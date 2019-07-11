原标题：我的志愿我做主 近八成00后受访者按自己想法填报高考志愿

漫画：付业兴

高考志愿填报历来是考生和家长高度重视的问题，因为它涉及城市、学校、专业的选择，一定程度上会影响考生的未来发展。很多地区2019年高考志愿填报工作已经告一段落，开始了录取工作。在填报志愿的过程中，哪些问题最受关注？考生填报志愿时有哪些困惑？

上周，中国青年报社社会调查中心联合问卷网（wenjuan.com），对1975名参加过高考的受访者进行的一项调查显示，专业的未来发展前景（66.0%）是受访者在填报志愿时考虑最多的因素，然后是学校所在的城市（64.3%）。在填报志愿时，59.9%的受访者被如何选择学校、专业和城市的问题困扰，59.6%的受访者坦言填报志愿时不了解专业的具体含义和学习内容。

受访者中，00后占10.1%，90后占34.9%，80后占41.3%，70后占10.2%，60后占2.7%。

专业发展前景是受访者填报志愿时考虑最多的因素

李航（化名）是河北省的考生，他的省内排名刚好和心仪的学校去年的录取排位一致。“由于我的成绩刚好卡在分数线上，所以填报志愿时主要考虑了学校，没有考虑专业的问题，只能服从调剂。志愿表上前几个学校都是我想去的，此外也写了兜底的学校”。

虽然李航觉得自己第一志愿专业被调剂的可能性比较大，但他在志愿填报时还是尽可能考虑了自己的兴趣爱好。“我想学人文方面的专业，正好这所学校今年大类招生，有人文科学实验班，一年之后可以再细分专业，包括历史、国学、哲学等，我都挺喜欢的”。

浙江某高校大三学生施薇（化名）说，自己当初报志愿时主要考虑了城市。“我也考虑过北上广这些大城市，但更想毕业后在二线城市发展。我觉得杭州的环境不错，初中暑假父母曾带我去杭州玩，我就喜欢上这个城市了”。

朱婷（化名）是河北沧州的艺术考生，在填报志愿时她更多地考虑了城市，“城市对一个人的发展很重要，我还是倾向于去一线城市，感觉这些城市文化氛围更好，更能开阔眼界”。

在北京某外企工作的刘静，前段时间正给侄女参谋高考志愿。她觉得专业的就业情况、发展前景是报志愿时格外需要认真考虑的。“我学的是英语专业，现在做外贸相关的工作，也算对口。英语专业在我上学时还算热门，现在就不一样了，英语好的人越来越多”。

调查显示，专业的未来发展前景（66.0%）是受访者在填报志愿时考虑最多的因素，然后是学校所在的城市（64.3%）、学校综合排名（58.2%）和自身兴趣特长（45.7%）等。

北京大学教育学院副教授丁延庆认为，高考填报志愿的第一步是定位。也就是看考生今年的高考成绩大致能上什么学校，然后才是地域、专业这方面的选择问题。“当然也可以从将来学什么专业来选择学校，但这都离不开自我定位”。

调查中，68.6%的受访者表示报志愿时主要是自己拿主意，23.1%的受访者是父母给拿主意，5.2%的受访者是老师给拿主意。进一步交互分析发现，79.0%的00后在报志愿时是自己拿主意，比例最高，然后依次是90后（73.6%）、80后（66.0%）、70后（56.4%）和60后（51.9%）。

李航打算以后在喜欢的专业上深造、读研读博，做个教师。“我尤其喜欢历史，虽然起初家人反对我学这个，但我还是坚持自己的选择”。

北京某高校计算机专业大二学生刘冉（化名）表示，她填报志愿时，父母推荐了一些学校，在专业选择上主要是她自己的想法。“父母曾经担心，我作为女孩子，以后从事这方面工作太累，但我对此有兴趣，以后也可以以此为基础涉足其他相关领域”。

朱婷报志愿时主要是自己决定的，同时参考了老师的建议。“老师经验毕竟更丰富，尤其是像我们美术特长生报专业，问专业老师更有用”。

丁延庆表示，高考填报志愿是学生职业规划的重要一环，需要更多地考虑兴趣、特长以及未来规划，同时还要广泛搜集信息、储备知识。而家长在这方面的能力不一定比考生强。

59.9%受访者报志愿时被如何选学校、专业和城市的问题困扰

在给侄女参谋高考志愿的过程中，刘静觉得困难在于不太了解专业具体的教学计划、未来的就业方向。“我侄女想去的学校有个国际金融与市场专业，不知道这个专业和金融学、国际经济贸易之类的有什么区别，就业前景如何。如果能有一些毕业生就业情况的介绍，可能对考生填报志愿帮助更大”。

调查显示，在填报志愿时，59.9%受访者被如何选择学校、专业和城市的问题困扰，59.6%的受访者不了解专业的具体含义和学习内容。

李航的父亲是高中老师，在帮他报志愿时做了很多案头工作，“我爸将学校的录取分数线、排名、专业信息等搜集整理到一起，还了解了今年的录取政策”。

“我在填报志愿时主要参考了专业报考指南，辅以网络信息。” 朱婷觉得，现在网络上查询到的志愿信息非常庞杂，但不够系统全面。

调查显示，在填报志愿时，受访者了解信息的主要渠道有：志愿填报指南和手册（68.4%）、高校的官方网站咨询（65.2%）和高校的招生宣讲（47.1%）等。

“我花了两整天的时间研究填报志愿。因为我是提前批，要考虑好哪个学校放在第一志愿，这就意味着第二志愿的学校可能录不上。”朱婷说。

“原理上说，一个考生最终能被什么学校什么专业录取，受3个因素影响：一是省排名，这是首要因素；二是同省分数或位次分数稍高于你的考生的志愿填报；三是高校招生录取的位次的波动性。”丁延庆表示，在填报志愿时明确正确的定位方法是最重要的，这样才能避免退档的问题。“报志愿要计算等效分，就是找到往年和今年分数相同、取得相同录取结果的分数”。

中国青年报·中国青年网记者 孙山 实习生 黄硕

(责编：何淼、熊旭)