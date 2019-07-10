防沉迷家长要做好榜样

■“短视频与青少年成长”系列评论之二

青少年沉迷短视频，有多方面原因，热爱新鲜事物，喜欢个性化表达是主要原因。相较于成年人，青少年的身心发展还不充分，自制力较差，缺少时间管理观念和自我约束意识。而且，部分青少年的学业压力较大，希望通过短视频放松身心，是一种客观现实。还有些留守儿童因父母的关爱和陪伴不够，习惯在短视频中寻找情感寄托。在这诸多情况下，面对充斥各种搞笑、炫酷和新奇内容的短视频，青少年很容易被吸引，影响学习和身心健康发展。

面对短视频给青少年学习、生活带来的冲击，有必要合理引导青少年接触短视频的时间，并发挥短视频在青少年教育、娱乐等方面的正向作用，这是有关部门、广大家长和短视频平台应思考和正视的问题。家长作为孩子成长最重要的监护人，是孩子的第一任老师，对其良好生活习惯的养成具有最直接、最持久的示范作用，理应做出相应表率。

然而，现实中，较多家长未能做到有效应对。有些家长未意识到短视频的弊端，自身被短视频短、奇、快、人人可参与的模式吸引，成为“低头族”，沉迷其中无法自拔，因此也就看不到短视频给孩子成长带来的不利影响，并起了不好的带头作用。部分家长虽然意识到沉迷短视频可能带来的成绩下滑、注意力不集中、错误模仿等负面影响，但未对他们沉迷的原因加以观察和分析，只是一味禁止孩子用手机和看短视频，这并非有效的应对之策，还往往容易滋生新的问题。在对待短视频问题上，较多家长未对以短视频为代表的各种网络信息加以甄选、辨别，造成孩子被动接受庞杂纷繁的短视频信息。显然，广大家长在应对孩子沉迷短视频的问题上，观念和措施均有待强化。

当前，有关部门和媒体机构正不断重视青少年沉迷短视频的问题，广大家长也应该做出更多努力。今年年初，国家网信办指导组织一些短视频平台试点上线青少年防沉迷系统，开启该模式后，用户使用时段、在线时长、观看内容及服务功能等均将受限。目前，已经有21家视频平台上线了青少年防沉迷系统。从实践来看，有了青少年防沉迷系统，有了家长的督促，听话的孩子“看短视频的时间确实减少了”，但对熊孩子来说，仍然防不胜防。可见，这些系统能否真正起作用，还有赖于家长的配合。否则，即使有关部门强化监管、平台配合治理、学校和媒体从业者加强引导，也难以真正解决孩子沉迷短视频的问题。

防止青少年沉迷短视频，家长必须有效发力、正确作为。广大家长首先要避免自己对短视频的沉迷，给孩子带来不良的示范作用。同时，家长要给予孩子更多的关心与呵护，适当给孩子减负，让孩子在家庭中体验现实生活的乐趣，降低他们通过网络获得精神寄托的需求。在具体思路方面，家长要充分了解孩子沉迷短视频的主要原因，做到对症下药，而不是一禁了之。在如何使用短视频平台问题上，家长要提高媒介素养，强化对相关技术手段的学习，做好孩子使用短视频的引导、监督和教育工作。

防止青少年沉迷短视频，以家长为代表的多元主体应加强重视，以帮助孩子树立健康、积极的生活理念，强化时间管理，提升媒介素养，养成应对短视频的良好习惯，成为网络高素养公民为目标，为孩子的幸福人生奠基。（肖纲领）

(责编：实习生(王子文)、熊旭)