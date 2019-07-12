原标题：推动思政课改革创新的三个着力点

哈尔滨工业大学落实思政课立德树人的根本任务，不断拓展思政课的形式和内容。图为哈尔滨工业大学组织青年党员赴广西金秀瑶族自治县开展支教活动。资料图片

习近平总书记在学校思想政治理论课教师座谈会上提出了“思想政治理论课是落实立德树人根本任务的关键课程”“办好思想政治理论课关键在教师”等重要论述，要求各级党委把思想政治理论课建设摆上重要议程，推动思想政治理论课改革创新，做到“八个统一”。推动思想政治理论课改革创新，必须以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，努力在坚持正确方向、凝聚主导力量、强化组织发动上下功夫。

立德树人是推动思政课改革创新的根本方向

推动思想政治理论课改革创新，首要的是把好思政课的建设方向，切实做到把得准、把得牢、把出实效。

方向把得准不准，事关能否正确认识理解、深刻把握“关键课程”的重要问题，事关“培养什么人、怎样培养人、为谁培养人”和“办什么样的大学、怎样办好大学”的根本问题，是办好高校思政课最紧要、起决定作用的命脉要穴。方向把得牢不牢，关键是看马克思主义指导地位坚守得到位不到位，能否把马克思主义历史必然性和科学真理性、理论意义和现实意义的“理”讲清楚、讲到位，是否把习近平新时代中国特色社会主义思想作为思政课铸魂育人的根本指导。方向把得实不实，主要看马克思主义理论教育抓得好不好，看学生是否学会运用马克思主义立场观点方法观察世界、分析世界，深刻把握世界发展走向，认清中国和世界发展大势，感悟马克思主义真理的力量。

教师是推动思政课改革创新的主导力量

思政课教学离不开教师的主导。总体来看，思政课教师队伍规模和素质正在稳步提升，但教师选配和培养工作还存在短板，队伍结构尚需优化，整体能力还要提升，积极性、主动性、创造性的激发还有不到位的地方。

发挥教师在推动思政课改革创新中的主导作用，就要坚持政治要强、情怀要深、思维要新、视野要广、自律要严、人格要正的“六个要”标准，做好配齐建强思政课教师、发挥思政课教师先锋力量的大文章。

要坚持“选优配强”的“配齐”思路，把壮大思政课教师队伍作为当务之急，把握当下急需、发展潜力与长远目标的辩证关系，扩大选才用才视野，吸引、选拔各路“优势兵力”走上思政课讲台，努力破解思政课教师供需矛盾。要强化精兵强将的“建强”理念，把培育思政课教师队伍作为长久之计，坚持“稳引培”综合施策，选育更多思政课名师，建设更多名师工作室，搭建更多思政课教师挂职锻炼、培训提高的平台。要树立“模范之师”的“标杆”意识，坚持精神引领、典型引路的有效做法，把发挥思政课教师示范引领作用作为学校思想政治工作和师资队伍建设的重中之重，让马克思主义学院成为全校样板学院，让每一名思政课教师都能成为师德师风、教书育人的楷模。

各级党组织是推动思政课改革创新的重要保障

办好思政课，关键在学校党的工作发挥作用。高校党委要坚持“问题导向”，紧盯制约思政课建设的突出问题不松劲，紧抓“关键少数”不放手，在工作格局、队伍建设、支持保障上下功夫、出硬招，把方向、管大局、作决策、保落实，切实履行推动思想政治理论课改革创新的主体责任。

院（系）级党委要树立思政课建设“一盘棋”思想，彻底摒弃“学生是我的学生，思政课是马克思主义学院的课”的狭隘观念，始终坚持把立德树人成效作为检验学院工作的重要标准，切实把思政课建设摆上重要议程，推动所有课程与思政课对标对表，确保各类课程与思政课同向同行，形成全校努力办好思政课、思政课教师认真讲好思政课、学生积极学好思政课、专业课教师做好课程思政的良好氛围。

党支部要强化组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众的职能，争做思政课建设的“火车头”，激励党员、带动师生积极投身思政课改革创新，推选更多名师大家、先进典型走进思政课课堂，搭好思政课教师与广大师生双向互动的桥梁纽带，把思政课“漫灌”与“一把钥匙开一把锁”的精准“滴灌”紧密结合，切实打通高校思想政治工作的“最后一公里”。

（作者：熊四皓，系哈尔滨工业大学党委常务副书记）

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