思政课堂触心弦 红船精神代代传

■办好学校思想政治理论课·经验篇

前不久，一堂由浙江嘉兴学院打造的精品在线课程“红船精神与时代价值”开始面向全国直播。生动翔实的案例、深入浅出的阐释，让学生们对改革开放以来红船精神所体现出的时代价值有了更深刻的认识。首播当日，共有5000余名学生在线收看直播，1000余人次参与互动。

“嘉兴学院坐落在南湖畔、红船旁，有责任和义务将红船精神的科学内涵和时代价值传递给青年学子。”任课教师、嘉兴学院党委副书记吕延勤说。

长期以来，在嘉兴学院，像这样围绕如何办好思政课进行的探索从未停下。

挖掘理论深度，让马克思主义哲学内化学生心中

徐缘园是一名大二学生，最近她刚刚和自己的同伴一起完成了“马克思主义基本原理概论”课内课题的汇报。“汇报过程中，我们要接受老师和同学们的提问，这能考验我们的课题研究是否扎实，表达是否准确。老师的提问十分‘犀利’，总是能够切中要害，指出我们存在的不足。经过老师的进一步讲解，我们也有了更多收获。”徐缘园说。

“我们鼓励学生们以开展课题研究的方式，弄清马克思主义哲学原理的同时，进一步思考理论的实现路径以及自己能做些什么，这样能很好地实现理论知识的落地和内化。”嘉兴学院马克思主义学院院长彭冰冰告诉记者。

在课堂上最大程度地激发学生的学习兴趣和求知欲，引导学生把理论知识学习与关心社会、关注时代、完善自我结合起来，养成运用马克思主义的立场、观点、方法去认识问题、分析问题、解决问题的能力，这是嘉兴学院马克思主义基本原理概论教研室教师们在探讨课改时达成的共识。

当然，学生完成课题的过程中，教师并不是缺席的。“这并不是为了给教师‘减负’，教师的主导作用只是变得更为隐性，学生的主体地位得到了加强。”该教研室主任马赛说。

延长教育时效，培养学生关注时事的习惯

就业是最大的民生。这也恰好是大学生非常关注的焦点。在“毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论”这门课上，嘉兴学院教师胡平每年都会将“就业”列入课程实践选题。学生江梦和她的团队就看中了这个给自己带来焦虑和困惑的话题。他们通过发放问卷等实证研究方法，对在校学生就业意愿情况进行了摸底，又结合课上学到的国家就业政策和相关理论知识形成了一份翔实的调研报告。

“调研中我们发现，和我们一样对未来就业和职业规划存在困惑的同学有不少。通过这次调研，我们不仅知晓了国家关于就业的大政方针，还对当前的就业状况有了正确认识，大家都觉得收获满满。”江梦说。

改革课程过程中，嘉兴学院教学团队坚持课题相关性与选题自主性相结合、宏观政策与微观体验相结合的原则，在注重教育实效的同时也关注如何延长教育时效，培养学生关注时事的习惯。

拉近历史距离，使红色文化成为青春信仰

早在2016年，情景模拟就已经是嘉兴学院思政课改革中的一个重头戏。

作为学院情景模拟式教学的发起人、嘉兴学院教师罗获发认为，应该把学院周边充沛的红色资源引入思政课堂，“学生们创作排演情景剧的过程其实也是一个自我学习、自我教育的过程。触动心灵的教育才是好的教育”。

在这样的思路下，2017年12月，一部由嘉兴学院师生自编自导自演的红色话剧《初心》正式上演，并得到了社会的广泛关注和肯定。演出结束后，一名学生激动地说道：“一直以为那个动荡的年代离我很远，没想到自己看完后如此感动。‘伟大’是超越时代的！”

值得一提的是，剧本创作期间，主创人员中有两名学生受到感召向党组织递交了入党申请书。建党初心在经过近百年的岁月后，得到了当代青年学子们的赤诚回应。

如今，红色话剧排演已被纳入嘉兴学院思政课实践教学的范畴，参演学生经认定后均可获得相应学分。在嘉兴学院党委书记黄文秀看来，一个想法逐渐丰满成一台鼓舞人心的红色话剧，每一步都是学院师生对红船精神的生动实践。“嘉兴学院有责任、有义务将红色文化传承下去，引领一代又一代的青年学子不忘初心、牢记使命。”黄文秀说。（王苏婷）

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