变“小”，源于南大在2019年普通本科招生录取工作中使用的“虚拟机档案分发”技术，这项技术在全国高校中也是率先使用的。“我们在录取现场只搭建了7个虚拟工作站用于阅档工作，而往常包括现在很多高校，都是基本上都为每个省搭建一个工作站。”通过“虚拟机档案分发”，南大本科招办将以往录取现场一个工作站的接受档案、阅读档案、提交录取结果，备份录取数据的功能做了拆分。录取现场的工作站仅承担阅档功能，而其他与考试院的信息交互以及数据备份和处理均由录取中枢完成。“这样做的目的，第一是实现与考试院的信息交互和阅档工作分开，确保录取过程完全可控；第二做到档案数据随发随收，确保考生信息绝对安全；第三就是录取进程可视化，为实现考生志愿和专业完成的最大满足率提供即时数据。”

“将录检组和上传提交组分开，更加确保了信息交互的安全性。”南大招办郭亚敏老师说，“虚拟机对录检信息进行了有效的切割，我们不会把不同省、不同批次的数据混存在同一台数据终端上，这无疑使得录取进程更加安全高效。”

李浩介绍，从7月3日港澳台侨联招投档开始，截止到7月11日，南大目前已经完成了江苏综合评价录取、所有省份的提前批次、以及部分省份的外语类保送生、艺术类、国家专项等575人的录取工作，录取完成了接近总计划的1/5。（杨甜子 李英菁）

(责编：实习生(王子文)、熊旭)