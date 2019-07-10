原标题：中国留学生德国耶拿遇害案宣判 嫌犯将接受强制精神治疗

据《欧洲时报》德国版报道，26岁中国留学生在德国耶拿遇害案当地时间7月5日在耶拿地区法院宣判。越南籍犯罪嫌疑人因“对公众构成危险”将被安置在法院指定的精神病院内接受强制治疗，直至治疗生效之后才能出院。

得出这样的判决结果，是由于陪审法庭确信该男子患有精神分裂症，无刑事责任能力。该判决结果也是应检方和辩护律师的要求而做出的。

但另一方面，作为“辅助起诉人”的受害者家属并不满于这一判决，要求开启正式刑事诉讼程序(此前仅为保全程序)，并确认谋杀罪名。

2018年8月28日，中国驻德国大使馆接到图林根州耶拿大学中国学联报案称，该校中国山西籍留学生刘某遇害。当天中午，一名23岁越南籍学生向警方自首，并交代了杀人事实。根据嫌犯描述的抛尸地点，警方在耶拿萨勒河中打捞到了遗体。

据了解，该判决尚非终审结果。

受害者家属的律师Christian Stünkel对这一判决结果表示了怀疑。该律师提出，案发前后，被告曾上网搜索的词条均带有针对性，有助于完成计划行动。早在案发前一年的12月，凶手就已在网上搜索过“德国谋杀率”“我怎样才能成为犯罪分子”“尚未解决的凶杀案”等词条。

在谋杀发生前不久，被告的搜索记录则显示出，他对“警察如何问讯被告”“德国有多少谋杀案仍未破解”以及“砸碎人类头骨需要多大力气”等问题十分关注。而受害者的直接死因，正是头部受到大力锤击。

而案发之后，被告的浏览器中又出现了“耶拿 潜水”“耶拿 垃圾处理”“警方实时通告”等搜索记录。不仅如此，他还偷走了死者的电脑和手机，并用死者的账户网购了贵价物品。有鉴于此，Christian Stünkel对被告究竟是否具备刑事责任能力表达了明确的质疑。

能够如此精心策划犯罪的人，真的没有刑事责任能力吗？受害者家属曾要求对被告重新做一次精神病鉴定，但法院驳回了这一请求。

在本次庭审的起初，Christian Stünkel曾表示：“这是对于父母而言最可怕的场景——他们把孩子送去一个安全的国家学习，却不得不用骨灰盒把孩子带回家。”(关梦觉)

(责编：郝孟佳、熊旭)