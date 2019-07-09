清华大学发出2019年首封录取通知书 校长赠书《万古江河》

人民网北京7月9日电（李依环）今日上午，清华大学正式发出2019年首封录取通知书。来自安徽省师范大学附属中学的朱震霆同学收到首封录取通知书。据了解，即日起，全国各省各批次的录取通知书将随录取进程陆续通过EMS寄出。

招办主任余潇潇为新生朱震霆颁发第一封录取通知书

朱震霆因获第30届国际信息学奥林匹克竞赛（IOI 2018）金牌被保送至清华大学计算机类。此次成为第一个收到录取通知书的新生，他直言“受宠若惊”。朱震霆表示，非常荣幸成为第一个收到录取通知书的新生，这是一份责任，也是一种鼓励。这将鼓励自己在未来努力完成学业，为祖国的科技建设添砖加瓦。

据悉，随通知书寄出的还有清华大学校长、中国科学院院士邱勇给新生的赠书《万古江河》以及致新生的信，寄语新生“从历史文化中汲取力量”。今年也是清华大学校长邱勇第五次给新生赠书。

之所以选择《万古江河》，邱勇在致新生的信中写道：《万古江河——中国历史文化的转折与开展》是一本视野开阔、见解独到的中国历史文化力作。作者许倬云先生是著名的历史学家，在书中他用平实畅达的语言讲述了中国文化成长发展的故事，字里行间既有宏大的历史脉络，又有对日常生活的细微描摹，让读者在回顾数千年历史的过程中深切感悟中国文化的精神气质，从历史文化中汲取力量。

“希望你们在阅读这本书时，不仅学习中国的历史和文化，而且更要学会开放与包容，以更加开阔的胸怀和视野传承过去、把握未来。”邱勇表示，他期待在书香校园的环境中勤于读书、善于思考，不断完善自己，成就更加美好的未来，“我也期待着在学校与你们进行直接的交流”。（图片来源：清华大学官方网站）

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