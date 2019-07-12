山东日照一中学教师因体罚学生疑被处罚过重

原标题：山东日照一中学教师体罚学生被疑处罚过重

本报济南7月11日电（中国青年报·中国青年网记者 邢婷）近日，山东日照五莲县一中学老师因体罚学生，被罚不再签订聘用合同并被纳入信用“黑名单”，舆论质疑该处理过重。今天上午，五莲县教育主管部门对此作出解释，认为此处理决定不等于将这名教师开除，其可以重新竞聘县内其他学校岗位；而纳入信用信息评价系统“黑名单”是指社会信用等级降级，5年内不得参加评先树优。

今天上午，当地政府微信公众号“今日五莲”发布了这一事件的详细调查及处理过程。

上述消息称，五莲县教育和体育局近日对一起教师体罚学生的事件进行调查，在学校作出初步处理的情况下，作出追加处理。

经调查发现，4月29日下午，五莲二中两名初三学生上课迟到，被班主任老师杨某责令到教室门口反省，后两人离开该处到操场，被老师杨某发现后叫回。在教学楼楼道内，杨某让学生蹲在地上，用课本抽打、脚踢等方式实施体罚、批评教育10多分钟。之后，学生李某的家长到校发现孩子脸部、颈部、腿部等多处出现红肿，随即报警。辖区派出所迅速出警，依法调查，开展相关工作。按照《未成年人保护法》规定，对教师实施体罚学生的行为，应由教育部门处分。对此，派出所与教育部门进行了沟通，将该案件移交教育部门处理。

据上述消息，学校方面立即作了调查，经研究，对教师杨某作出停职一个月；向当事学生和家长赔礼道歉，向学校提交书面检查；承担诊疗费；取消评优，师德考核不及格；党内警告、行政记过等处分决定。同时，该学校校长也主动承担管理责任，在学校办公会上作出深刻检查，并扣罚一个季度职级薪酬。

据介绍，对这一处理决定，学生家长表示不服，认为教师体罚殴打学生下手太重，已越过了正规管教学生的底线，按照相关法规应从严处理。教师杨某也对自己一时冲动、做出体罚学生的举动十分后悔。五莲县教育主管部门成立调查组进行深入细致调查后，经党组会研究，认为这名教师出于管教学生之目的，虽未造成严重后果，但无视国家教育法规及上级三令五申严禁体罚学生的有关规定，公然体罚学生，对学生身心造成伤害，如不严肃处理，难以防微杜渐。因此依据《义务教育法》《教师法》《教育部关于印发中小学教师违反职业道德行为处理办法的通知》以及山东省相关规定，对教师杨某作出追加处理：扣发其2019年5月至2020年4月奖励性绩效工资；责成杨某所在学校2019新学年不再与其签订《山东省事业单位聘用合同》；将杨某自2019年7月纳入五莲县信用信息评价系统“黑名单”。

在上述消息中，五莲县教育主管部门有关负责人表示，体罚学生为国家法律法规明令禁止，任何教师违反此禁令都将受到严肃处理。

(责编：何淼、熊旭)