学生在课堂上该做什么？从上课记笔记说起

原标题：从上课记笔记说起

【新闻随笔】

近年来，高校学生上课玩手机成为一种普遍现象，据一次针对大学生的调查显示，上课完全不看手机的学生只有12%，也就是说有88%的人上课会玩手机。对此，江西省教育厅近期出台文件，禁止学生将手机、平板电脑等移动智能终端带入课堂。禁止学生带手机进课堂不算新闻，在此之前，已经有一些高校对学生提出过类似的要求。

学生在课堂上应该做什么呢？很重要的一点，就是认真记听课笔记。学生记笔记，有多方面的价值。认真记笔记，是一个综合性的活动过程，是眼看、耳听、手写、心想的活动，记笔记的过程，学生需投入自己的各种心智能力。这有助于自身与教学内容的交融。学生认真记笔记，就很容易进入一种沉浸于知识世界的精神状态。自然，记笔记也有利于课后复习。毕竟，学生不可能单凭记忆就能记住课堂教学的内容。而且，那些比较复杂的理论观点，也不能一听就懂，而往往需要再次思考，思考的依据就是笔记。学生的笔记是自己的知识记忆与思维之间的一种纽带。如大数学家丘成桐就断言：“不做笔记的话根本不可能去念任何学科。”

学生记笔记，总是有所选择的，选择那些他们所认为是最重要的。为此，学生总是要观察讲课的教师。有学生总结了这样的经验：“注意观察老师的神情，可以帮助预测考试重点。老师上课也是表演，如果老师自己都讲得挺无趣的，面无表情念PPT，则内容不重要。如果是老师充满激情讲的内容，则最好把他的话逐句记下来，这些都是老师自己感兴趣的，一定要弄清楚。”反过来说，教师在课堂上也时时观察着学生。学生认真记笔记，在教师看来，这是对自己所准备的教学内容的重视与肯定，因而有更多的自信。当教师的往往有这样的感受：自己的课准备得很充分，但却不一定都能讲得好。课堂气氛沉闷，即使原来准备好的东西，也可能讲得很乏味。相反，如果课堂气氛活跃，学生反应热烈，师生之间有充分的情绪交流，教师面对学生认真做笔记的神态，看到学生求知的目光和微笑，往往能够“超水平”发挥。自然，老师讲得好，会让学生更认真更专注地听课、记笔记，从而形成一种良性循环。

学生记笔记，不仅是对在校的学习有意义，对未来的工作也是有价值的。学生毕业后，无论是到机关、企业还是学校，都是需要记笔记的。记笔记的能力，可以说是工作能力的一个重要方面，而这种能力需要在大学学习生活中加以培养。

中国高等教育的历史上，许多大学都要求学生记笔记，而许多学生也养成了记笔记的良好习惯，好的学生往往有非常强的记笔记的能力。当年的西南联大就是如此。汪曾祺讲了这样一个趣事：西南联大的雷海宗先生，他开的一门课因为讲授多年，已经背得很熟，上课前无须准备，下课了，讲到哪里算哪里，他自己也不记得。每回上课，都要先问学生：“我上次讲到哪里了？”然后就滔滔不绝地接着讲下去。班上有个女学生，笔记记得最详细，一句不落。雷先生有一次问她：“我上次最后说的是什么？”这位女同学打开笔记夹，看了看，说：“您上次最后说：‘现在已经有空袭警报，我们下课。’”虽是个趣事，也说明西南联大学生记笔记的认真。

（作者：唐晓敏，系广东外语外贸大学南国商学院教授）

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