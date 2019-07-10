教育部：警惕诈骗!生源地助学贷款受理7月15日启动

人民网兰州7月10日电（李依环）“生源地助学贷款受理工作将于7月15日全面启动。”教育部全国学生资助管理中心主任陈希原今天在新闻发布会上郑重宣布。同时，他还特别提醒广大学生和家长，要警惕电信诈骗和多种形式的“校园贷”诈骗。

2019年全国高招录取已进入志愿填报及录取时期。为帮助即将升入大学的贫困家庭学生了解国家资助政策，教育部今日在兰州大学举行新闻发布会，系统介绍保障家庭经济困难学生顺利入学的政策及资助工作开展情况。会上，教育部全国学生资助管理中心主任陈希原介绍，今年生源地助学贷款受理工作将于7月15日全面启动。

同时，为了帮助广大学生及家长答疑解惑，高校学生资助热线电话也将于7月15日全面开通。具体时间为7月15日至9月12日，每天早8点至晚8点。与去年相比，热线电话开通起始时间提前8天。

陈希原表示，除热线电话以外，学生和家长还可通过多个渠道了解资助政策。教育部印制了《高校本专科学生资助政策简介》宣传折页，将随录取通知书发放给每一名大学新生；学校、当地学生资助管理部门、全国学生资助管理中心网站、“中国学生资助”微信公众号等渠道也提供咨询服务；此外，中职、普通高中、义务教育阶段学生及家长，以及学前教育幼儿家长，还可通过就读学校（幼儿园）、当地学生资助管理部门等方式了解相关政策。

陈希原指出，为进一步方便家庭经济困难学生申办生源地助学贷款，今年5月起，各地陆续组织高中学校开展了生源地助学贷款预申请；不少交通不便的山区、牧区，以及贷款学生数量较多的县、市（区）将贷款受理点“下沉”至乡镇，把助学贷款办理点前移到学生“家门口”，；同时，各地推行合同电子化、错峰受理、分散受理、手机及网上预约办理等创新方式，进一步提高了助学贷款的受理效率。

此外，陈希原还特别提醒广大学生和家长，警惕电信诈骗和多种形式的“校园贷”诈骗。“请广大家长和学生牢记：无论是哪个资助项目，都不会要求学生在电话中告知身份证号、银行卡号、手机验证码等信息，也不会要求缴纳任何费用或在ATM机和网上银行进行操作，如有类似要求的，一定要提高警惕。”陈希原强调。

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