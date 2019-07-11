看见孩子内心的兴趣与需求

孩子沉迷网络是个果，如果不想结出这个果，就得从因上努力。成人世界就是结出这个果的因，其中包括社会、学校以及家庭。而在所有要素之中，家庭这个因是离孩子最近的。努力经营好夫妻关系、融洽家庭生活氛围、看见孩子的需求等正向做法，有利于孩子对网络形成正确的看法，从而懂得正确面对网络世界。当然也期待政府、社区、学校能够形成一股合力，努力营造出适合孩子身心成长的氛围来。（广东省汕头市龙湖区外砂蓬中华侨小学 谢月贤）

防止孩子沉溺游戏，责任在家长。家长一是要做好表率，要求孩子少玩游戏，家长自己切不可抱着个手机或在电脑前玩个不停；二是要营造家庭民主氛围，蹲下身来与孩子平等协商，假期要完成哪些学习任务，如何适当安排玩游戏的时间，都与孩子约法三章；三是要经常与孩子沟通交流，发现孩子的兴趣和特长，并加以引导和强化，转移孩子玩游戏的注意力。（湖南省学校文化建设促进会 熊振鸿）

大自然是孩子最好的去处。家长帮孩子寻找玩伴，让孩子与小伙伴在大自然（社区或体育场等地）中玩耍，孩子有小伙伴的互动游戏，就会淡化对网络游戏的沉迷。小朋友们在一起可以玩捉迷藏（楼道里玩）、比赛跑步（小区或体育场里玩）、玩砸卡游戏（楼下玩）、踢足球（社区空地或体育场里玩），冬天还可以玩滑冰、打雪仗等游戏。孩子有了玩伴，既与小朋友建立深厚的友谊，还可以在游戏中提高人际交往技能。（山东省肥城市老城街道百尺小学 洪艳）

开动脑筋，开展活动，吸引孩子，远离游戏。游戏规则越详细越好（比如在孩子按时完成作业、家务劳动和锻炼项目后，在假期可以允许每天玩一个小时，并且不能晚于10点钟上床睡觉）。一旦商定好之后就要写下“协议”，注重仪式感，而不能随意改变，让孩子得到足够的尊重。当孩子严守规定之后，家长要给予各种新鲜有趣的奖励，鼓励他们坚持下去。当然，如果孩子有意违规，也要让他们明白犯错的后果。在假期里，要让精力充沛的孩子过得愉快，父母高质量的陪伴和参与是十分重要的。（山东蒙阴第一实验小学 邱言贵）

“父母给孩子最好的榜样，就是你奋斗的模样”。作为老师，女儿小时候，我和她一起放假，一起制订计划，一起跑步锻炼，一起去图书馆和新华书店，一起旅游，一起下象棋玩五子棋，一起写作业一起学习。女儿稍大后，利用假期学点儿特长，和同学相约外出游玩，再帮我做做饭干干家务，背背古诗读读经典，时间就在不知不觉中消逝，电子游戏就被现实生活无声无息地挤走。忙碌而快乐，光阴就不会虚度。（河南省济源市太行路学校 曹玲）

玩是孩子的天性，孩子本来就是玩童。孩子沉迷网络游戏是多种因素造成的结果：一些家长在孩子面前玩游戏，没起到榜样作用；有的家长发现孩子玩网络游戏没有及时规劝；有的孩子经不起诱惑，陷入其中无法自拔。面对这样的孩子，家长要学会换位思考、因势利导，决不能采取简单粗暴的方式强制孩子不玩游戏。可以探索有效的疏导方法，比如可以，利用暑假带孩子去大学游玩，去博物馆研学等，做到在学中玩，在玩中学，使孩子自己认识到玩网络游戏的危害，从而自觉远离游戏。（河北省武安市第六中学 秦延涛）

摒弃分数至上的功利思想，摒弃完美孩子的塑造教育，直抵孩子内心的兴趣与需求，就会发现他们看似不可理喻的行为，只是心灵安放与最基本的兴趣需求。“以孩为本”，与他们平等对话，心怀童趣、童语、童味，不是剪掉想象的翅膀，而是帮他们丰翼振翅。有了更为广阔的真实世界，虚拟网络便不再有吸引力。（湖北省长阳县磨市镇中心学校 向常青）

为预防孩子沉迷网络，父母要做好以下三方面工作：一是现身说法。特别是与孩子在一起时，坚决不登录网站，除非工作需要才打开网络。二是打造绿色网络文化阵地。找专业人士给家中的电脑安装具有屏蔽过滤功能的软件，屏蔽不适合孩子接触和浏览的网站内容，删除各种游戏软件。三是规定上网时间。每天总时长不能超过2个小时，如果超出，将减少下次上网时间。（天津市蓟州区下营中学 张国东）

从小就要注重孩子自制力的培养，尤其要从孩子最喜欢的事物开始尝试。既让孩子懂得“再好的再有益处的东西吃多了、玩多了也会伤身”，又让孩子产生“条件反射”，明晰哪些一定要做，哪些可做可不做。培养好孩子的自制力后，若孩子提出玩游戏的想法，父母不要强制拒绝，不妨既约法三章又随时关注，带着孩子正确地使用游戏来放松。（江苏省靖江市城北小学 鞠锋）

(责编：实习生(曹雯)、熊旭)