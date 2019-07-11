原标题：明确“教育惩戒权”并非鼓励体罚

一家之言

何谓适当的惩戒，关键在度的掌握。所以，教育惩戒的方式方法就十分重要了。

据新华社报道，教育部基础教育司司长吕玉刚9日在国务院新闻办新闻发布会上表示，将按照日前印发的《中共中央、国务院关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》相关要求，研究制定实施细则，明确教师教育惩戒权。

中央文件首次提出要“明确教师惩戒权”，很多人便认为这是“允许适度体罚”的信号，其实是一种误读。一者，我国《未成年人保护法》等法规，都有“禁止体罚”的明文规定，部门文件不可能与法律相悖；二来，吕玉刚司长也表示，虽然提出惩戒权是针对教师对学生不敢管、不愿管的现象，但现实中也“存在一些过度惩戒的行为，甚至体罚学生，这也是不合适、不应该的。”

意思不难理解：为了对学生负起责任，教师必须行使自己的教育惩戒权，但体罚仍然是不允许的。

“教育”本就包含两个方面，除了教授和引领，对行为进行规范亦不可或缺。遗憾的是，在禁止体罚之后，一味提倡赏识教育，强调循循善诱、润物细无声，事实上让不少“熊孩子”对规则缺乏敬畏，无形中增加了管教的难度。教育的形式当然是多样化的，可离开了惩戒这一手段，难度和效率便会几何级提升，加上缺乏动力，部分老师看似不负责任的做法也就不难理解了。

何谓适当的惩戒，关键在度的掌握。体罚是以故意施加疼痛来逼迫其改正错误，自然很容易对学生的身心产生伤害，所以并不值得提倡。然而，既然是惩戒，一定要让对象感到“不适”，否则就不会有效，所以，教育惩戒的方式方法就十分重要了。譬如，日本就有类似的规定：让学生饿肚子不回家是体罚，学生犯错罚扫地是惩戒。在美国、英国等国家的规定中，即使允许体罚，也要遵守以下规定：家长同意；不在公开场合进行；有第三人在场作证；考虑学生的性别、年龄及身体状况等。凡此种种，都是在保证惩戒效果的同时，尽可能规避负面后果。

如此来看，除了口头批评之外，通报批评、写检查、给处分，以及取消部分权利、到指定教室自习、罚做劳动等方式，都属于教育惩戒可以考虑的范围。此外，教师的惩戒除了要有法律和文件“撑腰”，更离不开家长的支持。适度惩戒既关系到师道尊严，本质上也有利于学生，这也是家校合作必须要达成的共识。

而要让教育惩戒权落到实处，还需明确惩戒权的实施范围、程度和形式究竟是什么。因此，下一步实施细则的推出，值得期待。

□宋鹏伟（媒体人）

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