原标题：无锡工艺职业技术学院“产业教授”反哺母校

在无锡工艺职业技术学院，活跃着一批特殊的教师——他们既是业内“大师”级的行家里手，又对教学育人有自己的一套“独门绝技”，他们就是学校中的“产业教授”。

为了深化产教融合、校企合作，无锡工艺职业技术学院于2018年开始选聘科技企业家、技术主管、能工巧匠到学校担任产业教授，以培养高层次技术人才。与此同时，学校在多年办学历程中培养出的众多高技能人才，积极应聘产业教授以回馈母校，为更多学生服务。

无锡工艺职业技术学院党委书记梁惠娥说，近两年来，产业教授在企业和院校“两栖”发展，已成为院校和产业之间强有力的纽带，在母校产教融合再上新台阶、校企之间的深化合作中也产生了深远影响。

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回馈母校，校友任“产业教授”

自2010年开始，江苏在全国率先探索启动产业教授选聘工作。通过选聘科技企业家到高校担任产业教授，引企入教、引企入研，实现了高校与企业创新资源的深度对接。2018年2月，江苏省第五批产业教授选聘首次增加了高职类别，139名技术领军人才加盟成为省产业教授。

方卫明，为江苏省工艺美术大师、江苏省陶瓷艺术大师、江苏省非遗传承人、研究员级高级工艺美术师、宜兴市均陶艺术研究所所长，也是学校的一名资深校友。自2018年5月正式与学校签约后，他又多了一重身份——产业教授。

“我是1982年3月至12月期间，在江苏省宜兴轻工业学校（学校前身）进修的。在8个月时间里我们需要学完大专3年的全部课程，时间虽短，但对我的一生影响深远。”66岁的方老师至今时常感念当年的老师和母校。

也正因此，方老师一直想为母校做些什么，而产业教授就是一次回馈母校的绝佳机会。从学校领导手里接过江苏省产业教授聘书时，他既觉光荣，也深感责任重大，“我们要教，就要教出实效来！”

担任“产业教授”一职的校友，还有中国工艺美术大师、国家非物质文化遗产传承人、南通蓝印花布博物馆馆长吴元新，江苏省工艺美术大师、江苏省陶瓷艺术名人、江苏省工艺美术协会陶艺专委会委员、宜兴万宝陶业有限公司总经理陈富强等人。

一手“产业”，一手“教授”

早在接任产业教授之前，方老师从上世纪90年代初就一直和学校保持着联系，曾做过学校的客座教授，给学生讲课，也给来参观的师生做讲解等，但“产业教授”的职责远不止于此，方老师与学校的链接更为紧密。

产业教授会结合产业需求、实践操作等指导老师的设计、教学等，同时学生也可随时来研究所学习、制作等。

比如在暑期里，学生们每天7点准时上工，但不到7点，方老师就来到研究所，手把手教学生进行均陶制作——女生力气小一点，就先学堆贴花技术，男生往往耐心不够，就先从制作生胚开始；性情浮躁的，就先以引导兴趣为主，兴趣浓厚的，就要让他“吃饱”。

“根据学生不同的特点来进行不同指导，才能让学生更好地进入状态。”方老师认为，产业教授就要通过实践指导把对产业相关的心得、技艺等教给院校师生。“院校和产业各有所长所短，我们产业教授要把院校和生产一线结合在一起，让两者共同前进”。

这与陈富强的观点不谋而合。陈富强所在的企业是非常典型的陶瓷企业，“从原料进厂到产品出厂，每道工艺都是齐全的，所以让学生和年轻老师到企业来，和企业相关人员就每道工序进行切磋、探讨，这其实是互相学习、共同解决问题的过程”。

此外，在吴元新看来，“产业教授”还要肩负起优秀传统文化、工匠精神的传承。“比如蓝印花布图案的绘制，比起单纯的技艺教授，更重要的是让学生走近传统，走进民间，走进社会。”为此，年近六旬的吴元新还经常亲自带队，带着院校师生进行田野调查，1/4的时间在田野，1/4的时间在学校，1/4的时间在生产作坊，1/4时间在展览上。

“产业教授”链接院校与社会

如今，产业教授已入职一年有余，在学校副院长吴岳军看来，他们在校企合作、专业建设、人才培养、实训基地等方面发挥了重要而积极作用。

吴岳军说，校企之间有各种不同层次的合作。第一层次，与企业人资部门的合作交流，以学生就业和职工培训为主；第二层次，与企业生产车间的合作对接，以专业建设和教师培养及科研为主；第三层次，与企业的核心管理层、核心研发部门合作洽接，以扩大专业的社会影响力。“产业教授是第三层次的校企合作，是产业精英深入到我院人才培养核心区域的有效衔接”。

而今，“产业教授”也交出了一份不俗的“成绩单”——以陶瓷专业为例，产业教授所在企业作为学生陶瓷艺术设计、成型的实训基地，这种“厂中校”模式大大缩短了学生与真实生产间的有效距离。

再如，在吴元新指导下，学校还建设了一支传统服饰文化研究团队，目前已培育了2项省级课题，其中以蓝印花布为内容的学生毕业作品获得了2018 年江苏省优秀毕业设计二等奖。

目前学校有8位产业教授，分布在陶瓷学院等6个学院。学校还将为产业教授量身定制适合校企双方共同发展的规划，配套保障性政策、奖励性制度和考核约束机制，以充分发挥校企双方作用，保障双方权益。

梁惠娥说，近些年来，学校以党的建设上水平为牵引，推动事业发展持续发力、不断突破。学校坚持党管人才的政治导向，大力实施“人才强校”战略，重构人才工作体系，也取得重要进展。

在此背景下，学校充分认识到产业教授是产教深度融合，培养高层次技术人才的一次实践创新，“一方面要服务好产业教授，为他们创造良好的工作机制和环境，另一方面也要发挥产业教授在人才培养、专业建设、科学研究和文化传承等方面的作用”。

来源：中国青年报

(责编：何淼、熊旭)