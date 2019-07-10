西安交通大学2019年普通本科招生章程

第一章 总 则

第一条 为了进一步规范学校招生工作，确保招生工作顺利进行，维护考生合法权益，根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等相关法律法规和教育部有关规定，制定本章程。本章程适用于西安交通大学2019年普通本科招生工作。

第二条 学校的校名全称为西安交通大学，是教育部直属国有公办全日制普通高等学校，是全国重点综合性研究型大学，是国家“211工程”首批重点建设的七所大学之一， “985工程”首批重点建设的九所高校之一，“双一流”建设A类高校之一。具有学士、硕士、博士学位授予权，并设有博士后科研流动站，部标代码为10698，英文名称为Xi’anJiaotong University。

第三条 学校位于陕西省省会西安市，分为兴庆校区（东校区，西安市咸宁西路28号）、雁塔校区（西校区，西安市朱雀大街205号）和曲江校区（西安市雁翔路99号）。

第四条 西安交通大学招生工作遵循“公平竞争，公正选拔，公开程序，德智体美全面考核，综合评价，分类、择优录取”的原则。招生工作接受学校纪检监察部门、考生、考生家长及社会各界的监督。

第二章 组织机构及其职责

第五条 西安交通大学设立招生工作领导小组，负责制定学校招生政策、学校各类单独招生考试办法及选拔原则等；决定学校招生工作中出现的重大事项或涉及学校利益的特殊招生政策等。招生工作领导小组由校长任组长，主管教学的副校长任副组长，成员由副校长、招生办主任等组成。

第六条 西安交通大学招生办公室是学校组织和实施本科招生工作的常设机构，具体负责西安交通大学普通本科招生录取和日常工作。

第七条 西安交通大学招生办公室根据需要组建赴各省（自治区、直辖市）的招生组，招生组负责所在地区招生宣传和高考咨询；招生组组长由招生办公室聘任。

第八条 西安交通大学纪检监察部门对招生工作实施全程监督（纪委举报电话：029-82668249，纪委举报信箱：jwb@xjtu.edu.cn）。

第三章 招生计划和招生专业

第九条 2019年西安交通大学坚持区域协调发展和促进教育公平的原则，优化生源结构，提高招收农村学生比例，综合考虑各省生源数量、质量等因素编制分省招生计划。在各地区的招生计划及有关要求等详见各省（自治区、直辖市）招生主管部门官方编印的《2019年普通高等学校招生专业和计划》。

第十条 西安交通大学安排不超过学校本科计划1%的名额作为预留计划，用于调节各地统考上线生源的不平衡。

第十一条 2019年西安交通大学继续在部分省（自治区、直辖市）招收定向生，主要包括：定向国家边远地区、艰苦行业的重点企业就业本科生，报考条件按教育部有关规定执行。

第十二条 2019年西安交通大学继续按专业大类招生，采用具有“基础厚、重实践、个性化、灵活性、国际化”特征的创新型人才培养方案，实施以培养学生“综合素质、科研能力和创新能力”为目标的研究型人才培养新模式。学生入校后按照培养方案要求进行主修专业选择,根据专业选择的结果进行宿舍优化和调整，具体招生专业大类名称和主修专业选择范围详见我校公布的《2019年西安交通大学本科生招生专业目录》。

第四章 录取规则

第十三条 西安交通大学按照教育部的有关规定，在教育部领导下，在各省（自治区、直辖市）招生主管部门的统一组织下，遵照“学校负责、招办监督”的原则开展录取工作。

第十四条 西安交通大学按照理工类（含医学类、经管类专业）、文史类、艺术类、少数民族预科班、内地班、定向生、少年班、自主招生、高校专项计划、国家专项计划、外语类保送生、高水平艺术团和高水平运动队等类型分类录取。

第十五条 西安交通大学根据各省招生计划和考生报考情况确定提档比例。对于实行平行志愿的地区，提档比例一般不超过招生计划的105%；对于实行高考综合改革试点的浙江省，提档比例为100%；对于实行高考综合改革试点的上海市，提档比例一般不超过招生计划的105%。

第十六条 对于教育部有关招生工作规定中列出的照顾和优惠对象，西安交通大学原则上按照各省级招生考试机构的规定执行，但要求考生的实际高考分数不能低于当地一本线（不包括高水平运动队、艺术类等特殊类型招生）。现役军人子女或因公牺牲的烈士子女，在投档比例范围内同等条件下优先录取。

对于合并本科批次的省份，本章程所提及的一本线，是指各省级招生考试机构划定的自主招生参考录取的控制分数线；若省级招生考试机构没有划定自主招生参考录取控制分数线，我校将根据教育部和各省有关规定确定该省文化课控制线并于录取前在本科招生网上公布。

第十七条 对实行高考综合改革试点的省份，考生专业录取排序按该省投档顺序规定执行；对未实行高考综合改革试点的省份，在考生思想政治品德考核合格和身体健康状况符合相关要求、高考投档成绩达到西安交通大学在该地区提档分数线的情况下，按考生投档成绩和所填的专业志愿，从高分到低分排序、按当地专业计划人数确定专业，各专业之间无分数级差。当考生投档成绩总分相同时，按高考实际成绩（不含加分）从高分到低分排序；在实行动态平行志愿的内蒙古自治区，实行“招生计划1:1范围内按专业志愿排队录取”的录取原则。当考生投档成绩和实际成绩均相同时，则依次按数学、语文、外语成绩排序确定专业。艺术类考生的录取规则按相应招生简章的要求执行。

西安交通大学在录取时，只承认教育部规定的全国性政策加分；同一考生如有多项政策性加分，只取其中最高一项分值，且原则上加分不得超过20分。对西安交通大学认定的特殊类型合格考生，其专业录取原则另有规定的以协议为准。

第十八条 对于有特殊要求的专业，只录取报考该专业的考生（即“不报不调”），包括：会计学（ACCA）、工科试验班（钱学森班H）、人工智能、医学试验班（侯宗濂班H）、理科试验班（数学H、物理H、计算机H、化学生物H）、医学试验班（护理）。

在提档范围内，当理工类各专业已录满而医学类专业未录满时，填报医学类专业志愿的考生将优先录取到医学类专业；若医学类专业仍未录满，在服从调剂的考生中按照分数依次录取。

第十九条 根据2019年江苏省高考录取方案，凡该省报考西安交通大学的考生，应达到以下学业水平测试等级要求：理工类考生，选测科目之一须为物理，且等级要求达到A以上（自主选拔考生等级达到B以上即可），其它科目等级要求达到B以上；文史类考生，选测科目之一须为历史，且等级要求达到A以上，其它科目等级要求达到B以上；其它类考生均按江苏省规定的基本等级要求执行。在考生学业水平测试合格、投档成绩达到西安交通大学在江苏省提档分数线的前提下，以数学、语文、外语三门原始成绩加附加分的总分（满分为480分）排序确定录取专业。当考生的分数相同时，则依次按数学、语文、外语分数排序。对于学业水平测试科目等级较高的考生，在同等条件下优先录取。

第二十条 根据2019年浙江省高考录取方案，凡该省报考西安交通大学的考生，选考科目需符合我校在该省的专业选考科目要求；2019年实际招生专业以浙江省高考志愿填报系统公布的为准。

第二十一条 根据2019年上海市高考录取方案，凡该市报考西安交通大学的考生，选考科目需符合我校在该市的专业选考科目要求。同一选考科目组内，按考生投档成绩和所填的专业志愿，从高分到低分排序、按当地专业计划人数确定专业，各专业之间无分数级差。

第二十二条 录取时，按照平行志愿投档的批次，未完成的计划将征集志愿；按照梯次志愿投档的批次，坚持优先录取第一志愿报考西安交通大学考生的原则，未完成的计划将征集志愿。征集志愿仍不足则将剩余计划调剂到其他生源质量好的省份完成招生计划。

第二十三条 对于获得西安交通大学自主招生优惠资格的考生，须在各省规定批次填报西安交通大学、填报的专业志愿须在阳光高考平台公示专业范围内且专业服从调剂、高考成绩符合《西安交通大学2019年自主招生简章》规定者，在高考录取时将享受政策优惠，优惠参考分数线以本科一批次（不含一批单列）最终模拟投档线为准（不包括浙江籍和上海籍考生）。按教育部规定,我校已为获得优惠资格的自主招生考生预留了相应的招生计划，不占用普通考生计划。

第二十四条 对于获得西安交通大学高校专项报考资格的考生，须在各省规定批次填报西安交通大学，若高考成绩符合《西安交通大学2019年高校专项计划招生简章》规定，我校将根据分省计划数按高考成绩从高到低择优录取。

第二十五条 对于获得西安交通大学高水平艺术团优惠资格的考生，须在各省规定批次填报西安交通大学、填报的专业志愿须为阳光高考平台和我校本科招生网公示专业且专业服从调剂、高考成绩符合《西安交通大学2019年高水平艺术团招生简章》和《2019年西安交通大学招收高水平艺术团特长生协议书》规定者，在高考录取时将享受相应的优惠政策。按教育部规定,我校已为获得优惠资格的高水平艺术团考生预留了相应的招生计划，不占用普通考生计划。

第二十六条 对于获得西安交通大学高水平运动队优惠资格的考生，须在各省规定批次填报西安交通大学、填报的专业志愿须在阳光高考平台和我校本科招生网公示专业范围内且专业服从调剂、高考成绩符合《西安交通大学2019年高水平运动队招生简章》和《西安交通大学2019年招收高水平运动队协议书》规定者，在高考录取时将享受相应的优惠政策。按教育部规定,我校已为获得优惠资格的高水平运动队考生预留了相应的招生计划，不占用普通考生计划。

对于合并本科批次的省份，高水平运动队优惠条件所涉及的二本线以省级招生考试机构划定的高水平运动队参考录取的控制分数线为准；若省级招生考试机构没有划定高水平运动队参考录取控制分数线，我校将根据教育部和该省有关规定确定该省文化课控制线并于录取前在本科招生网上公布。

第二十七条 对于各省（自治区、直辖市）美术统考合格的考生，学校将根据教育部的相关规定和《西安交通大学2019年美术学类专业招生简章》的具体要求进行录取。我校不再组织美术学类校考。美术学类学生在校期间不允许转专业。

对于各省（自治区、直辖市）书法学统考合格的考生，学校将根据教育部的相关规定和《西安交通大学2019年书法学专业招生简章》的具体要求实施录取。我校不再组织书法学校考。书法学学生在校期间不允许转专业。

第二十八条 西安交通大学作为承担“国家专项计划”的高校，将在全国22个省（自治区、直辖市）招收贫困地区考生，国家专项计划实行单独志愿、单独批次、单独划线，原则上在当地一本线以上录取。

第二十九条 西安交通大学招收的定向就业本科生，一经录取，考生本人及其监护人须与定向就业单位签订《定向就业协议书》。若在本科一批（不含一批单列）提档线上不能完成定向就业招生计划，可在该提档线下20分以内、一本线以上择优录取。若仍不能完成定向就业招生计划，则就地转为非定向计划执行。定向生在校期间不允许转专业。

第三十条 西安交通大学招收少数民族预科班，生源限定为当年参加普通高等学校招生全国统一考试的少数民族考生。重点招收边远农村、高寒地区、山区、牧区的考生，并适量招收散杂居地区的少数民族考生。录取分数线不低于我校在有关省（自治区、直辖市）本科一批（不含一批单列）提档分数线以下80分。预科生预科培养期间不分专业，预科结束后按照《西安交通大学少数民族预科班管理办法》选择主修专业。预科阶段培养地点在西安交通大学兴庆校区。

第三十一条 西安交通大学招收内地西藏班、新疆高中班，生源限定在西藏、新疆高中应届毕业生。

第三十二条 为了使志愿学医的考生明确学习志向，西安交通大学在陕西省实行医学类专业与其他类专业分学校代码招生。

第三十三条 对于高考成绩高于我校理工类本科一批提档线但录取到医学类专业的陕西学生，在第一学期内不得跨医学类学科申请调整专业，在第一学年末可跨医学类学科申请调整专业；对于高考成绩低于我校理工类本科一批提档线录取到医学类专业的陕西学生，在校学习期间不得跨医学类学科调整专业。

对于部分省份在提前批次或一批单列计划录取的学生，如高考成绩高于我校在该省本科一批（不含一批单列）提档线，入校后可申请跨大类调整专业；如高考成绩低于我校在该省本科一批提档线，入校后不得跨大类调整专业。

对于高考成绩优异且进校摸底测试成绩合格者（钱学森班、文史类、艺术类、少数民族预科班、内地班、定向生、高校专项计划、国家专项计划、外语类保送生、高水平艺术团和高水平运动队等学生除外），可按《西安交通大学本科生专业选择及转专业管理办法》的补充文件《大类招生主修专业预选择实施办法》之规定，申请确定主修专业。

第三十四条 西安交通大学执行教育部、卫生部、中国残疾人联合会印发的《普通高等学校招生体检工作指导意见》及相关补充规定，对高考成绩达到要求，肢体残疾但生活能够自理，又符合教育部颁发的体检标准的考生，予以正常录取。我校将对录取的所有新生进行体检，凡有弄虚作假和不符合教育部颁发的体检标准的考生，一经核实，将取消其入学资格。详见我校《2019年招生专业体检标准》，请相关考生慎重填报。

第五章 收费标准和其他

第三十五条 我校按照教育主管部门的有关规定及陕西省物价部门规定标准收取住宿费和学费。每年住宿费1200元，各专业学费详见下表。其中，会计学( ACCA)专业新生入学还需一次性缴纳3.9万元的培训费、资料费等费用，试验班学生分流后按新专业年度学费标准收取学费。

第三十六条 学校设有奖学金、助学金、助学贷款、勤工助学、学费减免、困难补助等完善的经济资助体系，促进学生德智体美劳全面发展，保障家庭经济困难学生完成学业。

第三十七条 凡通过全国普通高等学校统一招生考试录取的学生，德、智、体考核合格，符合学校本科生培养方案和培养目标要求的，由学校统一颁发西安交通大学全日制普通本科毕业证书。符合学士学位授予条件的，可授予相应学位。

第六章 附 则

第三十八条 西安交通大学依据教育部和学校有关规定，开展外语保送生、少年班、高水平艺术团、高水平运动队、自主招生、高校专项、美术学类和书法学等项目的招生工作，具体招生办法参见各项目招生简章。

第三十九条 本章程中所涉及的加分和降分优惠录取政策，均针对高考满分为750分的省（自治区、直辖市）。对于满分不等于750分的省（自治区、直辖市），优惠政策中的加分和降分将按比例折算。

第四十条 西安交通大学本科生教学以英语为第一外语。日、俄等小语种考生请谨慎填报。

第四十一条 本章程由西安交通大学招生办公室负责解释。

来源：西安交通大学招生网

(责编：实习生(曹雯)、熊旭)