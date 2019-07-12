原标题：86岁了，他仍“泡”在试验田里

梁增基在试验田里检查小麦生长情况。资料图片

六月的陕西长武大地，麦浪滚滚，机械轰鸣，田间地头到处是一派繁忙的景象。在长武县小麦育种试验中心的试验田里，一位耄耋老人头戴草帽，身穿发黄的白色衬衫，顶着烈日正在麦田里指导采收种子。要不是亲眼所见，记者根本不会相信眼前的这位老人，就是我国小麦育种专家、研究员——梁增基。

阻绝条锈病南下的功臣

20世纪60年代，陕西长武当地种植的小麦，抗倒伏、抗条锈病能力差，最好的年份亩产也超不过50公斤。

1961年，年仅28岁、来自鱼米之乡广东高州的青年汉子梁增基，从西北农业大学毕业后，响应党的号召，义无反顾地来到偏远贫穷的长武县。“几间土坯瓦房、一张漆皮脱落的三斗桌、一个三条腿板凳和一张没有席片的土炕。没有通电，办公要点煤油灯，冬季睡土炕、穿棉袄……”梁增基说，尽管心有准备，但面对如此艰苦的工作和生活环境，他还是犹豫过，彷徨过。最终，还是理性战胜了情感，当他看到老百姓小麦不够吃，常年只能啃着高粱面窝窝头、吃着玉米芯山野菜，遇到青黄不接时，甚至连路边的树皮都被人剥光的情景，他的心瞬间就软了，作为一名农业大学的毕业生，他有责任有义务让他们能够吃饱。

梁增基决定留下来了。他把工作的重心转移到了育种试验。起初的几年，他不断用书信向北京、河北、河南、山东等地科学院请求引种试验，并逐年从气候条件、品种特征等各个因素，分析不同品种的适应性和优势特征。

“小麦条锈病是造成小麦减产的一种危害性最大的‘癌病’。”梁增基经过反复观察和研究，历经7年，采用杂交法，最终培育出了702、7025两个小麦新品种。特别是702小麦新品种，具备抗锈病、抗寒、抗旱、高产等优势，其抗锈病的优势填补了旱作小麦的国内空白，亩产达到了200公斤。

1979年，在改良702的基础上，梁增基又潜心培育出了秦麦四号，亩产达到了300公斤。新品种在渭北旱塬、陇东地区的五个地市推广种植后，形成了一条阻隔条锈病南下关中的“隔离带”。时任西北植物研究所所长、小麦育种组组长李章动情地说：“梁增基把条锈病挡在了西北，这是他的最大贡献！”

不断缔造科学奇迹的人

农村俗语说：“麦倒一把糠。”

20世纪70年代末，随着陕西渭北黄土高原土地产能的提高，小麦在成熟期却出现了倒伏病状。

祸不单行。1980年前后，陕西长武地区年平均降水量竟然只有350毫米。

站在试验田里，望着绝收的种田，梁增基心急如焚。

苦心人，天不负。就在此时，在万株枯萎的麦田里，一株长势良好、颗粒饱满的麦苗却让梁增基眼前一亮，他的心里顿时升腾起一丝希望——长武131小麦新品种由此“缘定”。之后，历经多年的煎熬和反复试种，直至1989年秋，梁增基又采用小黑麦代换系再次对长武131进行了改良，才使其优势得到进一步凸显。

然而，对于每一位不懈追求的科学家来说，探索之路永无止境，永不满足。之后，梁增基又对长武131进行了改良，并诞生了同系特性更优的长武134。这一新品种经过两年的预备试验、3年的省区域试验、生产试验等环节，到1998年，长武134在高产、优质、矮秆、抗条锈病、抗叶枯、抗冻、抗旱、抗倒伏等方面保持了绝对优势，丰雨年亩产达到了500公斤以上。

“老梁培育的小麦新品种，提高了小麦的亩产，原来种4亩地打的粮食，现在只需要种1亩，余出来的地我们发展烤烟、玉米、果树等经济作物，现在我们不仅能吃饱饭，还能过上跟城里人一样的好日子。”近日，在长武县丁家镇十里铺村，记者见到该村村民张万福时，他高兴地说。

记者了解到，在中国育种史上，半矮秆品种长武131在1976年杂交，1983年育成，1989年审定，育成时间比文献记录的1996年审定的半矮秆品种中农9号整体早了7年。截至目前，两个品种累计推广8000万亩以上。

“长武131、长武134的矮秆特性，解决了20世纪80年代旱塬小麦倒伏问题，推广后，率先突破了亩产400公斤，真是了不起！”一辈子从事小麦育种的赵洪璋教授如此感叹。

仍在逐梦的耄耋老人

2005年，72岁的梁增基退休后，依旧像以往一样天天“泡”在小麦育种试验田里，因为他所培育的长航一号还没有最后鉴定完成。他说：“在有生之年，我还要培育出旱塬强筋、高产、抗逆、综合性创国内一流的小麦新品种。”

“这是近年来我们培育的专门做面包的新品种，在品质、产量、抗病性、抗旱、抗冻等特性上表现都很喜人……”在梁增基的试验田里，而今已86岁高龄的老人满脸喜悦，他指着5块试验田告诉记者，“还需要经过4到5年的区域试验，得到省审、国审之后才能进行大面积推广。那时候，我们就不用从国外进口面包麦了。”

面对58年来，这位耄耋老人创造的一个个奇迹——他改变了当地的种植模式，解决了旱地小麦的锈、冻、倒、旱、筋五大难题；他育成的“7125”“702”“秦麦四号”“长武134”“长旱58”“长武131”“长航一号”等新品种，有3个达到了国审、4个达到了省审，累计推广旱地小麦1.2亿亩，增产50亿公斤以上，增加经济效益达到60亿元以上……记者相信，这位曾被陕西省委评为首届三位“三秦楷模”之一的科学老人，其所有的梦，终究不是梦。

（本报记者 张哲浩 杨永林 本报通讯员 张丹峰）

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