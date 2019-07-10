大连海事大学2019年本科招生章程

第一章 总则

第一条 为保证学校本科招生工作顺利进行，切实维护学校和考生的合法权益，根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等相关法律、教育部和交通运输部有关规定，结合学校实际情况，制定本章程。

第二条 学校名称：大连海事大学。地址：辽宁省大连市凌海路1号。上级主管部门：中华人民共和国交通运输部。办学层次及类型：全日制公办本科，国家“211工程”重点建设高校、“双一流”建设高校。

第三条 颁发证书：在规定的年限内达到所在专业毕业要求者，颁发大连海事大学本科毕业证书；符合学校学位授予有关规定者，颁发普通高等教育本科毕业生学士学位证书。

第四条 学校招生工作将全面贯彻教育部有关文件精神，深入实施高校招生“阳光工程”，认真贯彻公平竞争、公正选拔、公开透明的原则，德智体美全面考核、综合评价、择优录取新生。

第二章 组织机构及职责

第五条 学校本科招生工作组织机构由本科招生工作领导小组、本科招生工作委员会、本科招生办公室组成。本科招生工作领导小组是最高决策机构，统一领导学校本科招生工作；本科招生工作委员会是咨询机构，负责为本科招生工作领导小组提供决策咨询和指导学校相关职能部门开展本科招生工作；本科招生办公室是执行机构，负责学校本科招生的日常工作。

第六条 学校本科招生工作在教育部、交通运输部、学校纪检监察部门以及社会各界的监督下进行。

第三章 招生计划

第七条 按照教育部有关工作要求，学校着力促进区域、城乡入学机会公平，优化生源结构。学校根据各省（区、市）考生数量和生源质量、经济社会发展需求趋势、毕业生就业质量和去向、考生对学校各专业的认可度等因素综合考虑确定分省分专业招生计划。年度招生计划及分省分专业招生计划以教育部及各省级招生考试机构公布为准。

第八条 学校预留计划不超过招生计划总数的1%，用于调节各地统考上线生源的不平衡。预留计划使用时，坚持质量优先、公开透明的原则，主要投放到优质生源集中的省（区、市）。

第四章 录取要求

第九条 外语语种要求：英语、日语专业外语语种要求为英语；其他专业无外语语种要求，但航海技术、轮机工程（海上专业）、船舶电子电气工程、海事管理、软件工程专业本科教学外语课程主要开设英语课。

第十条 性别要求：航海技术、轮机工程（海上专业）、船舶电子电气工程、救助与打捞工程专业，由于工作性质特殊，不适宜女生报考，其他专业无男女比例限制。

第十一条 身体健康状况要求

一、考生的身体条件必须符合教育部、原卫生部、中国残疾人联合会印发的《普通高等学校招生体检工作指导意见》的相关规定。

二、根据中华人民共和国国家标准《船员健康检查要求》（GB30035-2013），航海技术专业要求辨色力正常（无色盲无色弱），无复视，身高1.65米及以上，双眼裸视力均能达4.7（0.5）及以上，且矫正视力均能达4.9（0.8）及以上；轮机工程（海上专业）、船舶电子电气工程专业要求无色盲，无复视，身高1.60米及以上，双眼裸视力均能达4.6（0.4）及以上，且矫正视力均能达4.8（0.6）及以上。其他要求按照《船员健康检查要求》执行。

三、新生入学后三个月内，学校根据录取有关要求对其进行身体健康状况复检，入学复检不合格者将按照教育部相关规定予以处理，凡不符合录取要求或在体检（包括高考体检和入学复检）中弄虚作假者，取消入学资格。

第十二条 部分招生专业的特殊说明

一、轮机工程专业

1.轮机工程专业分为轮机工程（海上专业）和轮机工程（陆上专业）。

2.轮机工程（海上专业）分设海上方向和海洋装备技术与管理方向，新生入学后将根据有关规定进行分专业方向选择。

3.轮机工程（海上专业）和轮机工程（陆上专业）毕业成绩合格均颁发大连海事大学轮机工程专业本科毕业证书，达到学校学位授予标准者颁发大连海事大学工学学士学位证书。

二、法学专业

1.在第四学期末进行分专业方向选择，分为海商法方向和国际经济法方向。

2.分专业方向选择时，海商法方向和国际经济法方向分别按照本年级法学专业学生总数4/5和1/5的比例确定人数，依据学生本人专业志愿，按照前三学期学习成绩绩点从高到低择优录取。

3.学生毕业成绩合格均颁发大连海事大学法学专业本科毕业证书，达到学校学位授予标准者颁发大连海事大学法学学士学位证书。

第五章 录取规则

第十三条 学校按照“学校负责、招办监督”的原则实施新生录取工作。在教育部、交通运输部的领导下，在各省（区、市）招生主管部门统一组织下进行。

第十四条 按各省级招办提供的投档成绩（含省级招办确认的全国性高考加分项目）提档。按照顺序志愿投档的批次，调阅考生档案的比例原则上控制在120%以内。按照平行志愿投档的批次，调档比例原则上控制在105%以内，凡进入调档线的考生，在服从专业调剂且符合专业要求的情况下，均予以录取。

第十五条 学校按照考生的投档成绩进行专业录取，实行分数优先的录取原则，即在思想政治品德考核和体检均合格的前提下，优先满足高分考生的专业志愿，专业志愿之间不设分数级差。对于同分考生，理科按照数学、语文、外语顺序排序，文科按照语文、数学、外语顺序排序。在实行高考综合改革试点的上海市、浙江省，按其相关文件规定的同分处理方法执行。在普通高考专业录取环节中，遇到同分同位现象时，参考综合素质评价信息进行专业录取；在专业调剂环节，将把考生综合素质评价信息作为确定专业的重要参考。

第十六条 根据国家有关规定，航海技术、轮机工程（海上专业）、船舶电子电气工程三个专业安排在提前批次录取。录取考生应达到生源所在省（区、市）本科第一批次录取控制分数线（对于合并本科批次的省市，应达到相关省级招生考试机构确定的自主招生相应最低录取控制分数线），在本科第一批次录取控制分数线上合格生源不足时，可将剩余招生计划调整至生源充足的省（区、市）进行录取。

第十七条 江苏省考生（含自主招生、高校专项计划等）学业水平测试的等级要求为选测AB，必测均合格。对进档考生按照“先分数后等级”的方式进行录取。

第十八条 学校保送生、自主招生、高校专项计划等特殊类型招生项目，依据教育部有关文件制订细化的相关招生办法。

第六章 其他

第十九条 学校按照国家规定和辽宁省发展和改革委员会核准标准确定学费和住宿费标准。学校2019年收费标准暂定为：

一、学费标准

1.2500元／生·学年：航海技术、轮机工程（海上专业）、船舶电子电气工程专业。

2.4700元／生·学年：交通管理、物流管理专业。

3.4800元／生·学年：交通运输、物流工程、法学、金融工程专业。

4.5200元／生·学年：电气工程及其自动化、电子信息工程、通信工程、计算机科学与技术、网络工程、软件工程、智能科学与技术、物联网工程、数据科学与大数据技术、土木工程、英语、日语、安全工程（新增专业、以实际批复为准）、交通工程（新增专业、以实际批复为准）专业。

5.4600元／生·学年：其他所有本科专业。

二、住宿费标准

1.根据住宿条件的不同收取不同标准的住宿费用，一般分为1000元/生·学年和1200元/生·学年两种标准。

2.学生入学后，学校根据专业、学生性别统一安排住宿。

三、收费标准如有调整，按辽宁省发展和改革委员会新批标准执行。

四、学生因故退学或提前结束学业，学校根据学生实际学习时间，按月计退剩余学费。

五、根据国家有关文件，就业不上船工作的航海类专业毕业生应向学校偿还专业奖学金，并补足与非航海类专业学费差额。

第二十条 学校建立和完善了由“奖学金、助学金、国家助学贷款、勤工助学、困难补助、减免学费、社会资助、爱心互助”等方式组成的全方位发展型资助体系。学校设有高额度、高比例的奖学型奖学金，覆盖面超过参评学生的30%；全国首创的“情商奖学金”是学生应聘的“特色名片”；备受瞩目的“校长奖学金”采用奖学与支持海外游学相结合的奖励形式，是海大学子力争上游的奋斗目标。学校家庭经济困难学生助学金实现全覆盖，注册成立了“辽宁省大连海事大学博联基金会”“辽宁省大连海事大学教育发展基金会”，资助家庭经济困难学生。

来源：大连海事大学招生网

(责编：实习生(曹雯)、熊旭)