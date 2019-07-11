隐性资助 是对贫困生尊严的保护

近日，中国矿业大学部分学生的饭卡里突然多了200元钱。这是该校依托大数据对贫困学生进行的隐性资助。这一做法获得了众多师生的好评。

隐性资助贫困生，最大限度地保护了学生尊严。很长一段时间以来，高校在资助贫困学生时，都需要贫困学生填写申请表格，提交入学前户籍所在地有关部门出具的经济状况证明，然后进行公示。经过一系列程序后，助学金才能发到学生手里。这样的程序固然没错，但这种做法等于让贫困生自曝隐私，“比谁更穷”，无疑伤害了贫困生的自尊心。贫困者的内心往往更加敏感，让贫困学生把窘迫的经济状况公之于众，这不啻对贫困生的二次伤害。有些家境困难的学生为了维护自己的尊严，不愿意接受同学的怜悯，索性不向学校提出助学申请。获得资助与保留尊严，被迫二选一，贫困生心里的酸楚可想而知。

高校是教书育人的地方。用何种方法资助贫困学生，却是学生反过来给高校上了一课。是否保护了贫困学生的尊严，这是高校面临的考题。如果大张旗鼓地资助贫困学生，或许在程序上实现了公开透明，但这种做法是高校以自我为中心，缺乏对贫困学生的人文关怀。教育不仅是向学生传授书本知识，更要体现对人的关怀，对人的尊严的珍视。资助贫困学生，既要公平精准，又要保护他们的自尊，这也是对高校学生工作水平的检验。

依托大数据对贫困学生进行识别，再低调地对贫困生进行资助，这样的方法可谓“润物细无声”，体现了以学生为中心的价值取向。早在2017年，教育部就发出过通知，要求各学校在资助贫困学生时，不能让学生当众诉苦、互相比困。中国矿业大学的“隐性资助”，正是对这一要求的落实。事实上，采取类似做法的高校，并不止中国矿业大学一所，中国科技大学等高校也都使用人性化的做法对贫困生进行资助。

隐性资助贫困学生，也有需要完善的地方。比如不能仅凭学生在食堂就餐的金额来界定贫困学生，对贫困生的资助，也不能仅限于补贴餐费。在使用大数据资助贫困学生的同时，也不能完全抛弃传统的审核方式。总之，让学生有尊严地接受资助，既体现了对学生的人文关怀，也是高校的一次自我完善。（王俊勇）

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