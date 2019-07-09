原标题：制造业就业人数最多 毕业生有较高创业热情

日前，《中国大学生就业创业发展报告·2017-2018》（以下简称《就业创业报告》）在东北师范大学发布。其中有关就业数据显示：2018届毕业生选择在制造业就业的人数最多，研究生和本科生平均月薪分别为5918元、4735元。其中有关创业数据显示：2018届毕业生有较高的创业热情，普通本科高校毕业生创业率高于“双一流”建设高校毕业生。

东北师范大学学生就业指导服务中心信息服务室主任李健介绍，该报告由《分报告一：中国大学生就业发展报告》和《分报告二：中国大学生创业发展报告》组成。

其中，《分报告一：中国大学生就业发展报告》的数据来源为高校就业质量报告和大学生就业状况调研。第一，高校发布的2018届毕业生就业质量报告调研对象为全国普通本科类院校2018届毕业生。课题组根据东北、北部沿海、东部沿海、南部沿海、长江中游、黄河中游、西南和西北等八大区域高校数量等比例抽样，最终确定232所本科类院校为分析样本，占全国本科类院校总数的28.40%。第二，面向全国本科类院校2018届毕业生开展《中国大学生就业状况调查》，在2018年3月至9月，课题组通过网络调研平台共回收有效问卷79855份。

《分报告二：中国大学生创业发展报告》的调研对象为不同学历、专业、年级的全国本科类院校在校大学生。数据来源为高校就业质量报告、大学生创新创业能力调研和创新创业典型经验高校材料。2018年9月至11月，课题组通过网络调研平台共回收有效问卷3165份。

《就业创业报告》的相关就业数据显示：2018届毕业生选择就业行业人数排名前三的依次是制造业（14.82%），信息传输、软件和信息技术服务业（13.77%），建筑业（10.21%）。2018届毕业生选择就业单位性质人数排名前三的依次是民营企业（65.67%）、国有企业（11.26%）、事业单位（8.55%）。2018届毕业生就业关注因素排在前五位的依次是发展前景、薪酬待遇、工作稳定、工作地点、性格兴趣。在就业重要因素方面，2018届毕业生认为最重要的是专业，其余依次是学习成绩、学校、实习实践经历和学生工作经历。此外，2018届毕业生就业与专业相关度为75.47%。

而《就业创业报告》有关创业数据显示：2018届毕业生有较高的创业热情。从学历分析，本科毕业生创业率高于研究生和专科毕业生；从学校类型分析，普通本科高校毕业生创业率高于“双一流”建设高校毕业生。从学校区域分析，创业率排名前三的区域依次是北部沿海地区、东部沿海地区和西南地区。

从创业所在行业来看，排名前三的依次是“文化、体育和娱乐业”、“教育”和“批发与零售业”。其中，63.71%的大学生创业者在校学习成绩排名在前30%，82.64%的大学生创业者有学生工作经历，92.36%的大学生创业者有社会实践经历。

据了解，《中国大学生就业创业发展报告》由东北师范大学党委书记、教授杨晓慧担任首席专家。自2013年获批立项以来，课题组根据申请时既定的各项计划迅速组织力量构建模型、设计调研问卷，开展实地走访、数据校验与分析等大规模、多批次的调研活动，每年形成《中国大学生就业创业发展报告》并对外发布。

中国青年报·中国青年网记者 王培莲

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