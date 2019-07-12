孩子报班 从心勿从众

任凭家长有多少雄心壮志、培训机构列出了多少捷径诱惑，报班还是要从孩子的成长特点出发，从兴趣出发

每逢去幼儿园接孩子放学，家长们见面，常聊一个话题：你家孩子报了几个班？从身边的情况看，孩子们的兴趣班丰富多彩：从画画、唱歌、游泳到英语、围棋、舞蹈等等都有，我经常还能从中学点新知。

渐渐地，在“孩子报几个班”这个在社交网络经常引起焦虑的话题上，我发现自己参与聊天时的心态在变化：最初难以名状的焦虑少了，量力而行、乐在其中的淡定多了。

变化来自陪孩子上兴趣班的亲身经历。有的是花钱买教训。也曾在寒风肆虐的冬天下午把3岁的儿子从香甜的午觉中拽起来赶去早教中心上运动课，课堂内容除了儿子当时根本不可能听懂的英语引导，其实也就是翻几个跟头，过后想想，让他舒舒服服睡醒后在沙发上蹦的效果是一样的；有的确实是为孩子打开了一扇兴趣的大门。每周一次的唱歌课已经坚持了快一年，在老师的循循善诱下，五线谱上简洁又富于变化的音符，给孩子带来许多快乐时光。去年元旦，虽然舞台简陋，分到的歌词也只有一句，但人生的第一次登台，还是让儿子兴奋了很久。

实际上，孩子报兴趣班的需求是真实存在的，不过很多时候教育培训机构的营销把这种需求放大了，甚至是以兜售焦虑为策略。多数家长在育儿领域都是新手，听得多了，完全不焦虑也不太可能。那么，如何识别真实的需求与制造出来的需求？不妨回到源头，从“正名”开始，让上兴趣班回归兴趣。

多次的“实战”经历让我认识到，孩子想学什么就能找到相应的兴趣班，这在某种程度上体现了社会的进步。也就是从20世纪中叶开始，现代心理学才逐步揭示了早期经验对儿童认知发育的影响，发现儿童成长确实存在音乐、语言等敏感期，外界给予适当信息刺激，有事半功倍的效果。基于这种认识，丰富多样的兴趣班被开发出来，有些从形式到内容，都符合儿童认知特点，给了家长多样选择。

不过，孩子之间千差万别，学习内容终究还是要他们自己去消化。从发展心理学的角度看，人的一生是不断成长的过程。孩子在某个时期有的学得快一些，学得慢一些的不代表错过了就没有弥补的机会。任凭家长有多少雄心壮志、培训机构列出了多少诱惑，报班还是要从孩子的成长特点出发，从兴趣出发。报个班，如果孩子喜欢，能学点技能，丰富童年色彩，挺好；如果不喜欢，放一放也不会就此便错过一生。毕竟，成长的路还很长。

《 人民日报 》（ 2019年07月12日 12 版）

(责编：郝孟佳、熊旭)