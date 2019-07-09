高职“百万扩招”：怎么实施，如何做好

【教育透视】

编者按

近期，高职院校“百万扩招”持续成为社会关注的热点。今年的《政府工作报告》提出，“改革完善高职院校考试招生办法，鼓励更多应届高中毕业生和退役军人、下岗职工、农民工等报考，今年大规模扩招100万人。”“百万扩招”的决定立即引发社会热议，并使得全社会对职业教育形成超强关注。如何理解“百万扩招”？如何实施“百万扩招”？如何做好“百万扩招”？本期我们刊发这一组来自各界的思考，希望启发院校未雨绸缪，主动改革，积极因应，准确落实，把“百万扩招”工作做好做实。

今年全国两会期间，政府工作报告提出“高职扩招百万”的决定，随后教育部在5月8日发布了《高职扩招专项工作实施方案》（以下简称《扩招方案》），按照国务院统一要求，从扩招重点领域、生源组织、经费保障等方面做了精细部署，并向全社会承诺2019年高职招生计划将增量114万。“百万扩招”是党中央、国务院作出的重大决策，是落实《国家职业教育改革实施方案》的重要举措，是职业教育改革发展的重大机遇，对我国教育改革发展也将产生重大影响。

1.加强制造业人才队伍建设，任务迫在眉睫

当今世界，科技发展与社会进步日新月异，诸多新型工业应时出现，在信息技术革命迅速兴起的大环境下，世界各国均根据自己的实际发展水平，具有靶向性和针对性地提出了工业发展规划，通过政策调整、财政支持、税收优惠、法律保护等多种措施积极鼓励全新工业的发展。我国也迅速提出加快新一代信息技术与制造业深度融合，推进智能制造发展，完善多层次多类型人才培养体系，培育有中国特色的制造业文化，实现制造业由大变强的历史跨越。

实现跨越的关键在人才。根据当今我国人口结构变化的客观现实，加大我国制造业人才队伍建设任务已迫在眉睫。创新发展高等职业教育，以开放的姿态打开院校之门，成为提高我国劳动者综合素质和技术技能水平的最佳选择，这也是适应新时代的要求。近年来，在国家出台的创新驱动、转型发展等一系列行动计划中都纷纷提出急需技能型人才、技术型人才、复合型技术人才，无疑对我国高等教育特别是高等职业教育寄予了更大的期望。

高职院校“百万扩招”任务，既是缓解当前总体就业的压力，又是解决技术技能人才短缺的战略之举。2019年政府工作报告中提出，改革完善高职院校考试招生办法，鼓励更多应届高中毕业生和退役军人、下岗职工、农民工等报考。与此同时，财政部提出今年拟安排就业补助资金539亿元和现代职业教育质量提升专项资金237亿元，也无疑为“百万扩招”任务顺利实施提供了重要保障。同时，这也必将进一步推动高等职业教育改革创新的步伐。

2.实施扩招，推动招生、教学积极改革

如何做好、做实“百万扩招”？对1400多所高职院校而言，机遇与挑战并存，希望与困难同在，承载的责任和压力，与以往任何时期的扩招相比，有诸多不同之处。

从政策要求看，必须将面向人人的办学理念落到实处。2010年发布的《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010—2020年）》就明确指出：到2020年，高等职业教育在校生规模要达到1480万人的目标。据统计，2018年我国高职高专在校生规模达1134万人，“百万扩招”的实施将会推动2020年目标如期完成。因此，2019年高职院校招生范围已由主要面向普通高中毕业生为主体，转向涵盖中职（含中专、技工学校、职业高中）毕业生、退役军人、下岗失业人员、农民工和新型职业农民等群体。

从招生改革看，推动了终身学习“立交桥”的建设步伐。2014年《国务院关于深化考试招生制度改革的实施意见》中提出过，到2020年要基本建立中国特色现代教育考试招生制度，形成分类考试、综合评价、多元录取的考试招生模式，健全促进公平、科学选才、监督有力的体制机制，构建衔接沟通各级各类教育、认可多种学习成果的终身学习“立交桥”。5年来，高职院校积累了许多行之有效的经验，如通过对口单招、中高职衔接、中职注册、普高招生、高职注册、艺术类招生等方式努力为学习者打开通往学校学习的通道，为更多人提供了获得公平的学习机会。

伴随“百万扩招”序幕的拉开，各省市纷纷出台了新的招生考试制度，最引人瞩目的是取消高职招收中职毕业生比例限制，扩大中职毕业生参加高职院校单独考试的招生比例。根据生源特点，《扩招方案》中提出可以采取多样化录取方式，如中职毕业生采取“文化素质+职业技能”方式报考；退役军人、下岗失业人员、农民工和新型职业农民，通过免予文化素质考试，由各校组织与报考专业相关的职业适应性测试或职业技能测试；对于符合免试条件的技能拔尖人才，高职院校可予以免试录取等。近年来，许多省市已经开始进行中职与本科“3+4”、中职对接高职“五年制”、高职与本科贯通“3+2”的分段培养试点，构建起职普规模大体相当、中高等职业教育有机衔接、学历教育与职业培训并重发展的人才培养的“立交桥”，成为实施百万扩招的有利条件。

3.做好“百万扩招”，走进充满活力的现代职业教育

由于此次扩招的生源结构复杂，学习者的学习意愿、文化程度、学习能力、理解能力、实践能力等存在较大差异，如何保障人才培养的质量成为人们担忧的问题。为此，《扩招方案》明确规定“按照‘标准不降、模式多元、学制灵活’原则，提高人才培养的针对性、适应性和实效性”。这无疑对高职院校的育人理念、教学改革、学生管理、后勤服务等提出了前所未有的挑战。百万扩招看似是简单的招生人数的增加，实则是一项牵一发而动全身的现代职业教育变革。为此，高职院校极有必要做好下列努力：

第一，坚持有教无类，因材施教的育人理念。由于生源多样性，特别是增加大批已参加工作进入社会生活的学生，他们的学习动机是迫切希望尽快提升自我价值，因此，以学习者的需求和能力为导向的教学，才能为他们提供最具实效性的知识与技能。

第二，坚持学以致用、学用相长的教学法。为确保“百万扩招”的质量，职业教育需要加大教学改革力度，根据职业岗位能力要求，引入行业企业标准，采用以项目为中心的教学方法，以真实工作任务或企业生产为载体，以理论与实践一体化的教学模式开展课堂教学。

第三，坚持“业有所精”，打造双师素质的教师队伍。由于我国职业教育起步较晚，职业院校教师专业能力与水平提升缺乏专业化的成长通道，导致教师整体职业能力水平偏低。因此，应该为职业院校教师制订科学、完善、务实的师资培养计划，强化教师与企业的联系，提高教师专业技术水平与新技术同步的程度，使他们成为具有国际化教育理念的双师素质教师。

第四，坚持“以生为本”，建设高水平的校内外实训基地。职业院校应结合自身专业特点，探索与企业深度合作有效的培养模式，建立一批集教学、生产、培训、技术服务和技能鉴定等功能为一体的校内生产性实训基地；建立一批数量充足、布局合理，集教学实训、顶岗实习和就业于一体的可持续发展的校外实训基地。以此，保障百万扩招后的高职院校师生，能够在真实的企业环境中提高解决实际生产问题的能力及创新能力，尽快掌握一技之长，实现高质量的就业。唯有如此，我国产业转型升级才能稳步前行，自主创新强国之梦方可实现。（孙诚）

（作者系中国教育科学研究院职业教育及继续教育研究所所长）

《光明日报》（ 2019年07月09日 15版）

(责编：实习生(王子文)、熊旭)