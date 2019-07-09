教育部副部长郑富芝：“五个强化”构建全面发展素质教育新格局

人民网北京7月9日电 （记者 郝孟佳）今天下午，国务院新闻办公室举行新闻发布会，教育部副部长郑富芝介绍《关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》有关情况，并答记者问。

近日，中共中央、国务院印发了《关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》。郑富芝表示，这是新时代我国深化教育教学改革、全面提高义务教育质量的纲领性文件，充分体现了党中央、国务院对义务教育的高度重视和对亿万少年儿童的亲切关怀。

郑富芝说，素质教育的问题，是整个基础教育包括义务教育当中最重要的一个问题。党的十九大报告中明确强调要发展素质教育，从现实来看尽管发展素质教育会遇到一些困难和问题，但我们推进的决心不能动摇、推进的步子不能停下来。《意见》从五个方面提出了举措，可以概括为“五个强化”，通过这些举措着力构建全面发展素质教育的新格局。

一是强化育人理念。教书育人理念先行，理念非常重要，必须要有科学的教育理念、育人理念。如何强化育人理念？首先认真落实习近平总书记提出的“六个下功夫”，把科学的教育质量观树立起来。《意见》把科学教育质量观概括了四句话“德育为先、全面发展、面向全体、知行合一”。在实施过程中，通俗讲是要办好每一所学校、教好每一个孩子，为孩子们的终身发展打好基础，把九年义务教育的基础打好。

二是强化体系构建。要构建德智体美劳全面培养“五育”并举的教育体系。大家都知道，我们历来对智育是很重视的，这一次关键是要强化德育、体育、美育和劳动教育的育人功能，特别是把劳动教育的短板补起来。什么叫素质教育，大家争论很多，看法也不尽相同。实际上发展素质教育的核心就是全面落实党的教育方针，让学生德智体美劳全面发展。

三是强化课堂变革。课堂是教育的主阵地、主渠道，这次《意见》提出一定要创新教育教学方式，变单纯的满堂灌填鸭式教育为启发式、互动式、探究式，推进课堂革命，让学生在学校在课堂上学得活一点，实效大一点。

四是强化评价导向。评价是“指挥棒”，是“牛鼻子”，提高教育质量，推进素质教育一定要把“指挥棒”调好，把“牛鼻子”牵住。因此，要建立发展以素质教育为导向的科学评价体系，制定义务教育评价标准体系。通俗来讲就是要明确什么才是好的教育，一定要克服“唯分数、唯升学”的功利化的倾向，为学生想得远一点，不仅仅为了当前。

五是强化组织保障。首先要明确在发展义务教育、发展素质教育方面党政的责任，要加强党的全面领导，政府要担负起发展素质教育的主体责任。其次做好统筹，至少三个统筹，统筹教研力量，校长、教师一起教书育人；统筹管理力量，各个有关部门各尽其责；统筹社会资源，家庭和学校协同育人。

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