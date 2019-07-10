中国科学技术大学招生章程（2019年）

第一章 总则

第一条 根据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国高等教育法》等相关法律和教育部有关规定，贯彻教育部“依法治招”工作要求，特制订本章程。

第二条 学校名称：中国科学技术大学。地址：安徽省合肥市金寨路96号。上级主管部门：中国科学院。中国科学技术大学是一所服务国家战略需求、以前沿科学和高新技术为主的理工科大学。办学层次及类型：公办本科，全日制、“双一流”A类学校。

第三条 颁发证书：在规定的年限内达到所在专业毕业要求者，颁发中国科学技术大学本科毕业证书；符合学校学位授予有关规定者，颁发普通高等教育本科毕业生学士学位证书。

第四条 中国科学技术大学招生工作将全面贯彻教育部有关文件精神，本着公平、公正、公开的原则，综合衡量考生德、智、体、美，择优录取。

第二章 组织机构及职责

第五条 中国科学技术大学组建招生委员会，充分发挥招生委员会在民主管理和监督方面的作用；成立招生工作领导小组，由书记、校长担任组长，下设本科招生工作组。

第六条 中国科学技术大学招生办公室作为学校的常设工作机构，负责学校本科生招生的日常工作。其职责是：

1.严格执行教育部有关招生工作的政策及各省（区、市）招生委员会的补充规定和实施细则；

2.按照教育部下达的年度招生计划及有关规定编制分地区、分专业招生来源计划，制定学校招生工作章程；

3.开展招生宣传、咨询服务工作，向考生和家长介绍本校情况和招生政策；

4.客观、公正地完成招生录取工作，并负责协调和处理录取工作中遇到的各种问题；

5.履行高校招生信息公开相应职责；

6.配合学校有关部门对录取的新生进行复查；

7.完成教育主管部门和学校交办的其它工作。

第七条 中国科学技术大学招生工作在学校纪检监察部门的监督下进行。

第三章 招生计划及录取

第八条 中国科学技术大学招生录取工作受教育部统一领导，按照“学校负责，招办监督”的原则，在各省（区、市）招生委员会组织下开展本校招生录取工作。

第九条 中国科学技术大学面向全国招生，根据国家政策要求，着力促进区域、城乡入学机会公平，优化我校生源结构，统筹考虑各省考生人数和生源质量、各专业就业情况等因素，确定分省分专业招生计划。2019年度招生计划为1860人，分省分专业招生计划以教育部及各省级招生机构公布的为准。

第十条 我校预留少量计划，用于均衡各省（区、市）生源质量。预留计划不超过招生计划总数的1%，使用预留计划时，须经招生工作领导小组下设的本科招生工作组集体讨论通过，重大事项由招生工作领导小组决策。

第十一条 录取原则

1.根据各省级招办提供的投档成绩（含省级招办确认的全国性高考加分项目）调阅考生档案。按照顺序志愿投档的批次，调档比例原则上控制在120%以内。按照平行志愿投档的批次，调档比例原则上控制在105%以内。录取时，可根据报考的生源质量等情况对招生计划进行适当调整。

2.按照进档考生的实考分和专业志愿安排考生录取专业，各专业志愿之间没有分数级差。在实考分相同的情况下，优先录取有政策加分者，相关科目分数比较顺序：数学、理综、语文、外语。在专业招生规模允许的范围内，学校将根据考生专业志愿情况适度调整专业招生计划安排。

3.按照顺序志愿投档的批次，在第一志愿考生生源不足的情况下，将按照考生实考分数由高到低择优录取非第一志愿考生，直至完成来源计划。若符合条件的非第一志愿考生生源仍不足，将征集志愿。按照平行志愿投档的批次，未完成的计划也将征集志愿。征集志愿仍不足则将剩余计划调剂到其他生源质量好的省份。

4.录取时，往届生和应届生一视同仁；我校所有招生专业无男女生比例限制，对考生高考外语语种不作限制。

5.我校保送生、自主招生、高校专项计划（“自强计划”）、少年班（含少年班“创新试点班”）、综合评价录取等特殊类型招生项目，依据教育部有关文件制订细化的相关招生办法。

6.体检标准按教育部、卫生部、中国残疾人联合会印发的《普通高等学校招生体检工作指导意见》及有关补充规定执行。

7.江苏省考生学业水平测试选测科目的成绩等级须达到AA，报考自主招生、少年班（含少年班“创新试点班”）、高校专项计划（“自强计划”）、国家专项计划的考生，其学业水平测试选测科目的成绩等级须达到BB。进档考生按先“分数后等级”的规则排序，考生高考分数相同时，优先比较物理科目等级。

8.实行新高考改革试点的上海、浙江等省份，按照各省公布的改革方案及有关办法执行。考生高考分数相同时，相关科目分数比较顺序为：数学、物理、语文、外语、另两门选考科目成绩之和。

9.在内蒙古自治区实行“分数清”录取规则。

第四章 附则

第十二条 新生入学后，按照国家和学校有关规定进行入学资格复查。复查不合格的学生，依据招生工作有关规定处理。

第十三条 我校按照教育部有关规定及安徽省物价局核定标准收取学费和住宿费。学费4800元/每学年，住宿费1000元/每学年。各学科类介绍，奖、贷、助、补、免等助学政策见学校2019年招生简章。

来源：中国科学技术大学本科招生网

(责编：实习生(曹雯)、熊旭)