教育部：劳动教育是短板  德智体美劳“五育”并举

人民网北京7月9日电 （记者 郝孟佳）今天下午，国务院新闻办公室举行新闻发布会，教育部副部长郑富芝介绍《关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》有关情况，并答记者问。

郑富芝说，首先我们必须认识到劳动教育是当前整个教育体系当中的短板，可能是最短的短板，因此必须要加强。习近平总书记在全国教育大会上对劳动教育的极端重要性讲得非常清楚，现在的关键是如何落实、如何落地的问题。这一次《意见》在劳动教育上单独列了一条，过去我们写文件表述教育方针为德智体美，劳动教育也讲但是把它作为一项重要活动，这次作为“五育”之一，德智体美劳单独表述。措施主要是几个方面：

第一，纳入教育体系。提出“五育”并举，将劳动教育纳入全面培养的教育体系，大大强化劳动教育的地位，劳动教育成为“五育”之一，而不像过去那样是一项简单的活动。只有进了体系，才能摆上位置。

第二，加强制度建设。我们准备制定两个文件，一是要制定关于加强大中小学劳动教育的指导意见，进行顶层系统设计，明确劳动教育到底怎么搞。二是要制定大中小学劳动教育纲要，因为每个学段的内容和要求、形式是不一样的。通过制定劳动教育的指导纲要，明确具体的内容和实施的要求，确保劳动教育能够落地。在义务教育阶段，最关键是要调整、优化课程设置。必须要明确两点：第一点是要把劳动教育作为义务教育阶段的必修课，必须要开展劳动教育；第二点是要有专门的劳动教育的课时，要有具体的时间规定和要求，按照规定和要求开足开好劳动教育课。

第三，要创新劳动教育形式。时代在变，现在搞劳动教育和过去十年、二十年前有很大不同。这次提出在劳动教育的形式上有两点非常重要。

一是提高劳动教育的针对性。强调劳动教育的针对性，要搞清楚劳动教育现在的特点。要针对三个特点：要适应时代发展的特点，社会和时代在变化，劳动教育有新的形态；要针对城乡劳动教育资源的特点，城乡是不一样的，差别很大，但各有各的优势；要结合不同年龄段学生的特点，尽管是义务教育阶段，但这九年对小孩子们来讲差异很大，6岁、10岁、12岁差别还是很大的，一定要结合不同年龄段孩子身心发展的规律和特点开展相应形式的劳动教育。

二是要做好统筹。做好统筹主要是要把家务劳动、校内劳动、社会劳动统筹好。总的原则讲，形式上不要一刀切，宜农则农、宜工则工，只要能达到劳动教育的目的就可以，劳动教育的目的是最重要的。我们最近研讨在学校搞劳动教育不是单纯的劳动，和工人和农民的劳动不完全一样，劳动是措施、是载体，主要是要通过劳动达到劳动教育的目的，培养孩子们正确的世界观、人生观和价值观，弘扬劳动精神，形成对劳动的正确态度和看法，养成热爱劳动的习惯。

第四，强化条件保障。开展劳动教育必须要有一定的场所，首先把已有资源用好用足，现有资源不够还要开辟新资源，要创建一批劳动教育的试验区，同时还规定在农村地区要安排相应的田地、山林、草场作为学农的实践基地，在城镇地区要为学生参加农业生产、工业体验、商业和服务业实践活动提供保障。总体来说，给孩子们多一点场所就会多一点实践的体验。谢谢。

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