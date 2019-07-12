推动职业教育更上层楼（新知新觉）

职业教育是国民教育体系和人力资源开发体系的重要组成部分，不仅关乎人民通过高质量就业满足对美好生活的需要，而且是推进人力资源强国建设的重要抓手。党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央高度重视职业教育工作，职业教育改革发展取得重要进展。广大职业教育工作者应珍惜良好发展环境和有利发展机遇，进一步突出中国特色，推动我国职业教育更上层楼。

产教深度融合。习近平同志在党的十九大报告中指出，“坚定实施科教兴国战略、人才强国战略”“完善职业教育和培训体系，深化产教融合、校企合作。”这些重要论述，深刻阐明了现代职业教育体系建设的方向和路径。发展产教深度融合的职业教育，需要从职业教育服务区域经济社会发展的视角出发，持续推动职业教育与区域经济社会发展、新型城镇化建设、产业结构转型升级等同步规划、同向发展。以标准化建设为突破口，提高职业院校在专业设置、师资建设、教材使用、基础设施等方面的标准化水平，为推进制造业、服务业和农业现代化积蓄人力资源、提供智力支持。比如，可加强产业行业协会与职业教育教学指导委员会之间的合作交流，共建职业教育集团；构建政府、行业、企业与职业院校共同建设、共同参与的多元化办学格局；等等。

校企全面合作。校企合作是职业教育实现高质量发展的重要途径，对于构建中国特色职业教育意义重大。应深化职业教育办学体制与培训制度改革，为推动企业在人才培养、技术研发、项目开发、社会服务等方面与职业院校开展合作创造制度条件。适应政府服务管理职业教育职能的转变，建立产教融合型企业认证制度，鼓励和支持社会力量特别是各类企业全面参与职业教育，充分发挥企业的市场主体优势，推进职业教育人才培养方式创新，有效提高职业技能需求与人才培养供给的对接效率。鼓励各类企业深度参与技术技能人才的培养培训，在专业设置、课程内容、实训要求、师资力量等重点环节密切合作，建立一大批具有典型示范效应的产教融合型企业。

工学有机结合。职业教育最重要的任务是为青年进入“工作角色”奠定基础。为此，应完善课程教学体系与职业培训体系，通过规模化、系统化的技术技能人才培养与职业能力培训，丰富工学结合的具体形式。借鉴国际复合型技能人才培养模式，总结企业新型学徒制试点经验，校企共同研究确定培养模式、制定培养方案，推动职业教育培养评价模式与机制创新。改革创新职业教育教学方式，通过试点1+X证书制度，引导职业院校将培养目标转向提高学生的职业技能；进一步完善各种形式的“校中厂”“厂中教”培养方式，切实提高职教学生的技能水平。

知行高度合一。发展职业教育要让人人都有出彩的机会，为中华民族伟大复兴培养高素质劳动者和技术技能人才，知行合一是其题中应有之义。应实现职业教育领域“思政课程”与“课程思政”的结合，将思政教育有机融入课堂教学、项目开发、实习实训等各个环节。把德育贯穿于“做中学、学中做”的职业教育全过程，一以贯之地提升学生进德修业、创新进取的素养和能力，把提高核心素养作为重要课程目标。大力培育和弘扬工匠精神，传承中华工匠文化传统，同时以数字化、智能化信息技术的广泛应用推进职业院校治理与校园文化建设，有效提升学生职业素养。

（执笔：荣长海 李 墨）

《 人民日报 》（ 2019年07月11日 09 版）

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