教育部：教育惩戒重在教育 体罚学生不应该

人民网北京7月9日电 （记者 郝孟佳）今天下午，国务院新闻办公室举行新闻发布会，就《关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》（以下简称《意见》）有关情况进行解读。

在回答关于教师惩戒权的问题时，教育部基础教育司司长吕玉刚表示，这是社会广泛关注的问题。按照我国《教育法》、《教师法》的有关规定，教师承担教书育人过程中，具有批评和抵制有害于学生健康成长现象的义务，也就是说，教师有责任、有义务对学生进行管理教育。

但是由于过去这些年一些程序性的规定不是很严密、不是很规范甚至缺失，也影响了教师正确地行使教育惩戒权，突出表现为，现在有的教师对学生不敢管、不愿管，实际上这是对学生一种不负责任的态度。另外还存在一些过度惩戒的行为，甚至体罚学生，这也是不合适、不应该的。

吕玉刚说，现在社会上也有一种现象，有的家长对教师批评教育孩子也不够理解，甚至造成家校矛盾。所以，从有利于学生全面健康成长出发，帮助孩子从小扣好人生的第一颗扣子，我们有义务、有责任对教师惩戒权出台细则进行规范和明确。

吕玉刚介绍，下一步，按照《意见》提出的要求，着眼于教师教育惩戒权的问题，首先明确基本原则。教育惩戒的目的重在教育，是出于对学生的关爱、保护，从促进学生健康成长的愿望出发来实施教育惩戒。

第二，研究制定具体实施细则，明确教师教育惩戒权实施的范围、程度、形式，规范行使教育惩戒权，促进广大教师既热情关心学生，又严格管理要求学生，这样才能促进学生健康成长。在这方面，我们特别希望社会各界、家长给予积极理解，形成学校、家庭、社会共同育人的氛围，提高育人效果。

第三，抓紧修订《教师法》的有关规定，从法律规定上进一步明晰教师教育惩戒权的行使，保障教师有效地行使惩戒权，促进教师敢管、善管，保障教师的合法权益不受侵害，维护师道尊严。

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