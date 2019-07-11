南京首个“博士安居”房上市 均价35000元/㎡

众人关注的南京首个“博士安居”小区青奥村终于领销许。南京网上房地产近期公示了青奥村的销许详情，此次青奥村共领取389套房源销许，首批上市销售的为其中211套新房，装修均价为35000元/㎡。

153平方米的户型占比最大

记者了解到，青奥村此次领取的为商品房现售备案证，房源已基本达到交付标准。据了解，南京市在“十三五”期间计划筹建人才安居住房350万平方米，目前筹集到的房源面积超过217万平方米。今年5月，南京市出台《企业博士安居工程实施办法》，为在南京工作的博士提供买房、租房等一系列安居优惠政策。

位于河西的青奥村项目成为南京“博士安居”新政的首批试点楼盘，该项目共计1000余套房源，首次推出的4个单元共211套，套型面积从70平方米至215平方米共15个户型，装修交付，均价为35000元/㎡，与河西南新房之前的价格“天花板”相同。根据房源价格表，总价最便宜的1套为72.2平方米房源的208万，最贵的1套为215.2平方米户型，总价730万，其中153平方米的户型占比最大。

已有300多位人才提交申请

据南京市房管部门介绍，截至目前，已有300多位人才提交申请，该项目的报名时间将留足45天，即7月15日报名截止，之后将进行集中选房、签约。青奥村的销售对象主要有两类，一是企业博士，二是人才安居办法中的A到E类人才，其中，对在南京地区工作的诺奖得主、院士等“高精尖缺”人才（相当于安居办法认定的A、B类人才），不受国籍、年龄、职业等条件的限制，所在单位不限于《南京市人才安居办法适用企业范围》。

为降低人才购房压力，南京市人才安居办已与工商银行、农业银行、中国银行等多家银行签约落实人才购房金融优惠支持，人才购买青奥村项目的商业贷款利率按市场利率下浮10%，首付按最低比例执行，住房公积金开户缴存后即可使用，企业博士贷款额度也放宽到限额的2倍，最高可到100万元。

人才住房将更加多样化

记者了解到，青奥村项目是南京首批集中供应的人才房源，今后人才住房的来源和形式还将更加多样化。除现有的公租房和园区人才公寓外，还将通过新建、改造等方式筹集房源，在科创企业、研发机构和各类人才聚集的区域，专门规划建设国际化人才安居社区，定向供应给企业博士等人才。

与此同时，南京市还规定对住宅占地面积超5万平方米的商品房项目，配建不低于住宅总建筑面积5%的人才房；住宅地块拍卖时达到最高限价后，通过竞租赁房的面积决出买家。（马祚波）

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