原标题：你只看到人家女儿考北大，却没看到付出从来不是单向的

两个月前，武汉一家小笼包店老板张贴歇业通知，决定歇业两月，回老家陪女儿高考。

两个月后店面重新开业，这家小笼包店门口贴上了喜报。店主刘先生说，女儿高考成绩很好，再加上参加了北大自主招生考试，可以降10分录取，“现在就等着通知书了”。

这样的故事让人羡慕。很多网友纷纷留言，说这个考上北大的女孩又是“别人家的孩子”。不过，能不能考上好大学受很多因素影响，每个人禀赋不同，无法强求。更值得关注，也更有普遍意义的，是这一家人之间的美好关系。

刘先生的女儿当然是优秀的。这不仅是因为她的考试成绩突出，更因为她的独立和懂事。父母在外工作，自己在老家读书，从小到大从来不需要父母操心。跟老人一起生活的孩子，往往会养成一些骄横的习惯，或者因为父母的缺席而心生怨恨。但是，从这个孩子身上，我们看到的是健康和自信。这样的孩子，即使考不上北大，也足够让父母自豪了。

而刘先生虽然长年在外开店谋生，但是，能为了女儿高考停业两个月，说明他对孩子的爱和关注从来没有因为距离而减少。相对于许多“丧偶式育儿”的家庭来说，一个能在远方时刻关注家人的父亲，即使没有能做什么事，这份关心也已经比那些以加班、社交为借口，对家事置之不理的父亲要好太多。

在歇业通知里，刘先生愧疚地说：“愧多年未尽陪伴教育职责，憾错过其太多重要时刻。”可见这是一个谦和的、具有反省精神的父亲。夫妻两人在外打拼，想必也有很多艰辛之处，但是他没有强调自己的辛苦，而是更多地感到自己对家人的亏欠，并且用实际行动努力去弥补。

此外，小笼包店歇业两个月，工人工资照发，总体损失20万元左右。在刘先生做出歇业决定之前，他并不能预料到孩子的考试成绩，但这些经济损失是可以预计的。即使这样，他仍然毫不犹豫地暂时关了店，因为“金钱和亲情之间，肯定是亲情重要”。这份豁达大度，又有几个人能做到？

人们羡慕刘先生生了一个好女儿，其实，一位谦和大度、关爱家人的父亲，何尝不值得羡慕？美好的关系从来不是单方面的付出，而是多方面的成就。仅仅看到任何一方面的努力，都是不完整的。

这些年来，在新闻里，我们看多了“恨铁不成钢”的父母，看多了为孩子的成绩拼命“鸡娃”的父母，又或者是毫不关心、“甩手掌柜”式的父母，却很难看到跟孩子保持良好关系的父母，很难看到历经生活磨砺，依然对家人满溢的爱。

我们也常常看到一些孩子埋怨父母的管束，叫嚣着“不被理解”而离家出走甚至做出暴力举动，却很难看到体谅父母的辛苦，并努力承担起责任的孩子。

说了这么多，并不是要“各打五十大板”，或者灌输“站在世界中心呼唤爱”的鸡汤。每个家庭都有自己的具体情况，无法照搬。相信刘先生的一家，在日常生活中也会有各种龃龉，但是，良好的家庭关系都是在互相体谅、互相成全中完成的。而家人之间的互相成全，才是一个家庭和谐美满的前提。

从这一点来说，刘先生的女儿有没有考上北大，或许是最不重要的。当我们看到这个温暖的故事时，不妨反思一下：家长能像刘先生一样，既关心又大度吗？子女能像这个女孩一样，既独立又自信吗？

土土绒

(责编：何淼、熊旭)