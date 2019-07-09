东北大学2019年全日制普通本科生招生章程

第一章 总 则

第一条 为规范招生管理，维护考生合法权益，保证东北大学本科招生工作顺利开展，根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》《国务院关于深化考试招生制度改革的实施意见》《教育部关于做好2019年普通高校招生工作的通知》及其他相关文件精神，结合学校具体情况，本着公正、公平、公开的原则，制定东北大学全日制普通本科生招生章程。

第二条 学校全称为东北大学，国标代码为10145。上级主管部门为中华人民共和国教育部。注册地址为辽宁省沈阳市和平区文化路三巷11号。办学层次为本科及以上。办学性质为公办、全日制普通高校，是国家首批“211工程”“985工程”重点建设高校、“双一流”建设高校。东北大学在辽宁省沈阳市设有南湖、浑南等校区，在河北省秦皇岛市设有秦皇岛分校。

第三条 东北大学本科招生采用东北大学（校本部）（10145）（以下简称“校本部”）和东北大学秦皇岛分校（19145）（以下简称“秦皇岛分校”）两个招生代码，分别填报，分别录取。校本部录取的新生在辽宁省沈阳市就读，南湖校区地址为沈阳市和平区文化路三巷11号，浑南校区地址为沈阳市浑南区创新路195号。秦皇岛分校单独招生，录取的新生在河北省秦皇岛市就读，地址为河北省秦皇岛经济技术开发区泰山路143号。

第四条 本科学习期满，成绩合格，毕业时颁发东北大学本科毕业证书，证书种类为普通高等教育毕业证书，达到东北大学学位授予标准的颁发东北大学学士学位证书。

第二章 组织机构及职责

第五条 东北大学根据教育部有关规定，成立东北大学招生委员会、东北大学招生工作领导小组和东北大学秦皇岛分校招生工作领导小组，负责审核制定全日制普通本科生招生计划、章程、政策、制度和程序，研究分析招生重大问题，统筹决策招生重大事项，监督招生活动，维护招生公平公正。东北大学招生委员会由主管校领导、有关部门负责人、教师代表、校友代表和学生代表组成。招生委员会下设东北大学招生办公室。招生办公室根据需要组建各省（地区）招生组，负责该地区的招生宣传、咨询和生源组织工作，并协助招生办公室开展招生录取工作。招生工作接受纪检监察部门以及社会的监督。

第三章 招生计划及招生对象

第六条 东北大学根据教育部有关规定，结合学校办学条件和近年来分省分专业招生计划等实际情况，统筹考虑各省高考人数、生源质量、区域协调发展等因素，科学合理地确定分省分专业招生计划及各专业（类）在上海、浙江的选考科目要求。分省分专业招生计划、选考科目要求以及其他要求由各省级招生办公室统一向社会公布。

第七条 东北大学将预留不超过计划总数1%的招生计划，主要用于录取同分数考生和调控各省生源质量。在招生录取过程中，学校将根据生源情况和预留计划使用原则，经学校集体研究后将预留计划和因生源不足而调减的招生计划，增投到生源好或有同分考生的省份。

第八条 东北大学本科生的招生对象为：国家统一组织考试的高考生（含自主招生、综合评价录取、定向就业、艺术类、体育类、高水平运动队、少数民族预科班、内地新疆高中班、内地西藏班、国家专项计划和高校专项计划等考生）、保送生、华侨及港澳台地区学生以及第二学士学位生。秦皇岛分校不承担特殊招生类型任务。

第四章 录取原则

第九条 调档比例。东北大学视生源情况确定调档比例，按照平行志愿投档的一般不超过105%。按照顺序志愿投档的一般不超过120%。平行志愿投档到校考生，在体检合格且服从专业调剂的情况下均予以录取。根据上海、浙江高考改革方案，在上海、浙江的调档比例为100%。

第十条 体检要求。对考生体检的要求执行《普通高等学校招生体检工作指导意见》及教育部、卫生部有关补充规定。艺术类招生体检要求详见招生简章。

第十一条 加分政策。在提档时原则上认可符合《2019年普通高等学校招生工作规定》第45、46、47条有关情形的教育部和各省市教育主管部门规定的全国性加分政策，但分值最高20分。同一考生如符合多项加分条件，取其中幅度最大的一项分值，且不得超过20分。

第十二条 录取规则。分专业录取时实行“分数优先、遵循志愿”的原则，即在思想政治品德考核和体检均合格的前提下，以考生投档成绩为依据，从高分到低分按照考生所报专业志愿（不含专业服从志愿）录取，优先满足投档成绩高的考生的专业志愿，专业志愿之间不设分数级差。

第十三条 优先顺序。在已调档考生中，如投档成绩相同，则优先录取“语文+数学+外语”成绩高的考生；如“语文+数学+外语”成绩相同，则文科考生按照语文、外语、数学的顺序，理科考生按照数学、语文、外语的顺序择优录取。上海、浙江考生的优先录取顺序分别按照上海、浙江高考改革方案规定的同分处理办法执行。

第十四条 专业调剂及退档。在已调档考生中，优先满足有专业志愿的考生。当考生投档成绩无法满足所填报的专业志愿时，如果考生服从专业调剂，学校根据投档成绩并适当参考考生单科成绩，从高分到低分调剂到招生计划尚未完成的专业，直至录满；对于不服从专业调剂的，做退档处理。

第十五条 征集志愿（二志愿）。当平行志愿初次投档（或按顺序志愿投档的第一志愿）考生档案不足或招生计划尚未完成时，调取征集志愿（顺序志愿投档时按志愿顺序依次调取非第一志愿）考生档案。对征集志愿（非第一志愿）考生分专业录取时，根据投档成绩并适当参考考生单科成绩安排到招生计划尚未完成的专业，直至录满。经征集志愿仍未完成的计划，学校将调整到其他的省（区、市）录取。

第十六条 校本部计算机类（含软件工程、信息安全、数字媒体技术）专业原则上只招有专业志愿的考生。中外合作办学专业录取时将视生源情况在部分省市征集志愿中额外征集录取部分考生。录取到生物医学工程（中外合作办学）专业的学生入校后不得申请转专业。

第十七条 实行大类招生的专业大类，录取时不分具体专业，入校后根据学校有关规定进行专业分流。

第十八条 部分专业教学时对外语语种和性别有要求。采矿工程专业因专业培养要求，建议男生报考。英语专业只招收外语语种为英语的考生；日语专业只招收外语语种为英语或日语的考生；俄语专业只招收外语语种为英语或俄语的考生；德语专业只招收外语语种为英语或德语的考生。材料科学与工程（中外合作办学）专业建议外语语种为英语或法语的考生报考。生物医学工程（中外合作办学）、智能医学工程、计算机类（含软件工程、信息安全、数字媒体技术）、计算机科学与技术、金融学、国际经济与贸易、信息管理与信息系统、社会体育指导与管理、设计学类（含视觉传达设计、环境设计）、音乐表演、人工智能、生物工程类（含生物工程、生物制药）专业入学后部分课程采用英文教材和英语授课，外语语种为非英语的考生请慎重报考。

第十九条 内蒙古和江苏。在内蒙古自治区实行“专业志愿清”录取规则，即进档后优先录取第一专业志愿考生，再依次录取其他专业志愿考生。江苏省考生进档后采用“先分数后等级”的排序方法录取。投档成绩相同的情况下，按照选测科目等级优先顺序进行录取，选测科目等级优先顺序为“A+、A+”“A+、A（A、A+）”“A、A”“A+、B+（B+、A+）”“A+、B（B、A+）”“A、B+（B+、A）”“A、B（B、A）”“B+、B+”“B+、B（B、B+）”。校本部招收江苏考生理科专业选测科目为物理，文科专业选测科目为历史（详见公布的招生计划），学业水平测试科目等级要求选测为A、B，必测为4C1合格。秦皇岛分校招收江苏省考生选测科目为物理，学业水平测试科目等级要求选测为B+、B，必测为4C1合格。

第二十条 特殊类型招生按照教育部有关规定及东北大学制定的具体招生办法执行。其中艺术类专业使用专业省统考成绩，录取办法见《东北大学2019年艺术类招生简章》。体育类专业招生时在投档考生中按照录取基准分从高到低录取，录取基准分=高考文化课成绩（不含加分）+专业测试成绩，录取基准分数相同的情况下，优先录取高考文化课成绩（不含加分）高的考生，如再相同，则参照第十三条规定的优先顺序择优录取。

第二十一条 定向就业生、内地新疆高中班、内地西藏班和少数民族预科生等录取按教育部有关规定执行。其中，录取为定向就业生的考生在入学前须与定向就业单位和学校共同签署定向就业协议书。

第二十二条 考生可以通过各省级招生办公室公布的渠道查询本人的录取结果，也可分别登录东北大学招生网、东北大学秦皇岛分校招生网查询。

第五章 附 则

第二十三条 根据国家规定，学生入学须缴纳学费、住宿费。校本部根据辽宁省物价部门批复的收费标准，大部分专业学费为2500-5200元/年；国家示范性软件学院专业学费大一大二5200元/年，大三大四16000元/年；生物医学工程（中外合作办学）国内学费45000元/年，国外学费24252英镑/年、注册费4500元/年；材料科学与工程（中外合作办学）国内学费30000元/年，国外学费（含注册费）4148欧元/年。住宿费标准为800-1200元/年。收费标准详见在各省（区、市）公布招生计划中的有关说明。

第二十四条 秦皇岛分校在招生中的相关要求、收费标准、大类招生及专业分流等详见《东北大学秦皇岛分校本科招生实施办法》。

第二十五条 东北大学校本部招生咨询联系电话为024-83687392，传真为024-23891272，电子邮件为ddzsb@mail.neu.edu.cn，东北大学招生网网址为http://zs.neu.edu.cn。秦皇岛分校招生咨询联系电话为0335-8051798，传真为0335-8051799，秦皇岛分校招生网网址为http://zs.neuq.edu.cn。

第二十六条 新生入校三个月内，学校将进行全面审查，凡复查不合格者，严格按照《普通高等学校学生管理规定》和学校有关实施细则予以处理，情节严重的将移交国家有关部门调查处理。

第二十七条 本章程由东北大学招生办公室负责解释。

来源：东北大学招生网

(责编：实习生(曹雯)、熊旭)