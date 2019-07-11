甘肃省今年下达大学新生入学路费资助资金345.5万元

教育部昨日在兰州举办的新闻发布会上，甘肃省委教育工委书记、教育厅党组书记、厅长王海燕表示，今年，甘肃省已全面启动大学新生入学路费资助计划，全省下达路费资助资金345.5万元，为家庭经济困难学生送去上学的路费。

王海燕表示，自2007年至今年6月底，全省共资助学生1515.99万人次，资助资金达到304.57亿元，资助人数规模由2007年的15万人次增长至2019上半年的165万人，增长11倍。免除了全省86.9万名学前教育幼儿保教费、12.3万名建档立卡家庭经济困难普通高中学生学杂费、4.8万名建档立卡贫困家庭高职（专科）院校学生学费和书本费。

王海燕表示，“为了确保家庭经济困难学生顺利入学，我省将入学前的助学贷款、入学时的路费资助和上学时的奖助学金制度纵向串联，让家庭经济困难学生不再为上学而发愁。”

“我们还召开全省生源地信用助学贷款培训会，要求各县（市、区）教育行政在办理今年生源地信用助学贷款工作时，必须采取学生个人承诺形式，开展家庭经济困难学生认定工作，避免学生及家长多跑路、盖多章、排长队、不好办的现象，预计今年我省生源地信用助学贷款将超过19亿元，资助学生约29万人。”王海燕说。（中国青年报·中国青年网记者 叶雨婷）

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