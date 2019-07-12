家庭作业不能成“家长作业”

每逢暑假，教育部都会给中小学下发专门的工作通知。在教育部《关于做好2019年中小学生暑假有关工作的通知》里，“严禁布置要求家长完成或需要家长代劳的作业”，最受关注。这一要求在不少家长中间引发共鸣，也引起我们对学校教育和家庭教育之间关系的思考。

近年来，“家庭作业”变成“家长作业”的情况时有发生。相较于平常，暑期则更容易发生“作业需要家长代劳”的情况。因为学校布置的，除了常规的课程作业之外，还有其他名目繁多的作业，没有家长参与，学生难以独立完成。此次教育部的“喊停”通知，有利于给学生减负，给家长松绑，让家庭作业回归本义。

不少家长有如下经历：为了帮孩子用易拉罐做模型，全家上阵喝饮料以收集罐子；为了帮孩子完成过于复杂的研究报告，只好自学之后为孩子“代笔”；为了帮孩子画出能够获评“优秀”的绘画作品，只好亲自上手勾边、涂色……作业评价标准只注重形式和结果，就会忽视孩子实际能力和参与过程，甚至容易异化成家长之间的竞技和比拼。这不仅容易滋生孩子过度依赖、互相攀比的心理，甚至促使一些家长花钱找更专业的“代写”“代工”。可见，科学设置作业内容、合理设定评价标准，才能真正为家长“减负”，更达到家庭作业巩固学习成果、提升综合能力的目的。

对广大家长来说，在面对孩子的家庭作业时，一方面要克服为孩子“包办一切”的思维，督促孩子独立完成作业，养成良好学习习惯；另一方面，“减负”不意味着“减责”，家长不必为孩子代劳，并不是说对孩子的作业和学习可以不管不问，恰恰相反，只有花足够的时间、精力、心思陪伴并辅导孩子，深度参与孩子的成长过程，才能使家庭教育真正发挥作用。教育部在此次通知中还明确要求，学校要“指导家长针对学生的年龄特点和个性差异安排适量的家务劳动，培养劳动节约习惯，提高劳动能力”。只有确保家庭教育与学校教育相互配合、相互补充，两者才能相得益彰，为孩子提供健康成长的空间。

教育是培养人和塑造人的活动，切忌走向形式主义。无论是家庭作业，还是课堂教学，抑或是课外实践，都是培养孩子、教育孩子的重要手段，而非最终目的。只有让这些手段充分契合孩子的成长、认知规律，以孩子有没有进步、能不能成长作为衡量标准，才能真正发挥教育的功用，培育出全面发展的人。近年来，加强素质教育已经成为不少中小学校和学生家长的共识，新的教学手段、培养方式层出不穷。在此背景下，我们尤须把握好教育的本质和规律，让一切教育手段和方式都围绕孩子成长这个中心展开。

教育学家陶行知有句名言，“真教育是心心相印的活动。唯独从心里发出来，才能打到心灵的深处”。无论是家长还是老师，只有齐心协力、真心付出，才能感染孩子、教育孩子、带动孩子，为他们营造茁壮成长的良好环境。

《 人民日报 》（ 2019年07月12日 05 版）

(责编：郝孟佳、熊旭)