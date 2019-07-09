毕业了，留住美好，迈上新程（民生观）

毕业不是终点，是又一段路途的起点

最近，一张“毕业照”在网络上流传，收获不少赞扬。照片里，一间学生宿舍被打扫得整洁干净，桌椅摆放整齐，地面都能映出倒影。有人评论说，作为学子，毕业之际将宿舍收拾干净，是对母校最好的告别。

这样的告别里有自律。宿舍地方不大，但也算公共空间，让它保持整洁卫生是每个舍友的责任。不管是在校期间，还是即将离校，这份责任都不该丢掉。不能说马上要走了，就可以不管不顾。自律，到啥时候都是一种良好的素养，当学生的时候要有，出了校门也不能忘。

这样的告别里有传承。宿舍就像交接棒，在一茬又一茬的学生手里传递。只不过传下去的不仅是一张床铺、一套桌椅，还有对校园生活的态度。当学弟学妹打开房门，整洁的宿舍会说话，上一拨主人曾在这里认真生活。你一丝不苟的影子会像一粒种子埋进他们心里。

这样的告别里有情谊。都说母校像家，家里的孩子长大了，成才了，到了离开的时候，不一定要留下多少钱、多少物，才是对家的报答。把自己的房间打扫干净，东西摆放整齐，给母亲省点力气、少点麻烦，不也是一种报恩的表现吗？母校情怀不是嘴角飘出的几个字，是实实在在的行动。哪怕这个行动再微小，只要用心做了，母校都会记得。

可有些人的告别就不那么用心：毕业时，宿舍成了垃圾站，果皮、零食袋包围床铺，丢弃的衣物堆满走廊。

如此告别，可以说是不文明，影响卫生清洁，给学校增添负担。

毕业不是终点，是又一段路途的起点。毕业了，跟母校好好告个别，也给崭新的自己鼓鼓劲、加加油。

《 人民日报 》（ 2019年07月09日 13 版）

(责编：郝孟佳、熊旭)