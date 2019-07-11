原标题：托育机构设禁入黑名单 配套措施要完善

据国家卫生健康委员会消息，近日，由国家卫健委组织起草的《托育机构设置标准(试行)(征求意见稿)》《托育机构管理规范(试行)(征求意见稿)》，向社会公开征求意见。文件拟规定，依法建立托育机构及其工作人员黑名单制度，禁止有虐待、伤害婴幼儿记录的机构和个人从事托育服务。

近年来，在托育机构领域，不时曝出体罚、虐待甚至性侵幼儿的新闻。而在事后处理上，也往往不够标准和规范。至于那些隐晦的、不为人知的、家长维权而不得的，只能淹没在茫然和唏嘘中。

事后干预，只能是对伤害的补偿，并不能真正地预防。因此，我们迫切需要一张行之有效、牢固可靠的保护网，来提前预防伤害的发生。建立禁入黑名单的意义，正是要将保护幼儿的工作，从事后处理提升到事前预防的“战线”上。

而从过往经验上来看，从业限制已经在多个领域铺开，比如网约车司机、学校教职工、家政系统等。托育机构作为泛教育领域内的一环，并且主要针对低龄儿童，对其要求只能更严，不能放松；治理只能更细密，不能粗枝大叶。

因此，如何发现前科，如何让大数据库全面而精准，就成了关键。一般人的前科备案，基本都在公检法系统，和其他领域并没有直接联通，单凭卫健委或者教育部门，其实很难获得相应的数据库，也难以进行高效的筛选、鉴别，这个时候，多部门合作，就显得很有必要。

日前，重庆市人民检察院、重庆市教育委员会就联合发布了《教职员工入职查询工作暂行办法》，同时，教职员工入职前涉罪信息查询系统正式上线运行。该《办法》规定，各区县检察机关，应当指定专门工作人员，负责教职员工入职前的涉罪信息查询工作，并将工作人员名单报送至市人民检察院。

有了具体的实施单位、具体的实施人以及具体的实施办法，黑名单制度才能真正“通电”，才能有将前科人员排除在外。但是，还有一些有前科人员，情节或许没那么严重，或者因私了解决从而没有引发讼诉，在检察机关没有相应备案。对于这些暗雷，公安、法院，甚至其他更多的相关职能部门，都可以介入，联手打造一个细密的、灵敏的、全覆盖的安全网络，把这些有前科的人，彻底挡在特定的职业范围外。

当然，有了黑名单，并不等于万事大吉，还要有不打折扣的执行。比如这次，国家卫健委的文件拟规定，“托育机构监控报警系统确保24小时设防，婴幼儿生活和活动区域应当全覆盖。监控录像资料保存期不少于90日，不得无故中断监控，不得随意更改、删除监控资料等。”

这些规定显然吸取了以往的经验教训。比如，红黄蓝事件中的“硬盘”就很不争气；就在几天前，杭州启昆国际儿童教育中心一女童被诊断为“会阴撕裂”，但涉事教育中心的监控“刚好坏了”。对于这种情况，显然要有明确的处罚标准。

无论是学校还是机构，都该有保障监控和其他安保设备不坏掉的义务和能力。当“没有”或“坏了”发生时，无论是客观原因造成的，还是主观人为故意的，都应对相应的管理者追责。如此，才能震慑住那些以此为借口推脱责任、试图抹除真相的人。

总之，建立禁入黑名单制度，是保障幼儿教育机构安全工作的重要一环，还需要完善与之相扣的配套措施。这是一项综合性、立体的、全方位的工程，期待更多的部门、更大的力量参与进来。

与归

(责编：何淼、熊旭)