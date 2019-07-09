校园，体育人才的沃土

意大利那不勒斯当地时间7月9日，来自上海立信会计金融学院的仇辰杰、徐兆捷将踏上第三十届世界大学生夏季运动会男子花剑团体比赛的赛场。在6日进行的花剑个人比赛中，两人都顺利从小组出线，虽然没能晋级32强，但能与强手交锋，两人收获不小。

“他们都是第一次参加世界大运会，本身就是抱着学习的态度。希望他们既要学习其他选手的技战术思维，也要学习他们不服输的运动精神。”教练李兴林表示。

仇辰杰和徐兆捷不仅是上海立信会计金融学院的学生，同时还是上海市花剑队的队员。在这所击剑文化浓厚的校园里，新的体教融合模式正在孕育。

2007年，上海市花剑队正式入驻上海立信会计金融学院，市队校办的模式就此展开。上海市体育局向学校支付一定的费用，上海市花剑队的全体队员在学院上学、训练和生活。学院拥有1000平方米的击剑馆，硬件设施能够满足击剑队的训练所需，而上海市花剑队队员每周也要在学校上课学习。

而学院的击剑队，与专业队一起训练受益匪浅。“专业队的队员训练得非常刻苦，要向他们学习。”第一次参加世界大运会的男子重剑选手石序峰说。据上海立信会计金融学院副校长赵荣善介绍，学院的队伍还可以共享市队的后勤保障团队，这对队员水平的提升也很有帮助。

浓厚的击剑氛围、高水平运动队的存在以及专业队的到来也让学校声名远播，并在上海拥有了完备的后备人才梯队。从小学到初中、再到高中，有天赋的孩子都可以凭借击剑特长升入对应的学校。畅通的升学渠道让人才培养形成了良性循环。

为备战本届世界大运会，延边大学的跆拳道队提前一个月来到上海立信会计金融学院参加集训。延边大学从1988年就开始在学校内发展跆拳道这一项目。多年来，教练和队员与韩国各级跆拳道队进行全面的交流，水平提高得很快。学校跆拳道队拥有3层楼的训练馆，包括康复室、桑拿房、视频分析室，红外线治疗仪、深层肌肉按摩器等保障设施一应俱全。“学校一直坚持品势和竞技跆拳道同步发展。在2006年品势跆拳道世锦赛诞生后，我们学校的学生就多次代表国家参赛，在2012年哥伦比亚世界跆拳道品势锦标赛中获得了一金一银两铜的好成绩。”教练黄京胜骄傲地介绍。

2018年雅加达亚运会，品势跆拳道首次成为正式比赛项目，延边大学学生季禹含入选了中国代表队。“学校这么多年大力支持跆拳道项目，形成了学跆拳道的氛围，体育选修课全部满员。学生在训练中学习礼让克己，对他们的学习和生活都有积极的影响。” 黄京胜说，“在这样的环境下，人才的出现自然是水到渠成。”

《 人民日报 》（ 2019年07月09日 15 版）

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