原标题：高职升格大学：变的是名字 不变的是“职业”属性

全国首批15所高职学校升级为职业大学，成为职业教育改革的探路者—— 高职升格大学 不变的是“职业”属性

近日，随着高校录取工作的全面展开，重庆新增的一所本科院校——重庆机电职业技术大学受到考生和家长的重视，负责招生咨询工作的老师忙得不可开交。据介绍，该校今年本科计划招生2000人，共开设物流管理、大数据技术与应用、物联网工程、智能制造工程等10余个热门专业。

就全国而言，跟这所学校一样升格的还有15所职业学院。近日，经教育部批准，全国首批15所职业教育学校更名，由“职业学院”正式升级为“职业大学”，转变成为本科层次学校，并从今年起，面向全国招收本科学生。同时升本后名称均保留了“职业”二字，这在全国范围内尚属首次。

面对这批新大学，不少人感到疑惑，“职业大学与高职院校有什么区别？”“这跟普通本科院校的区别在哪？”“改一下学校名字就能提升教学水平了吗？”……带着这些疑问，记者进行了实地采访。

打破学历“天花板”，吸引优秀生源

“我填报了这所学校的智能制造工程专业，这是社会急需、自己又感兴趣的专业，希望自己能努力成长为高层次应用型人才。”

近日，在重庆机电职业技术大学校园内，记者遇到前来参观学校的李平和他的父亲。李平今年高考考了460分，超出本科二本线25分，家人建议他不要考虑专业，尽可能报一所排名靠前一点的大学，但他却有自己的想法：自己学习成绩一般，不过动手实践能力强，对应用型技术很感兴趣，填报志愿时首要考虑的是个人特长与将来的就业前景。几经比较，他决定报考重庆机电职业技术大学。

李平对记者说，如今，国家对职业教育日益重视，各行各业对技术技能人才的需求越来越紧迫，坚定了自己成长为高技能人才的信心。“学校升格为大学，也打消了我和家人对文凭的顾虑。”

重庆机电职业技术大学宣传部负责人杨鹏对记者表示，学校升本以后，很多考生和家长都来了解职业本科专业信息，从咨询量上看，整体增加了近五成。

据杨鹏介绍，近五年来，学校毕业生的就业率连续保持在98%以上。如今，学校升级为大学，“对于职业本科生来说，他们将来的就业质量应该会更好。”

长期以来，职业教育处于就业与招生冰火两重天的境地：一方面，高职招生连年生源不足；另一方面，就业前景却非常火爆。认为职业教育出身的孩子会低人一等，学历含金量不如本科，是导致很多考生和家长不愿意报考高职院校的一个重要原因，这也直接造成了高职招生生源质量相对不高、数量相对不足。

记者采访中了解到，首批本科“职业大学”的诞生，刷新了不少家长对高职院校的认识，也在一定程度上打消了他们对孩子接受职业教育的顾虑。

对于升格大学的第一年招生，重庆机电职业技术大学负责招生工作的老师充满信心，称打破学历“天花板”，能进一步提升职业教育含金量，也有助于引导更优质的生源进入职教领域。

变的是名字，不变的是“职业”属性

虽然升格为本科院校，但学校职业教育的属性并没有变。据了解，“职业大学”是区别于普通本科院校的应用型大学，教学重点在于培养与社会需求高度契合的高层次技术技能人才。从“专科”到“本科”，从“学院”到“大学”，释放出国家完善高层次应用型人才培养体系，健全职业教育制度框架，进一步提升职业教育地位和作用的强烈信号。

在课程的设置上，不同于普通本科院校，“职业大学”的基础理论课门类与开课时数更少，核心课程的设置主要以技能培养为主线，同时将加大实验实训课程的开设力度，要求人人会操作，鼓励学生进行创新性实验。

杨鹏介绍，重庆机电职业技术大学对于大数据技术与应用、物联网工程等计算机信息大类的专业教学，会更加注重融入企业对一线人才的需求等关键因素。

据了解，该校通过“校企合作、工学结合”等多种方式，陆续与200多家企业建立合作关系，以强大的就业基地为基础构建了多元化的就业渠道。

该校相关负责人表示，作为全国首批本科职业教育试点高校，学校将一如既往地保持职业教育属性和特色，坚持内涵建设、特色发展，努力提升办学水平和办学质量，为重庆乃至全国培养更多高层次技术技能人才。

职业教育新台阶上的探路者

学校的升级意味着教学水平等各方面的提升。“我们也算是职业教育新台阶上的一群探路者，目前还没有成熟成形的针对职业大学教书育人的体系，这对我们来说既是机遇又是挑战。”

重庆机电职业技术大学有关负责人告诉记者，目前职业教育在实施上依然存在许多现实问题。“学校希望跟企业有更深入的合作，但是企业毕竟有生产经营任务，学校也要守好培育高层次职业人才的主业。这两者之间怎样有一个更好的合作与配合，需要从政府到行业层面更深入的配套支持。”

趁着政策助力，新鲜出炉的“职业大学”急需在校企合作中有进一步的探索。比如重庆机电职业技术大学的计算机信息大类，就与华为、中兴等企业有比较深度的合作。杨鹏讲道，“这个行业有比较成熟的人才技术岗位、技能资格证。学校在与行业进行更深入地对接后，就能够在人才培养的制定过程当中，嵌入相应的内容，让本科层次的职业教育培养出来的职业大学生，跟企业需求的人才更好地对接起来。”

对于“职业大学”，教育部也提出了新的要求，希望学校坚持职业教育办学定位，保持职业教育属性和特点，培养区域经济社会发展需要的高层次技术技能人才。优化办学条件，提高学校治理水平，加强教师队伍特别是“双师型”教师队伍建设，围绕产业需求开发实训课程、完善教学体系。

重庆市教委主任舒立春坦言，人才培养供不对需、竞争力弱是不少职业院校难以言说的痛。推动职业院校教师、教材、教法改革，特别是探索培养高端技术技能人才，开展本科层次职业教育，是未来提升人才培养质量的重要举措。

采访时，有教育专家认为，部分试点院校率先从专科职教跨越到本科职教，是相关部门提升职业教育重视程度、吸引青年成长为技术人才的组合拳之一，意味着国家把职业教育摆在教育改革创新和经济社会发展中更加突出的位置。其对整个职业教育带来的提升效应，将随着时间的推移而进一步显现。

“选择专业时从自身特长出发，从社会需求出发，理性规划好自己的教育之路、职业之路，才能一步一个脚印成就人生的出彩。”李平如是说。本报记者 李国 本报实习生 刘学艺

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