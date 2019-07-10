高校“替课替考一族”：学生月入数千

原标题：高校学生替课月入数千 中介参与抽成

除了替课，还有替考消息，图为学生发布的寻找刑法替考者的信息，称很松，可以抄。QQ群截图

北京高校替课群，记者调查发现，经常有学生在此发布消息，寻找替课者。QQ群截图

假期将近，替课、替考一族格外忙。在替课群中，不时有人喊话找人“替课”“替考”，“本周可替课、男”，也有人喊“公开课可替考”。部分学生或因出去玩，或因未准备考试，花钱雇人替课、替考。替课者称，有些替课的学生每周能替十几节课，月收入数千元。专家认为，学校应该提升管理水平，发现替课替考应从重从严处理。学生也应认识到替课替考的危害性，诚信考试，勿拿前途开玩笑。

新京报讯 近日记者调查发现，北京高校出现不少替课替考的现象。有学生替别人上课，每月收入数千，替上的课以公共课和选修课为主。替课替考现象还催生了中介，称可以找到各种各样的人来替课，满足不同“客户”的需求。

专科生替课本科生 月入3000多

早上8点，多个替课群里开始出现替课的供求信息。“专业替课，价格好说。长期的有优惠。”20岁的陈鑫（化名）是一名大专生，从去年开始帮本科生替课。第一次替课，他替高中同学上了一节90分钟的公共课。上课和学生闲聊时，才知道替课大多数是收费的。

为了争取更多替课机会，陈鑫加入十几个替课群。他称，需要替课的人很多，生意不愁，目前替课的行情是，每节课45分钟收50元到100元不等，有些替课的学生每周能替十几节课，每月收入数千元，他自己一个月收入3000多。

替课价钱则与距离和时间相关，比如学校越远价格越贵，课程时间越早价格越贵等，而课上需要做笔记以及需要应对课堂提问等附加项，同样需要额外增加费用。陈鑫称，替课找的大多都是公共课和选修课，“专业课很少有人找替课”。

替课催生中介 一单抽成一半

替课群里还藏有“中介”。中介假装学生入群，四处揽活，再按照“顾客”的具体要求和规定派人，按次抽取佣金。

陈鑫告诉记者，刚做替课时他曾经被利用，为中介赚钱。他称，中介在替课群里假装学生，寻找可以替课的人。“中介很黑，只给行价的一半”，陈鑫说，他低价替过两次课之后，才知道找到需要替课的学生本人，才能保证不被赚取差价。

网友“泡泡”就是一名替课中介，她自称“人脉广”，手下有十多个替课者，可以找到各种各样的人来替课。从年龄到肤色，甚至戴不戴眼镜，泡泡称，都能找到符合标准的人。她称，自己有正常工作，业余时间替课和分配任务。每单替课的生意，她抽成20元到50元不等。如果替考则抽成更多。

■ 调查

出去玩找人上课 要求“不点名不能走”

新京报记者搜索发现，QQ上有大量校园替课群，群人数也从百余人到近千人不等。群名多为“某某大学替课群”、“北京替课总部”等。替课群涉及北京理工大学、北京科技大学、北京建筑大学等高校，替课信息一发布，就会有群友询问替课具体情况，或者直接转入私聊。

记者加入多个替课群，很快，就发现一名成员在群内发布消息称“下周二早课，谁能去一下？”记者随即询问要求，对方很快发来语音通话，称要找一名20岁左右的女子，代替朋友到北京建筑大学上两节公共课，一节课50元。

“我们要出去玩几天，赶不回来上课。你记着，不点名不能走，要上到最后”，该名网友还特意嘱咐，“点名的时候最好举手，别喊出来，以免被老师发现”。

按照约定时间，记者来到北京建筑大学里找到相应公共教室，听了90分钟的课程，其间不少学生提前离开，但老师一直没有点名。

六月底，大二学生小海（化名）通过替课群发布消息，询问是否有人可以代替他上周一和周二的课。小海称，临近考试，他也想自己去上课，但自家种的蜜瓜成熟了，他需要回老家帮助父母收瓜，实在没有时间上课。

他称，周一周二共有六节课，其中包括两节早课，最高给250元。在记者要求价高些时，小海称：“去年的这个时候，我也找过替课，两天只需要200元。今年要价高了很多，没有那么多钱。”由于价格没有谈拢，小海称只能求同学帮忙。“同学有时间的话也会帮忙上课，不给钱，需要请客吃顿烧烤就行了。”

替考英语和开卷课 费用100到500不等

在多个群中，记者看到，除了替课外，群里还有大量的替考信息。据网友“专业替课小梅”介绍，替课群体大部分都是在校生和刚毕业不久的学生，替课只为赚取外快，到期末，也会有人找她替考，“替人考过刑法，考了92分。”她称，每个月靠着替课，能挣到一千多元。

网友“泡泡”告诉记者，她英语六级，经常替考英语和开卷课。替考费用也从100元到500元一科不等。“统考不行，太严”，她称，曾经被抓到过，被监考老师撵了出来。

另外一名来自北京科技大学替课群的网友告诉记者，他是一名毕业大学生，正在找工作，时间十分充裕，兼职替考。他称，普通的开卷考试都能轻松应对。“考不过就退钱”，该网友称本学期已经替考了十多次，从未被发现。

■ 专家说法

替考替课行为失信 高校应从重从严处理

在走访中，北京建筑大学一名公共课老师告诉记者，对于学生找替课的情况他有所耳闻，但他相信这样做的学生属于少数。“大部分学生都是守规矩的”。他称，大课都有上百人来听，学生的名字和样子，的确有对不上的情况。对于找人替课，该名老师称，一旦发现学生这种欺骗自己，欺骗老师的行为，肯定会严肃处理。

中国教育科学研究院研究员储朝晖对此表示，替课是一种学生失信的体现。他称，为防止学生逃课，一些高校除课上点名外也采取了很多办法。像打卡上课、指纹签到等。甚至有学校老师每节课后，拍摄教室同学合影，作为“证据”。

“大学生不愿自己上课，找人替课，甚至花钱找人替课，这是一种丧失诚信的行为。”储朝晖说，上学的目的就是学习知识，但在这个过程中却想方设法进行逃课，是一种很不负责任的行为。

同时，他认为，学校和老师也要增加课堂的吸引力，增加课程多样性，让学生爱上上课，才能从根本上解决问题。

北京市康普律师事务所主任律师吴立宏对此表示，目前法律惩戒的主要是替考国家级考试的行为，比如替考成人考试、职称考试、高考等。校内替考，虽然不违法，但也涉嫌违规。根据大部分高校的规定，情节严重的可能会被开除学籍。

吴立宏表示，高校应该加强对替课替考的监管工作，建立起严格的教学和考试机制。同时，高校应提升教学管理水平，尤其将学生的诚信教育作为重要内容。对于替课替考等违反校规的行为，学校要从重从严处理，进行相应处罚。

同时，他建议高校提高任课老师的责任感，如果发现学生出现替课替考情况，对监考和科任老师也进行责任追究，以严肃学校的校纪校规。

吴立宏提醒学生，应充分认识到替考作弊行为的危害性，遵纪守法，诚信考试，不要拿前途开玩笑。

新京报记者 张静雅

(责编：何淼、熊旭)