教育部学校规划建设发展中心陈锋：未来学校新核心平台的五大特征

人民网北京7月9日电 今日，教育部学校规划建设发展中心(简称“中心”)在北京召开“未来学校研究与实验计划”重大创新成果——“中幼多维智能学习空间”专家论证报告新闻发布会 。会议宣布实施“未来学校研究与实验计划”重大创新成果测评和论证项目。

教育部学校规划建设发展中心主任陈锋表示，“未来学校研究与实验计划”重点聚焦0-18岁儿童发展。未来学校创新实践的关键是需要构建学校新的核心平台，该平台应当具备五个特征：首先，用新一代技术促进学习方式创新；第二，要创建新的学习场景，提供更加丰富的学习元素、更加多样的课程样式；第三，要不断拓展学习时空。新的技术能够创造更加多维的空间，5G、互联网、人工智能、虚拟现实技术、增强现实技术的整合应用都是要拓展儿童教育的时空维度，推动学校的深刻结构变革；第四要为新的融合课程发展创造广阔的空间。多维智能学习空间提供了融合课程发展的全新可能，将德智体美劳等儿童发展全面的需要融合在一个课程里，将多种学习目标、多种学习情景、多种学习方式融合在一个课程里；第五是要具有高度的连通性。

陈锋还强调，新的核心平台将推动构建一个新的学习场、能力场、环境场，带动整个学校空间结构、功能结构、课程结构的深刻变革，从而引领学校形态的变革。

会上正式启动实施“未来学校研究与实验计划”重大创新成果测评和论证项目。未来学校研究院院长郑德林表示，项目实施将通过公正、权威、专业的测评和论证，遴选体现党的教育方针政策、符合儿童发展和成长规律、具有创新引领作用的高质量研究成果、课程和课程体系、产品、技术、解决方案和规划设计成果，为各级各类学校（教育机构）和地区推进未来学校建设提供可复制、易落地、有成效的优质服务和产品。同时，将引导和鼓励广大科研院所、行业组织、先进企业、服务机构以及教育工作者等加大资源供给、加快迭代更新、加强共享合作，积极投身到教育改革创新和未来学校探索实践之中；以“计划”重大创新成果测评和论证项目为牵引，广泛汇集国内外相关领域前沿创新成果，打造覆盖未来学校各环节的课程、产品、解决方案、规划设计等资源平台和能力交付中心。此外，会议还就测评和论证类别、规则、程序、标准等进行发布。

据悉，2017年10月10日，教育部学校规划建设发展中心正式发布“未来学校研究与实验计划”（以下简称“计划”）。两年来，在研究板块上，立项未来学校实验研究课题147个，课题单位覆盖全国27个省份 ；编辑《未来学校实验研究课题优秀成果集》8套。“计划”建立专家库，涵盖未来学校建设各个环节，逾600余人。（曹雯）

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