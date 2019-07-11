原标题：当校舍遇上“一捏就碎的水泥”，负责任的监管在哪？

议论风生

25吨一捏就碎的水泥，将山东枣庄、河南鹿邑两地监管部门存在的问题暴露得淋漓尽致。对工程质量安全而言，监管机制的失灵比劣质水泥本身更为可怕。

据媒体报道，今年3月，河南省鹿邑县一所农村学校在修建学生宿舍时，遇上了25吨问题水泥。

水泥品牌为“海固中联牌”，生产厂家为山东省枣庄市鹏源建材有限公司。这些水泥在用于校舍的地基时，被施工方发现难以凝固，最后“凝固”的水泥块，单手就能捏碎。校方于是怀疑买到了“假水泥”。果然，经权威部门检测，该水泥样品的抗折强度、抗压强度等指标，只达到国标的一半乃至三分之一左右，对这批水泥的“结论是不合格”。

“假水泥”事件中，最值得点赞的是校方，虽然只是一家农村的民办学校，对于校舍的安全，却是“眼里容不得沙子”。正是因为校方的深明大义，“假水泥”才得以现形，校舍才没有沦为有可能危及孩子生命健康的豆腐渣工程。

而表现最让人遗憾的，则是水泥生产厂家以及有关监管部门。如此严重不达标的水泥，已经不能用质量瑕疵来形容。

然而，整个事件中，厂家采取的却是捂盖子的态度，甚至在问题败露后，还试图用“回厂检测后称水泥‘合格’”的回应糊弄校方。这种完全无视他人生命安全、昧着良心公然作假的行为，理应得到有关部门的严惩。而有关监管部门的表现，则同样让公众寒心，这其中既包括涉事厂家所在的山东省枣庄市，也包括鹿邑县市场监督管理局。

其一，严重威胁校舍安全、工程安全的劣质水泥，大摇大摆在市场销售，涉事厂家所在的枣庄市监管部门却浑然不觉，放任自流，有失职、不作为之嫌。

其二，劣质水泥现形之后，学校所在地的监管部门鹿邑县市场监督管理局的反应，也让人不满意。从4月23日接到学校投诉，到现在已经两月有余，除了对水泥检测、调解之外，几乎看不到鹿邑县市场监督管理局有任何实质性的动作。就连拿小小的经销商“开刀”，也还在“走程序”。

当校舍建设出现严重质量隐患，数百名学生遭遇住宿难，监管部门的这种异常淡定显然不妥。再进一步说，“只能对经销商作出处罚，厂家应由其属地山东省枣庄市的相关部门调查、处理”的回应，看似理直气壮，其实根本就经不起推敲。

属地管辖是没错，但是以此为由一味将监管责任推给水泥厂家所在地的监管部门，这种只扫门前雪的做法，其实是一种不作为、懒作为。

按照《行政处罚法》规定，鹿邑县市场监督管理局在掌握了涉事水泥厂产品不合格的证据后，理应发函要求山东枣庄监管部门予以处理；如果对方监管部门置之不理的话，可以按程序提请国家市场监督管理总局指定管辖权。

法律有明文规定，操作流程也具体可行，鹿邑县市场监督管理局在对此事的处理上，不仅有推脱责任之嫌，与依法行政的法治精神更是有相悖之处。此外，枣庄的相关监管部门，也该出来走两步。不但要查清劣质水泥的批次及其流向，更应该对涉事水泥厂的质量问题启动全面调查，查清厂家产品质量的真相，对厂家及其负责人依法追责。

当校舍遇上“假水泥”，我们庆幸遇上了一个负责任的学校、负责任的校长。但是，对于劣质产品，我们显然不能每一次都依赖人性和道德。只有有一套负责任的监管体系作为后盾，有工程质量安全大于天的监管态度，民众安全的保障才是一种必然。

□于平（媒体人）

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