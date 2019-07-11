中国石油大学（北京）“铁人精神训练营” 培训活动举行

人民网北京7月11日电 中国石油大学（北京）“铁人精神训练营（第一期）”学习实践培训活动近日落下帷幕。

本次“铁人精神训练营”以“永记石油报国情，共筑时代中国梦”为实践主题，组织营员参观了铁人王进喜纪念馆、石油科技馆、星火一次变电所、采油三厂一矿206队、三基工作“标准化示范队”采油二厂48队、刘丽劳模创新工作室、采油一厂三矿中四队、大庆“永不卷刃的尖刀”1202钻井队等标杆现场，听取了《大庆精神铁人精神的文化内涵与传承》、《大庆油田一脉相承的思想政治工作方法艺术》等经典理论思政课，还学唱了《石油工人硬骨头》等8首创业歌曲。

营员们从中感受到大庆油田发现60年来，石油领域取得的重大成就、发生的重大变化、涌现的重要人物、积累的重要经验等，领会了大庆精神铁人精神的文化精髓。

学习实践后，训练营围绕以爱国主义为核心的民族精神和改革创新为核心的时代精神，开展了“铁人好分享·党课大家讲”之“党员话思政”宣讲活动，讲中国故事，讲中国共产党故事，讲新时代中国特色社会主义故事。

活动还从线下向线上延伸，持续推出了“铁人好声音·涵养报国心”之“读懂铁人”分享专栏。通过微信平台讲述微故事，让更多的石油学子悟深大庆文化，悟透铁人精神。（郝孟佳 褚昕岚）

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