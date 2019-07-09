河海大学招生章程（2019年）

第一章 总则

第一条 为保证学校本科生招生工作顺利进行，切实维护学校和考生的合法权益，根据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国高等教育法》等相关法律、教育部有关规定和《河海大学章程》，结合学校实际情况，制定本章程。

第二条 学校拥有百年办学历史，是教育部直属全国重点大学、国家“211工程”重点建设、国家优势学科创新平台建设、一流学科建设以及设立研究生院的高校。

学校在南京市、常州市设有西康路校区、江宁校区和常州校区。学校住所地为江苏省南京市鼓楼区西康路1号。江宁校区地址为江苏省南京市江宁区佛城西路8号。常州校区地址为江苏省常州市晋陵北路200号。学校网址是http://www.hhu.edu.cn。

第三条 本科专业标准学制4年。学生根据录取专业分别在西康路校区、常州校区、江宁校区就读。学业合格者颁发河海大学本科毕业证书；符合学位授予条件，授予相应学科学士学位。符合规定条件的优秀应届本科毕业生，可推荐免试攻读硕士研究生，特别优秀者可推荐免试直接攻读博士研究生。

第四条 本科生招生对象为：参加普通高等学校招生全国统一考试的学生（含艺术专业考生、中外合作办学专业考生、自主招生考生、国家专项计划考生、高校专项计划考生，高水平艺术团、高水平运动队、新疆少数民族预科班、内地新疆班、内地西藏班等），华侨港澳台学生及中学保送生。

第五条 学校依据《教育部关于做好2019年普通高校招生工作的通知》，全面贯彻实施高校招生“阳光工程”，本着公平、公正、公开的原则，综合衡量，择优选拔。

第二章 组织机构及工作职责

第六条 学校本科招生委员会全面负责本科生招生工作，坚持公平公正、公开透明、集体议事决策的原则。招委会设立招生执委会；招委会的执行机构为本科招生办公室，处理招生日常工作。

第七条 学校本科招生委员会职责是：

（一）审议学校招生计划，包括年度招生总计划及分专业、分省招生计划；

（二）审核学校保送生、自主招生、高水平艺术团、高水平运动队、艺术类等各种特殊类型招生政策；

（三）审议学校招生宣传的总体方案；

（四）定期听取学校年度招生工作总结，研究分析招生工作面临的形势，提出指导性意见；

（五）对各类招生工作的全过程进行监督检查。

第八条 招生工作接受学校纪检监察部门的监督。

第三章 招生计划

第九条 2019年学校面向全国31个省（区、市）招收普通本科生5050名，招生专业55个。学校统筹考虑各省考生人数、生源质量、区域协调发展等因素，结合历年招生实际情况，确定分省分专业招生计划。在各省（区、市）的专业招生计划以省级招生主管部门公布的计划为准。

第十条 学校严格按照教育部相关规定要求，按年度本科招生计划总数的1%编制预留计划。预留计划用于调节各地统考上线生源的不平衡，以及平行志愿省份已进档且服从专业调剂的超出计划部分考生的录取。

第四章 录取规则

第十一条 在各省（区、市）划定的重点院校录取最低控制分数

线以上，调档比例控制在学校招生计划的120%以内。对于实行平行志愿投档的省（区、市），学校调档比例控制在105%以内。

第十二条 对实行平行志愿投档的批次，按照平行志愿投档规则，对填报河海大学志愿且投档到我校的考生择优录取。如投放计划未完成，剩余计划公开征集，征集仍未完成的调整至生源充足省份。对实行非平行志愿投档的批次，院校志愿采用“志愿清”的办法，优先录取第一志愿报考河海大学的考生；第一志愿线上生源不足时，方录取第二志愿报考河海大学的考生，依次类推。

第十三条 我校专业排序分采用各省（区、市）招生主管部门提供的考生投档分，各专业志愿之间不设级差。所有已投档考生按投档成绩分科类排队，从高分到低分按照各专业招生计划数顺序录取，投档成绩相同时，语数总分高者优先。所有专业志愿都无法满足的考生，如果服从专业调剂，将调剂到其他专业。所有专业志愿都无法满足且不服从调剂的考生，作退档处理。本规则适用于内蒙古自治区以外的我校投放生源计划的省（区、市）。我校在内蒙古自治区实行“招生计划1:1范围内按专业志愿排队录取”的录取规则。对江苏进档考生采取“等级级差法”确定排序总分（选测科目等级级差设置加分标准为：物理或历史A+=3分、A=1分，另一门A+=1分）。

第十四条 学校认可各省（区、市）招生主管部门根据教育部相关政策给与考生的全国性高考加分。对高考综合改革试点省市，按照已公布方案及有关办法执行。学校在遵循招生章程规定的专业录取规则前提下，参考综合素质评价信息进行专业录取。

第十五条 凡获得学校2019年自主招生、高校专项计划、高水平艺术团、高水平运动队和保送生认定资格的考生，按照教育部有关文件和学校有关招生章程进行录取。

第十六条 2019年播音与主持艺术专业校考合格的考生，按照教育部、各省级招办艺术类招生政策和学校有关招生章程录取。

第十七条 大禹学院以水利类（大禹强化班）、工程力学（大禹徐芝纶班）两个专业进行招生。学生本科毕业取得学士学位且符合拔尖人才培养要求者可推荐免试进入研究生阶段学习。水利类（大禹强化班）学生入校后按大类培养，在第三学期结束后进行专业选择，主要有：水文与水资源工程、水利水电工程、港口航道与海岸工程和土木工程专业。

数学与应用数学、信息与计算科学两专业按数学类招生。学生入校后按大类培养，一年后进行专业分流。

第十八条 经教育部批准，2019年学校继续和英国阿伯瑞斯特维斯大学开展中外合作办学项目，面向天津、江苏、安徽、河南、湖北、湖南、浙江、内蒙古等省(区、市)招收环境科学专业学生。

第十九条 学校面向贫困地区招收国家专项计划，按照国家专项计划招生政策录取。

第二十条 英语、法语专业和中外合作办学专业仅招收英语和对应语种考生，其他招生专业外语语种不限。

第二十一条 录取考生无男女生比例要求和性别限制。

第二十二条 各招生专业对身体的要求按教育部、卫生部和中国残疾人联合会印发的《普通高等学校招生体检工作指导意见》及有关补充规定执行。

第二十三条 新生须持录取通知书，按学校有关要求和规定的期限到校办理入学手续。因故不能按期入学的，应当向学校请假。未请假或者请假逾期的，除因不可抗力等正当事由以外，视为放弃入学资格。

学校在报到时对新生入学资格进行初步审查，审查合格的办理入学手续，予以注册学籍；审查发现新生的录取通知、考生信息等证明材料，与本人实际情况不符，或者有其他违反国家招生考试规定情形的，取消入学资格。

第二十四条 河海大学招生信息网提供学校招生计划、招生政策、收费标准和录取规则等招生信息查询。各省（区、市）录取工作结束后，学校将及时在招生信息网上公布录取结果。

第二十五条 江苏考生选测科目等级要求为AB及以上（不指定具体科目），中外合作办学专业考生两门选测科目等级要求为BB及以上。其他招生类型等级要求参见学校江苏录取办法。

第五章 其他

第二十六条 严格执行江苏省物价局核准收费标准，普通类本科学生学费每生每年5200-6380元（按专业收费），艺术类本科学生学费每生每年6800元，中外合作办学项目学费每生每年19200元。学生宿舍实行公寓化管理，江宁校区住宿费每生每年1500元；常州校区住宿费每生每年1000元至1200元。购买教材、公寓生活用品等其他有关费用自理。如遇收费标准调整，按调整后标准执行。

第二十七条 学校设有20余项学生奖学金，奖学金覆盖面达50%，其中单项奖学金最高额度为8000元/年。

学校建立了以国家助学贷款为主体，勤工助学为主导，“奖、贷、勤、免、补”五位一体，资助与育人相结合的联动助学体系，保证经济困难学生顺利完成学业，激励优秀学生奋发成才。

来源：河海大学招生信息网

(责编：实习生(曹雯)、熊旭)